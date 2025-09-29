Nueve meses después de su lanzamiento, el Samsung Galaxy S25 Ultra sigue siendo el modelo más avanzado de la serie Galaxy S. Ahora, Amazon México lo ofrece con un 44% de descuento, reduciendo su precio de $36,199 a $20,299 MXN y 15 meses sin intereses.

Aunque no es el teléfono más caro y avanzado de la marca, ya que los Galaxy Z Fold y Flip con pantallas plegables ubican ese lugar, el S25 Ultra representa lo mejor de la línea Galaxy S en diseño, potencia y fotografía. Con este descuento, además de competir con equipos premium, pasa a competir con la gama media-alta, lo que lo convierte en una opción muy atractiva a un costo más accesible.

Diseño refinado y pantalla más inmersiva

El Galaxy S25 Ultra mantuvo el perfil del S24 pero con cambios:

Más delgado (8.2 mm) y ligero (218 g) que su antecesor, con bordes redondeados que mejoran el agarre.

Anillos de cámara en negro que aportan un aspecto uniforme y mayor resistencia.

Disponible en acabados premium como Titanium Silverblue, Titanium Black y Titanium Gray.

La pantalla es otro de sus puntos fuertes: Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas Quad HD+ con tasa de refresco adaptativa de 120 Hz. Incluye protección Gorilla Armor 2 y recubrimiento antirreflejo que mejora la visibilidad incluso bajo luz solar directa.

Aumenta tu productividad con la Inteligencia Artificial del Galaxy S25

La serie Galaxy S25 incorporó funciones de inteligencia artificial pensadas para mejorar la experiencia diaria:

Acciones integradas entre apps: copiar texto de un correo y pegarlo en un documento, o extraer información de un mensaje y agendarla en el calendario.

Transcripción de llamadas: convierte las conversaciones en texto, útil en reuniones o para accesibilidad.

Gemini Live: un asistente de voz más contextual y natural para pedir información, crear recordatorios o ejecutar acciones rápidas.

Extras de IA: notificaciones inteligentes, resúmenes automáticos y edición asistida de fotos y videos.

Estas funciones refuerzan la utilidad del S25 Ultra como un equipo enfocado no solo en entretenimiento, sino también en productividad y organización.

Cámaras y batería

El rediseño desde los S24 también fue en al sistema de cámaras. El Galaxy S25 Ultra incorpora uno de los sistemas fotográficos más completos del mercado, con cinco sensores optimizados para distintos escenarios:

200 MP gran angular con zoom óptico de 2x, ideal para capturar el máximo detalle incluso en condiciones de poca luz.

50 MP ultraancha, perfecta para paisajes y fotos grupales sin perder calidad.

50 MP telefoto con zoom óptico de 5x y calidad de hasta 10x, pensado para tomas lejanas con gran definición.

10 MP teleobjetivo con zoom óptico de 3x para acercamientos intermedios.

12 MP cámara frontal, diseñada para selfies más naturales y videollamadas en alta resolución.

El sensor principal también mejora la fotografía nocturna, con mejor control de luz y reducción de ruido, y permite grabación en 4K y 8K para creadores de contenido.

En cuanto a autonomía, mantiene la batería de 5,000 mAh, con duración para un día completo de uso intensivo. Con la carga rápida, alcanza hasta 31 horas de uso mixto, dependiendo de la configuración y las aplicaciones en ejecución.

¿Por qué este descuento vale la pena?

El Galaxy S25 Ultra fue presentado en febrero de 2025 como el tope de gama de la serie Galaxy S y sigue vigente como una de las opciones más completas del mercado. Con el 44% de descuento en Amazon México, baja más de $15,000 pesos respecto a su precio original.

Para quienes buscan un celular con lo último en pantalla, cámaras y productividad, sin llegar a los costos de un plegable como el Galaxy Z Fold, esta oferta es una gran oportunidad

