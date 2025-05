Si alguna vez te ha tocado rescatar un tupper manchado de salsa o con un olor que no se va ni con vinagre, no estás solo. Durante años, los tuppers de plástico fueron la norma en casi todas las casas. Pero hoy, los de vidrio están ganando terreno por razones muy claras: duran más, no conservan olores ni sabores, y no suponen un riesgo para tu salud.

Uno de los más recomendables actualmente es este set de 18 recipientes de vidrio EasyWare, que incluye tapas herméticas y es apto para microondas, horno, lavavajillas y congelador. Además, está con un 42% de descuento, por lo que puedes renovarte sin gastar de más.

¿Qué incluye el set EasyWare y qué ventajas tiene?

Este set te puede servir tanto si cocinas en casa todos los días como si necesitas llevar comida al trabajo o guardar porciones en el congelador. Aquí sus puntos clave:

Vidrio de borosilicato : más resistente al calor que el vidrio común.

: más resistente al calor que el vidrio común. Capacidad total : 2,260 ml distribuidos en recipientes de diferentes tamaños (cuadrados y rectangulares).

: 2,260 ml distribuidos en recipientes de diferentes tamaños (cuadrados y rectangulares). Tapa hermética con sello de silicón : ideal para evitar derrames en la mochila o el refrigerador.

: ideal para evitar derrames en la mochila o el refrigerador. Apto para horno, microondas, lavavajillas y congelador (sin la tapa).

(sin la tapa). Apilables: ocupan menos espacio en la alacena.

¿Por qué deberías dejar los tuppers de plástico?

Sabemos que muchos tenemos al menos un “tupper de la salsa” en casa, ese que ya está teñido de rojo y con olor a cebolla aunque esté limpio. Pero más allá de lo estético, hay razones más importantes para hacer el cambio.

Según el Food Packaging Forum, al calentar comida en tuppers de plástico o almacenar alimentos grasosos o ácidos, se puede producir un fenómeno llamado migración química: sustancias como ftalatos o microplásticos pasan del recipiente a la comida.

Un estudio del Journal of Hazardous Materials en 2022 identificó 388 compuestos químicos potencialmente peligrosos en plásticos de uso alimentario, de los cuales casi 200 se encuentran en envases de cocina.

En cambio, el vidrio es un material inerte, lo que significa que:

No reacciona con los alimentos ni libera sustancias químicas.

No conserva olores ni sabores.

Es más duradero (puede durar años sin deformarse ni mancharse).

Se limpia más fácilmente.

En resumen, cambiar a vidrio no es solo una cuestión de orden y practicidad, también es cuidar tu salud..

¿Vale la pena este set? Depende de cómo y cuánto cocines

Si vives en un departamento pequeño, su formato apilable y variedad de tamaños te va a ayudar a aprovechar mejor el espacio.

Si cocinas para varios días o llevas lunch al trabajo, te ahorrarás derrames y comidas contaminadas con olores raros.

Y si lo tuyo es hornear o recalentar sin miedo, tener recipientes aptos para horno y microondas sin preocuparte por que se deformen es una gran ventaja.

Por menos de lo que cuesta una comida para dos, puedes renovar por completo tu alacena.

