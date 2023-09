Si piensas en dos destinos que sean “polos opuestos” para vacacionar, sin duda, considera el Ártico y la Antártida. Aunque son semejantes con sus paisajes helados, cada uno es único y merece un viaje al menos una vez en la vida. He aquí sus principales diferencias, y la mejor manera de visitarlos. (Spoiler: es en crucero).

Es claro que los separa un mundo de distancia (alrededor de 20 mil kilómetros, del centro del Polo Norte al centro del Polo Sur, siguiendo la curvatura de la Tierra). Sin embargo, ¿cuáles son las principales características que los distinguen? Aquí te diremos.

Semejanzas del Ártico y la Antártida

Estos dos destinos se parecen, si consideras las bajas temperaturas y que son de difícil acceso. De hecho, en ambos casos, la mejor manera de visitarlos de manera sostenible es en crucero. Son áreas muy frágiles que deben protegerse por ser vitales para el equilibrio ambiental de nuestro planeta.

Países circundantes al Ártico

Canadá, Estados Unidos y Groenlandia, en América; Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia, en Europa. No solo lo circundan: partes de estos países se encuentran en el Ártico.

Foto: Dylan Shaw. Unsplash

Países circundantes a la Antártida

Chile y Argentina, en América; Sudáfrica, en África; y Australia y Nueva Zelanda, en Oceanía. Los más cercanos a sus costas son Chile y Argentina. Por ello, los cruceros normalmente salen de Chile.

Continente vs océano

Antártida es un continente cubierto de hielo; el Ártico es más como un océano helado, cubierto por capas de hielo flotante.

Entre 10% y 20% del agua dulce del planeta está en el Ártico.

del planeta está en el Ártico. 60% del agua dulce total está en Antártida.

14.2 millones de km2 tiene la superficie del llamado continente blanco.

El lugar más frío

El 98% de la superficie de la Antártida está cubierta por hielo. Aquí es donde se registran las temperaturas más bajas del planeta, llegando a los -80 °C en invierno en algunas zonas. En el Ártico, la temperatura más baja registrada es -69.6 °C.

El récord de -89.2 °C

La temperatura más baja jamás registrada a nivel mundial pertenece a Antártida. Fue en julio de 1983, de acuerdo con la World Meteorological Organization.

Fauna marina y terrestre

En resumen: en el Ártico, hay osos polares; en Antártida, pingüinos. En ambos, la variedad de especies es reducida por sus bajas temperaturas. En los mares de estos dos polos se ven orcas, ballenas azules y jorobadas, y distintas especies de focas. En cuanto a animales terrestres, en el Ártico, además de los osos polares, habitan zorros árticos y bueyes almizcleros; Antártida es ocupada por seis especies de pingüinos (como el adélie, barmijo y emperador), leopardos y elefantes marinos.

Foto: Annie Spratt. Unsplash

Presencia humana

En las zonas circumpolares del Ártico, hay comunidades indígenas en distintos países. Por ejemplo, los saami al norte de Finlandia, Suecia, Noruega y el noreste de Rusia; los nenets, khanty, evenk y chukchi al norte de Rusia; aleut, yupik e inuit en Alaska, Canadá y Groenlandia. Y, de hecho, justo en el límite del círculo polar ártico, hay unas cuantas comunidades en estos países, cada una con menos de seis mil habitantes. En Antártida, no hay ciudades ni pueblos en todo el continente. Tampoco hay poblaciones indígenas. Los únicos humanos ahí son los que habitan temporalmente las bases militares y científicas establecidas (esto se debe a que las condiciones climáticas son más adversas).

¿Cuándo ir?

Al Ártico, debes ir entre junio y julio, con temperaturas entre 3 °C y 7 °C; cuando el sol está arriba las 24 horas. La Antártida solo puede visitarse de finales de octubre a marzo, con temperaturas que van de los -2 °C a los 6 °C; que es cuando el sol también está arriba, casi las 24 horas del día.

Al norte o al sur en crucero

¿En dónde hay mejores paisajes instagrameables? En ambos. ¿En cuál sentirás la aventura al máximo? En ambos. El principal factor para tomar la decisión debe ser la fecha en que quieres embarcarte: si es entre junio y julio, apunta al norte. Si lo harás entre finales de noviembre y marzo, al sur. Otra cosa: dado que los protagonistas en el sur son los pingüinos y ellos son increíblemente tranquilos, puedes acercarte a ellos a una distancia de unos cinco o seis metros (para su protección, no pases este límite.) Por otro lado, en el norte, no recomendamos acercarte a unos de sus protagonistas: los osos polares. En el Ártico, si te los topas, será de muy lejos. La Asociación de Cruceros de Exploración en el Ártico (AECO, por sus siglas en inglés) señala que los barcos no deben acercarse a los osos polares a menos de 200 metros de distancia.

Foto: Silversea

Dos destinos, un mismo barco

Una de las mejores maneras de visitar estos dos gélidos destinos es a través de un crucero de exploración. Y, de hecho, puedes hacer ambos viajes en una misma embarcación: el Silver Endeavour, de la naviera de lujo Silversea. Por la época del año en que nos encontramos, lo ideal es que consideres tu próximo viaje hacia Antártida. Es la mejor temporada para ir en esa dirección. El Silver Endeavour hará travesías por allá, desde octubre de 2023 a marzo de 2024. silversea.cruiselines.com

Suntuosidad en los polos

Además de todos los lujos posibles (incluyendo mayordomo personal y alberca techada en una de sus cubiertas), el barco de expedición, Silver Endeavour, cuenta con expertos a bordo que se encargan de llenar de sabiduría a los pasajeros y se aseguran de que toda la travesía se haga de manera respetuosa con el medio ambiente.

Tecnología segura

El Silver Endeavour fue construido en 2021 con la tecnología más avanzada en embarcaciones para climas fríos, por lo que puede maniobrar en cualquier mar helado con toda la seguridad y la comodidad posibles.

275 millones de euros costó la fabricación de este barco de expedición, el más caro del mundo en su tipo.

164.4 metros de largo mide el Silver Endeavour.

400 personas: la capacidad del barco; 200 son huéspedes y 200, miembros de tripulación.

