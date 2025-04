Salir de viaje es cada vez más costoso, y los boletos de avión más económicos ya no incluyen una maleta documentada. Te comparto mis mejores tips para empacar todo lo necesario para un viaje sólo con tu maleta de cabina y artículo personal.

Cubos de compresión: más outfits en menos espacio

Al momento de hacer maleta revisa qué actividades tienes planeadas para cada día y qué requieres para cada una de ellas. Prepara con antelación los distintos outfits que ocuparás.

Mi mejor aliado han sido los cubos de compresión, yo compré este set de 6 cubos de compresión con ventana de malla hace un par de años y no regresaría a sólo llenar de ropa la maleta. Compré varios para poder acomodarlos según mis necesidades en cada viaje. Me encanta dejar un día entero de outfits ya armados en cada cubo, es muy práctico y la ropa no se arruga. Incluso los ocupo para el gimnasio.

Compra aquí:

Si llevas zapatos en la maleta puedes llenarlos con calcetines para aprovechar el espacio y evitar que se deformen.

¿Cómo lavar la ropa en un viaje?

Si sales a un viaje largo no significa que debas documentar. Piensa cuántas veces puedes reutilizar cada prenda y planea que todo combine con las piezas más voluminosas o pesadas como abrigos, tenis o botas. Si es posible úsalas en el vuelo para que no te quiten espacio.

Compra aquí:

Hay prendas como las playeras y la ropa interior que por higiene no se reutilizan. Si no tienes una lavandería disponible, lleva prendas que sequen rápido y usa una bolsa de lavado como esta y hojas de detergente sólido.

Compra aquí:

A mi me gusta mucho esta bolsa de lavado porque es compacta, puedes lavar más de una prenda a la vez y por dentro talla gentilmente la ropa. Las hojas de detergente aseguran que tu ropa no huela a jabón de hotel y un set de ganchos plegables es indispensable para asegurar que todo se seque adecuadamente.

Compra aquí:

Artículo personal: aprovecha todo el espacio

Además de la maleta de cabina, muchas aerolineas te permiten llevar un artículo personal, muchas personas ocupan su artículo personal para llevar una bolsa o un portafolios, pero la condición suele ser únicamente "que quepa en el espacio frente a tus pies" y eso abre una gran oportunidad,

Esta mochila con capacidad de 35 litros está diseñada para aprovechar al máximo el espacio, es básicamente una segunda maleta, y tiene los compartimentos necesarios para organizar todas las cosas que necesitas tener a la mano.

Compra aquí:

Recuerda poner atención a las indicaciones de tu aerolínea sobre el peso máximo de tu maleta y consigue una báscula para verificar mientras empacas.

¿Qué hago con mi neceser?

Si eres como yo y no vas a ningún lado sin tu shampoo especializado, skincare y bolsita de maquillaje, no documentar suena aterrador.

En muchos países incluyendo México, está prohibido llevar líquidos, geles y aerosoles en envases de más de 100 mililitros, y deben ir en un contenedor transparente de un litro. ¿Qué debes hacer?

Consigue el contenedor transparente: Estas bolsas de plástico son mi "neceser de líquidos". Son bastante más grandes que la mayoría de los kits de viaje que encontrarás, pero son el tamaño perfecto para cumplir con las regulaciones.

son mi "neceser de líquidos". Son bastante más grandes que la mayoría de los kits de viaje que encontrarás, pero son el tamaño perfecto para cumplir con las regulaciones. Simplifica tu rutina: Identifica qué cosas necesitas llevar, cuáles puedes comprar en tu destino (como la pasta de dientes) y cuáles puedes sustituir por sólidos (un labial en lugar de un gloss).

Reenvasa tus indispensables: En contenedores de viaje como estos dosifica la cantidad de cremas y cosméticos que crees que vas a requerir, no desperdicies espacio.

Compra aquí:

Revisa siempre las reglas de la aerolinea en que viajas y las indicaciones del aeropuerto. Recuerda que viajar sin documentar equipaje es posible y muy conveniente para evitar filas, maletas perdidas y cargos extra.

