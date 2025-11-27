El Black Friday se aproxima y, como cada año, los dispositivos de gama alta empiezan a aparecer con descuentos importantes. Uno de los más atractivos es el Samsung Galaxy S25 Ultra, un modelo que combina cámara avanzada, batería de larga duración, potencia para multitarea y funciones de inteligencia artificial que pueden mejorar la experiencia diaria. Antes de comprarlo, conviene revisar su precio actual, qué ofrece y cómo aprovechar promociones bancarias activas.

Precio del Samsung Galaxy S25 Ultra en Amazon México

Antes de entrar en rendimiento y funciones, vale la pena tener claro el precio actual del equipo, especialmente en semanas previas al Black Friday, cuando las variaciones suelen ser frecuentes.

Precio actual: $24,999 MXN

$24,999 MXN Precio anterior: $35,999 MXN

$35,999 MXN RAM: 12 GB

12 GB Almacenamiento: 512 GB

512 GB Incluye: S-Pen

S-Pen Garantía: Versión nacional

Versión nacional Color disponible: Gris

Este modelo conserva el perfil premium de la serie Ultra, pero con un precio temporalmente más accesible.

Características del Galaxy S25 Ultra y rendimiento diario

El Galaxy S25 Ultra está diseñado para usuarios que necesitan fluidez y potencia. La pantalla QHD+ de 6.8 pulgadas ofrece buena visibilidad en exteriores y una experiencia cómoda para quienes consumen contenido, trabajan desde el teléfono o alternan entre varias apps.

Pantalla y desempeño general

El procesador Snapdragon de última generación permite ejecutar aplicaciones pesadas con naturalidad, sin retrasos y con transiciones fluidas. Es un equipo pensado para quienes realizan multitarea exigente, trabajan desde el celular o utilizan herramientas de productividad a diario.

Cámara y calidad de imagen

El sistema fotográfico es uno de sus mayores atractivos. Integra un sensor principal de 200 MP, acompañado de lentes de 50 MP para ultra gran angular y zoom óptico 5x y 10x. También incorpora un lente adicional de 10 MP para zoom 3x y una cámara frontal de 12 MP.La plataforma ProVisual Engine utiliza IA para mejorar luz, sombras y color automáticamente. Esto se nota especialmente en fotos nocturnas, retratos y situaciones donde el contraste suele ser más complicado.

Funciones de inteligencia artificial

Más allá de la fotografía, la IA cumple un papel importante en el uso diario. Circle to Search permite buscar información sin salir de la app actual; Audio Eraser reduce ruido ambiente en videos; Now Brief prepara reportes de clima y agenda; y Object-aware ajusta luz y enfoque según lo que detecta en la escena.

Batería y materiales

El S25 Ultra está fabricado para durar: integra una batería de 5,000 mAh que puede alcanzar hasta 31 horas de reproducción de video, resistencia al agua y polvo con certificación IP68, cristal Gorilla Armor 2 y un marco de titanio que aporta mayor solidez sin aumentar demasiado el peso.

Samsung Galaxy S25 Ultra: ¿para quién conviene este celular?

Antes de considerar el precio, es importante evaluar el tipo de usuario al que va dirigido este equipo. No todos necesitan un dispositivo premium de estas características.

Usuarios para quienes sí vale la pena

El Galaxy S25 Ultra es ideal para quienes toman fotos o videos diariamente, usuarios que editan contenido, personas que trabajan desde el celular o quienes aprovechan herramientas de IA para organizarse. También es una buena opción para quienes buscan un modelo duradero con varios años de soporte y potencia suficiente para tareas pesadas.

Usuarios para quienes podría no ser la mejor opción

No es el equipo más recomendable para quienes prefieren teléfonos compactos, quienes solo requieren funciones básicas o quienes buscan una opción más económica para uso ligero.

Promociones bancarias en Amazon México para comprar el Galaxy S25 Ultra

En temporada de Black Friday, las bonificaciones bancarias suelen hacer una diferencia importante en el precio final. Además del descuento directo, Amazon México activa promociones con varios bancos.

Bonificaciones disponibles

15% con Santander, Invex o Afirme

20% con BanCoppel e Inbursa (agotado)

12% con NU

10% con HSBC, Banorte, Banamex y BBVA

Meses sin intereses

12 MSI con varios bancos

15 MSI con BBVA

24 MSI con Banamex

Solo es necesario aplicar el código promocional correspondiente al finalizar la compra y asegurarte de que tu tarjeta participa.

¿Conviene comprar el Samsung Galaxy S25 Ultra antes del Black Friday?

Si ya estabas pensando en renovar tu celular, esta combinación de descuento directo y bonificaciones bancarias convierte al Samsung Galaxy S25 Ultra en una opción mucho más atractiva que su precio regular. Es un equipo pensado para usuarios exigentes que buscan buena cámara, batería de larga duración y funciones de IA que realmente aportan valor.

Antes de comprar, revisa si tu banco participa, confirma los MSI y considera tu uso real. Si buscas un celular premium con varios años de vida útil, esta oferta puede ser una excelente oportunidad para adquirirlo sin esperar al día oficial del Black Friday.