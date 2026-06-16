Con el Día del Padre a la vuelta de la esquina, encontrar un regalo que combine tecnología, rendimiento y buen precio puede ser todo un reto.

Por ello, una de las ofertas que más está llamando la atención en Amazon México es el Samsung Galaxy S26+, un smartphone de gama alta que actualmente cuenta con hasta 47% de descuento, convirtiéndose en una opción atractiva para sorprender a papá este 21 de junio.

Gracias a sus avanzadas funciones de inteligencia artificial, potente procesador, cámaras de alta calidad y batería de larga duración, este dispositivo promete llevar la experiencia móvil a otro nivel sin tener que pagar su precio original.

Amazon México rebaja Samsung Galaxy S26+

El Samsung Galaxy S26+ Azul Claro de 512 GB es un smartphone premium diseñado para quienes buscan potencia, almacenamiento amplio y una experiencia móvil de última generación. Su elegante acabado en color azul claro le brinda un aspecto sofisticado y moderno, mientras que su construcción de alta calidad ofrece resistencia y comodidad durante el uso diario.

Este dispositivo destaca por incorporar una pantalla Dynamic AMOLED 2X de gran tamaño, que ofrece colores vibrantes, excelente nivel de brillo y una tasa de actualización fluida para disfrutar de contenido multimedia, videojuegos y navegación con gran detalle. Además, su potente procesador permite ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo sin sacrificar rendimiento.

Uno de sus principales atractivos es su capacidad de 512 GB de almacenamiento, ideal para guardar miles de fotografías, videos en alta resolución, aplicaciones y documentos sin preocuparse por el espacio disponible. A esto se suma un sistema de cámaras avanzado que captura imágenes nítidas y videos de gran calidad tanto de día como de noche, apoyado por funciones de inteligencia artificial que optimizan cada toma.

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La batería de larga duración permite acompañar al usuario durante toda la jornada, mientras que la carga rápida ayuda a recuperar energía en poco tiempo. Asimismo, integra herramientas de seguridad, conectividad 5G y funciones inteligentes que facilitan la productividad y el entretenimiento.

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