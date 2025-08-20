¿Quieres cambiar tu celular ? El Samsung Galaxy S25 Ultra, lanzado en enero de 2025 está con casi 40% de descuento y la opción de hasta 15 meses sin intereses en Amazon México. Su precio baja de $35,999.00 a $21,999.00, con la posibilidad de 15 pagos de $1,466.60.

Este modelo representa la apuesta más fuerte de Samsung en 2025, vamos a analizar sus características para que determines si es el celular indicado para ti.

Principales características del Galaxy S25 Ultra

Antes de entrar en detalle sobre la experiencia de uso, vale la pena repasar lo que hace del Samsung Galaxy S25 Ultra uno de los smartphones más completos de 2025:

Diseño premium en titanio: ligero y resistente, con protección Gorilla Armor 2 y certificación IP68 contra agua y polvo.

Pantalla QHD+ de 6.9" a 120 Hz: gran fluidez y brillo de hasta 1600 nits para exteriores.

gran fluidez y brillo de hasta 1600 nits para exteriores. Procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy: pensado para gaming, multitarea y rendimiento con IA integrada.

S-Pen integrado: la icónica plumita de Samsung que permite tomar notas rápidas, dibujar, editar fotos o controlar el teléfono con precisión extra.

Memoria y almacenamiento : 12 GB de RAM y 512 GB internos para apps, fotos y video en alta resolución.

: 12 GB de RAM y 512 GB internos para apps, fotos y video en alta resolución. Sistema de cámaras profesional: 200 MP gran angular, 50 MP ultraancha, 50 MP telefoto (5x y calidad óptica 10x), 10 MP teleobjetivo 3x y 12 MP frontal; además de Space Zoom hasta 100x.

200 MP gran angular, 50 MP ultraancha, 50 MP telefoto (5x y calidad óptica 10x), 10 MP teleobjetivo 3x y 12 MP frontal; además de Space Zoom hasta 100x. Galaxy AI integrada: funciones como Now Brief, Circle to Search y Audio Eraser que mejoran la productividad y la experiencia multimedia.

funciones como Now Brief, Circle to Search y Audio Eraser que mejoran la productividad y la experiencia multimedia. Batería de 5000 mAh: autonomía destacada, con hasta 31 h de reproducción de video según ficha oficial.

Su marco de titanio también lo separa de otros smartphones: es más ligero que el acero y, al mismo tiempo, mucho más resistente, ofreciendo durabilidad sin sacrificar elegancia.

Galaxy AI: ¿qué aporta en la vida diaria?

La Galaxy AI llega al S25 Ultra con varias funciones clave: Now Brief, Circle to Search y Audio Eraser.

Now Brief organiza tu día con resúmenes personalizados: clima en la mañana, recordatorios de agenda al mediodía y un repaso de fotos y actividades por la noche.

Circle to Search te permite buscar cualquier cosa en pantalla con un simple círculo hecho con el dedo o con el S-Pen, ideal para traducir un menú, identificar un producto o descubrir una canción sin salir de la app.

te permite buscar cualquier cosa en pantalla con un simple círculo hecho con el dedo o con el S-Pen, ideal para traducir un menú, identificar un producto o descubrir una canción sin salir de la app. Audio Eraser mejora tus videos al eliminar ruidos de fondo como viento o tráfico, logrando un sonido más limpio y profesional.

Diseño de titanio y Gorilla Armor: ¿es tan resistente como dicen?

Cuando pagas más de 20 mil pesos por un celular, lo último que quieres es que se raye o se dañe con una caída leve. El Galaxy S25 Ultra intenta reducir esa preocupación con un marco de titanio, que es más fuerte que el aluminio pero sigue siendo ligero. También incorpora Gorilla Armor 2, un vidrio más resistente contra rayones y golpes.

Además, tiene certificación IP68, lo que significa que aguanta polvo y agua en situaciones comunes, como una lluvia ligera o un vaso que se derrama. No es un teléfono indestructible, pero sí está mejor preparado que muchos otros para el uso diario.

Batería de 5000 mAh: ¿cuánto dura en el uso real?

En este apartado el S25 Ultra da un paso adelante frente a modelos anteriores. Sus 5000 mAh rinden hasta 31 horas de reproducción de video, y no es solo por la capacidad de la batería: el procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy optimiza el consumo según la tarea.

En la práctica, hablamos de un día completo de uso intensivo con juegos, cámara y redes sociales, o incluso más de un día y medio con uso normal. Un detalle clave para quienes trabajan desde el teléfono y no quieren depender del cargador a media tarde.

Otro punto a favor es que el Snapdragon 8 Elite no solo administra mejor la energía, también ofrece un salto en rendimiento. Está diseñado para mover aplicaciones pesadas, juegos y procesos de inteligencia artificial sin que el teléfono se caliente demasiado o pierda velocidad. En conjunto, batería y procesador hacen que el S25 Ultra sea un equipo confiable para días largos.

¿Vale la pena este Galaxy S25 Ultra en oferta?

La respuesta depende de lo que busques: si quieres un celular básico para WhatsApp y llamadas, quizá sea demasiado. Pero si necesitas un smartphone premium con cámara de nivel profesional, un diseño pensado para durar y batería para jornadas largas, entonces el Galaxy S25 Ultra cumple con creces. El hecho de que esté con casi 40% de descuento y la posibilidad de pagarlo en hasta 15 meses sin intereses lo vuelve una de las mejores oportunidades de compra.

