Para muchos, el otoño es una de las estaciones más hermosas del año, ya que pinta los paisajes de colores cálidos, creando una atmósfera encantadora, además, el calor del verano comienza a quedar atrás, por lo que mucha gente prefiere agendar sus viajes durante los últimos meses del año para poder disfrutar de las playas sin tanta gente y de los colores de los bosques.

Otoño 2023. Foto: Pixabay

¿Qué es un equinoccio?

La UNAM define "El equinoccio como un fenómeno astronómico que sucede dos veces al año, cuando el sol se alinea con el ecuador de la Tierra, por lo que el día dura exactamente lo mismo que la noche". Notarás que, con el paso de los días, las horas de luz natural se irán acortando.

¿Cuándo será el equinoccio de otoño 2023?

De acuerdo con información de Time and Date AS, compañía dedicada a brindar información sobre los cambios climatológicos, el próximo 23 de septiembre ocurrirá el equinoccio de otoño en México a las 00:50 am, hora central de la Ciudad de México.

En otros años, el otoño ha entrado en el hemisferio occidental el 22 de septiembre, así que no creas que siempre sucede el mismo día.

Abrígate bien durante el equinoccio de otoño

La temporada de otoño es una de las más lindas del año, ya que da la bienvenida al invierno. Sin embargo, la temperatura también desciende, por lo que debes de mantenerte abrigado o abrigada para evitar que con los cambios de clima puedas contraer alguna enfermedad respiratoria.

Es importante que consideres una zona montañosa en tu próximo viaje o destino, para que puedas disfrutar en su totalidad de los paisajes que brinda esta temporada del año. Foto: Pixabay

El equinoccio de otoño es un fenómeno natural que anuncia la caída de las hojas de los árboles, donde los paisajes cambian de color: del verde pasan al amarillo, al naranja e incluso se tornan rojizas y nos deleitan de un espectáculo visual que no debes dejar pasar para tomarte increíbles fotos, y tú, ¿ya pensaste cómo disfrutarás del equinoccio de otoño?

¿Dónde ver la presencia del otoño a todo color?

Por todo el planeta, la naturaleza nos regala espectáculos hermosos tapizados de tonos encendidos. Algunos de los mejores:

Seúl, en Corea

En gran parte de Japón. Uno de los favoritos es Kioto.

En la región de Baviera, en Alemania. Un sitio famoso es el escenario que envuelve a uno de los castillos más bonitos del mundo, el Neuschwanstein.

La región de Nueva Inglaterra en Estados Unidos.

En Canadá: Ontario, Quebec, Nueva Escocia, las Montañas Rocosas. Hay recorridos en tren y en crucero que están de ensueño.

En México visita el Bosque de Arce en Talpa de Allende, Jalisco.





