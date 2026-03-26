Para muchos, las vacaciones de Semana Santa inician este fin de semana, así que si estás buscando algún plan para empezar a disfrutar de los días de descanso sin ir tan lejos de la CDMX, aquí te proponemos 5 experiencias y destinos.

Festival del Papalote en Rancho La Mesa

Poco más de una hora separa la CDMX del Parque Ecológico Rancho La Mesa, un sitio con actividades ecoturísticas en un entorno boscoso muy cercano al volcán Iztaccíhuatl en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México.

Además, el fin de semana tendrá la primera edición del Festival del Papalote, un evento que ofrecerá talleres para armar tu cometa, zonas para volarlos, presentaciones de DJ, recorridos en tractor, degustaciones de pulque, granjita interactiva, cancha de futbol, fiesta de espuma y un laberinto.

Foto: Parque Ecológico Rancho La Mesa

También habrá gotcha, servicio de restaurante, renta de cabañas e inflables.

Domingo 29 de marzo, a partir de las 11:00 a.m.

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La entrada tiene un costo de $50 pesos por persona. Algunas actividades se cobran por separado.

Más información en Facebook: ‘Rancho la Mesa Parque Ecológico’.

Semana Gastronómica en pueblo mágico de Cadereyta

Este fin de semana, lánzate al pueblo mágico de Cadereyta (a unas 3 horas de la CDMX) en el semidesierto de Querétaro y disfruta del inicio de la Semana Gastronómica, iniciativa diseñada para destacar la diversidad de comida típica del destino.

Restaurantes, cocinas tradicionales, cafeterías, taquerías y hasta productores de barbacoa recibirán visitantes interesados en probar las delicias de la región, aunque en algunos casos prepararán menús especiales.

Fotos: Sectur Querétaro

Participan establecimientos en el centro (Café 2000, Cantina La Mexicana, Barbacoa Don Chon, Daruma Sushi, Opas Haus, etc), en la Presa Zimapán (El Anzuelo), en la Sierra Gorda (El Riumas) y en el semidesierto (La Tertulia).

Desde el sábado 28 de marzo. Los horarios dependen de cada restaurante.

Más información en el sitio web: cadereytamagico.com

Festival Cultural TransformArte en Centro Cultural Mexiquense

Entre la ciudad de Toluca y el ‘pueblo con encanto’ de Zinacantepec, justo a un costado de la estación homónima del Tren El Insurgente está el Centro Cultural Mexiquense (a poco más de 1 hora de la CDMX), un enorme parque con varios sitios de interés como la Cineteca Mexiquense, el Museo de Antropología e Historia del Estado de México y el Museo de Culturas Populares.

Este fin de semana será escenario del Festival Cultural TransformArte Primavera, el cual brindará talleres artesanales (de bordado y pintura), presentaciones de ballets folclóricos, conciertos, proyección de películas (como ‘Violentas Mariposas’ de Adolfo Dávila) y hasta un picnic literario.

Foto: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México

Del sábado 28 al domingo 29 de marzo. Las experiencias serán en distintos horarios y sedes del Centro Cultural Mexiquense.

La entrada es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Secretaría de Cultura y Turismo’.

Cena maridaje en restaurante de Tlaxcala

Aprovecha el fin de semana para consentir el paladar en pleno centro de Tlaxcala (a menos de 2 horas de CDMX), pues el restaurante Maíz Pinto organizará una cena maridaje especial en conmemoración del Día de la Cocina Tlaxcalteca.

El chef ‘de casa’ Gerardo Sánchez colaborará con los chefs Andy Salazar (de Nanacamilpa), Jesús Gazca (de Cuapiaxtla), Lázaro Anaya (de Calpulalpan) y el bartender Gabriel Rojas para elaborar un menú con platillos como el chimbote de chilacayotes, mixiote rojo con nopales curados, mole de ladrillo con tamal de masa colada de anís, un tlaxcal en tres leches de frijol y más.

Foto: Maíz Pinto Tlaxcala

Sábado 28 de marzo a partir de las 7:00 p.m.

Tiene un costo de $985 pesos por persona.

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Más información al Whatsapp: ‪(246) 221 0481.‬

Tour de ovnis y volcanes en Atlixco

En el pueblo mágico de Atlixco (a 2 horas y media de la CDMX) es posible armar un recorrido por las faldas del volcán Popocatépetl, cascadas, nacimientos de agua y hasta un misterioso platillo volador.

La experiencia de la agencia Recorridos Turísticos en Atlixco consiste en dar un paseo en vehículos 4x4 por zonas rurales y caminos rústicos para admirar la flora y fauna de la región, al imponente ‘Don Goyo’, una enorme cascada y hasta un borbollón de agua cristalina.

Foto: Recorridos turísticos en Atlixco

También incluye visita al Monumento al Ovni, una escultura de hojalata de 7 metros de altura y 8 metros de diámetro ubicada en el Cerro de la Casita Blanca. No es un objeto extraterrestre real, pero indica que en la zona hay una gran cantidad de avistamientos y reportes de presencia alienígena.

Disponible todos los días con previa reservación.

Tiene un costo de $1,400 pesos por persona. Incluye transporte redondo desde Atlixco, guía, equipo para observar la naturaleza y degustación de agua de manantial.

Más información en el sitio web: recorridosturisticosenatlixco.com

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