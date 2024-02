Alrededor del mundo hay hoteles que son considerados verdaderos iconos. Muestra de ello es el Burj Al Arab en Dubái, el Château Frontenac en Quebec o el Marina Bay Sands de Singapur.

El paradisiaco archipiélago de las Bahamas —en el Atlántico, aunque comúnmente se le ubica como parte de la región Caribe— también tiene su propio resort bandera: el famoso Atlantis. Apenas estuvo en el “ojo del huracán” debido a un accidente que involucró a un niño y un tiburón.

¿Qué pasó en el resort Atlantis de Bahamas?

Fue el pasado 15 de enero cuando un tiburón de arrecife atacó a un niño de 10 años durante un programa de buceo para huéspedes ofrecido por la touroperadora Blue Adventures by Stuart Cove en el Shark Tank (tanque de tiburones) de Atlantis.

Foto: Atlantis Bahamas

Un video que circuló en redes sociales mostró al infante nadar frenéticamente hacia la orilla del estanque dejando una estela de sangre en el agua debido a la mordedura que sufrió en la pierna derecha. Puede verse a unos escualos nadando en círculos rápidamente, mientras que el padre del niño salta al agua para auxiliarlo.

Inmediatamente fue llevado a un hospital y, según informó días después la Real Fuerza de Policía de las Bahamas, el afectado se encontraba en condición estable yque fue trasladado de vuelta a su hogar, en Maryland, Estados Unidos. De inmediato, Atlantis cerró las visitas al estanque para llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Por cierto, en su página web, ya no aparece la experiencia.

Foto: Atlantis Bahamas

¿Cómo es el resort Atlantis de Bahamas?

Oficialmente llamado Atlantis Paradise Island, se trata de un complejo hotelero de casi 3,400 habitaciones distribuidas en 5 hoteles: The Cove, The Royal, The Reef, The Coral y Harborside Resort. Cada uno tiene su toque: de estilo contemporáneo, elegantes, residenciales o a manera de casitas de madera estilo bahameño.

Atlatis se encuentra en la zona de Paradise Island, frente al centro de Nasáu.

Una de las postales más famosas del resort son las icónicas Royal Towers del hotel The Royal. Destaca el color rosáceo de su fachada y una especie de puente que conecta a ambos edificios, donde hay una lujosa suite. Su arquitectura e interiores están inspirados en la ciudad perdida de la Atlántida, aún más palpable debajo de su lobby principal, hogar de The Dig, una especie de excavación arqueológica de 182 metros de largo y 15 cámaras donde está una “recreación” de las ruinas de esta mítica urbe.

Foto: Atlantis Bahamas

El resort se extiende a lo largo de más de 8 kilómetros de costa, distribuidos en 6 playas, 20 áreas para nadar y 14 albercas, algunas exclusivas para adultos, con cascadas, toboganes, decoradas con grandes columnas grabadas con jeroglíficos o de temática maya con túneles de cristal que pasan por debajo de los tiburones. También cuenta con miniparques acuáticos para niños.

Las lagunas, cuevas, cayos, arrecifes de coral y ruinas submarinas de Atlantis albergan el hábitat marino al aire libre más grande del mundo, con más de 50,000 peces de 250 especies. A la par, está el Dolphin Cay, un centro educativo y refugio para delfines.

En cuanto a comida y bebida, hay muchísima variedad, pues hay más de 40 restaurantes y bares por toda la propiedad: italiana, mediterránea, árabe, china, bahameña, estadounidense, a la parrilla, japonesa, para cenas románticas, cafeterías, ambientados en los años 50, especializados en mariscos y muchos más.

Foto: Atlantis Bahamas

¿Qué hacer en el resort Atlantis de Bahamas?

Los huéspedes también pueden visitar el Aquaventure, un enorme parque acuático de 57 hectáreas. Tiene un circuito de rápidos, un río lento y gran variedad de toboganes. Algunos de estos últimos caen sobre escalinatas de pirámides mayas a 60 metros de altura para llevarte a una cueva/acuario. Igualmente, hay tubos de acrílico transparente que pasan por debajo del agua para que lo visitantes puedan contemplar la fauna marina, como los tiburones martillo y de arrecife.

Para aprovechar el enorme hábitat marino de la isla, Atlantis y sus colaboradores diseñaron experiencias para interactuar con animales: encuentros con crías de lobo marino, una tarde como parte del equipo de veterinarios; power snorkel en las lagunas; jugar con delfines; practicar kayak y paddleboard; hacer snorkel en las ruinas hundidas de la Atlántida para ver peces exóticos...

Antes del incidente, el estanque de tiburones (ubicado a un costado del tobogán maya)era escenario de cursos de buceo o de nado libre, pudiendo interactuar principalmente con escualos sierra, de arrecife y rayas moteadas.

Foto: Atlantis Bahamas

A pie de playa, en algunas piscinas y lagunas, hay cabañas (tiendas estilo safari) con camastros, servicio de alimentos y bebidas e incluso atención personalizada.

De vez en cuando, hay eventos especiales y conciertos. Por ejemplo, los más próximos son el Wine & Food Festival a mediados de marzo y la presentación de Janet Jackson el 27 de abril.

Los huéspedes también disponen de un cine, una discoteca para mayores de 21 años, un casino con 85 mesas de juego y más de 700 máquinas de juego, campo de golf, canchas de tenis, spa, casi 50 tiendas de lujo, un club nocturno para adolescentes, un club de comedia y programas de actividades diarias para niños y adultos.

Foto: Atlantis Bahamas

¿Cuánto cuesta hospedarse en Atlantis?

El costo de hospedaje por noche en cualquiera de los hoteles de Atlantis varía, según la temporada y la disponibilidad. Consultamos su página web y arrojó que, la opción más económica, parte desde los 487 dólares para 2 personas por día. Puede ascender hasta los 840 dólares.

Para las actividades, hay algunas que empiezan desde los 75 dólares por persona y suben hasta los 550 dólares. Aunque no seas huésped, puedes experimentar la oferta de experiencias, pero primero debes adquirir el day pass por 195 dólares para adultos y 110 para niños de 4 a 12 años.

