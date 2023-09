Si te gusta viajar y conocer las leyendas de México, en esta ocasión vamos a compartirte algunas historias de la carretera La Rumorosa, de acuerdo con lo que cuentan los habitantes de la región.

La Rumorosa atraviesa una cadena montañosa desértica. Es un trayecto rocoso, lleno de curvas y desfiladeros, que va desde Tecate hasta Mexicali, en el estado de Baja California, en el norte de México. Esta región fue nombrada así debido al ligero silbido que genera el viento cuando roza las rocas. También cuenta con numerosos miradores a lo largo del camino para contemplar el asombroso paisaje de la zona que incluye, al fondo del precipicio, un cementerio de autos.

Anteriormente esta carretera estaba conformada por un solo camino, pero actualmente cuenta con dos carriles para cada uno de los sentidos y señalización para evitar accidentes, que ocurrían de manera frecuente. Sin embargo, es recomendable seguir las medidas de seguridad, como respetar el límite de velocidad, guardar la distancia entre autos y encender las luces durante los viajes nocturnos, que es cuando suele pasar lo que cuenta la leyenda de este lugar.

Las leyendas de La Rumorosa

Las leyendas se transmiten a través del tiempo, y en México hay muchos relatos de este tipo. Las carreteras, por supuesto, tienen que ser uno de los escenarios perfectos para que ocurran sucesos paranormales.

Pero, ¿qué es lo que pasa cuando recorres esta carretera durante la noche? Una de las historias más populares narra que un conductor de tráiler falleció en la autopista, pero su espíritu no descansa y se aparece en el camino al anochecer. Conductores, transportistas y personas que viven en la zona aseguran haberse encontrado con este espectro.

La leyenda es de dominio popular, pero el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa se dio a la tarea de recoger los relatos de los habitantes y cuenta que hace mucho tiempo un conductor de tráiler manejaba sobre La Rumorosa a toda velocidad con rumbo a Mexicali. Le urgía llegar para llevarle dinero a su esposa que estaba a punto de dar a luz. Pero, desafortunadamente, cuando estaba a punto de tomar una peligrosa curva, perdió el control y chocó contra las rocas.

El conductor bajó del tráiler para pedir un aventón que lo llevará hasta donde estaba su esposa, pero al ver que ningún auto pasaba comenzó a caminar. Tres días después hallaron el camión, pero no encontraron ningún rastro del trailero.

Varios años después, un joven que conducía un tráiler se estacionó sobre La Rumorosa porque un hombre le hizo una señal sobre la carretera. Según la leyenda, el hombre que ayudó le dijo: “Amigo, me llamo Francisco y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo no puedo ir, mi tráiler se descompuso y no lo puedo dejar aquí”, entonces le entregó un papel con la dirección y el nombre de su esposa.

El conductor acudió al lugar indicado, pero le informaron que la mujer ya no vivía en ese domicilio, así que siguió preguntando por la ubicación de la esposa del trailero hasta que una anciana le indicó dónde vivía.

Cuando llegó al sitio señalado, una mujer le abrió la puerta, era la esposa de Francisco, el trailero. El joven le explicó que había encontrado a su esposo en la carretera La Rumorosa y le había pedido el favor de entregarle el dinero, a lo que ella respondió impactada: “No puede ser, mi marido murió hace 5 años”.

Sin entender bien qué había sucedido, el conductor le entregó el dinero y regresó a su casa sumamente desconcertado. Su sorpresa fue mayor cuando vio que lo estaba esperando el espíritu de Francisco para agradecerle el favor.

Un par de días después, el joven se enteró que eso mismo les había pasado a otros compañeros en el mismo tramo de la carretera La Rumorosa y que quienes no le habían llevado el dinero a su esposa sufrían graves consecuencias como accidentes.





