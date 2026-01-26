Hubo un tiempo en que cerrar el celular con un clic era casi terapéutico. Los teléfonos de tapa eran sinónimo de estilo y practicidad. Y aunque la tecnología ha avanzado, ese formato no quedó en el olvido: hoy vuelve con más fuerza en modelos como el Samsung Galaxy Flip7, que mezcla el diseño compacto de antes con lo mejor de la tecnología actual.

Este modelo en particular el Galaxy Flip7 Blue Shadow de 512 GB está 35% más barato en Amazon México, con un precio actual de $18,499 MXN (antes $28,499), y puede pagarse hasta en 15 meses sin intereses. Una opción atractiva para quienes buscan un smartphone diferente, potente y con personalidad.

¿Qué ofrece el Samsung Galaxy Flip7?

Más allá de su formato plegable, este smartphone es una herramienta de alto rendimiento:

Cámara principal de 50 MP , con imágenes claras y detalladas incluso con poca luz.

, con imágenes claras y detalladas incluso con poca luz. Gran angular de 12 MP , para capturar más en cada toma.

, para capturar más en cada toma. Pantalla exterior rediseñada , que permite hacer tareas rápidas sin abrir el teléfono.

, que permite hacer tareas rápidas sin abrir el teléfono. Tecnología FlexHinge reforzada , que mejora la durabilidad y da un diseño más limpio.

, que mejora la durabilidad y da un diseño más limpio. Batería de 4300 mAh , optimizada para durar más.

, optimizada para durar más. 512 GB de almacenamiento interno, espacio de sobra para apps, fotos y contenido.

Es un celular ideal para quienes quieren un equipo distinto al resto, sin sacrificar potencia ni funcionalidad. Su diseño tipo flip le da un toque original, pero su interior está hecho para rendir como cualquier gama alta de Samsung.

Precio actual: $18,499 MXN (antes $28,499)

15 meses sin intereses de $1,233.26

¿Vale la pena comprar un smartphone plegable en 2024?

Muchos usuarios se lo preguntan, y tiene sentido: es una compra diferente, que no sigue las tendencias tradicionales de diseño. Pero en realidad, modelos como el Flip7 ofrecen lo mejor de dos mundos: funcionalidad premium y experiencia física distinta.

Volver a un celular que se pliega no es dar un paso atrás, sino elegir una alternativa que se adapta a tu estilo. Además, con descuentos como el actual, puedes tener uno de los modelos más llamativos del mercado a un precio más accesible que nunca.