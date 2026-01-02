Si estás buscando un buen regalo para el Día de Reyes, Amazon México tiene una oferta difícil de ignorar: la nueva Echo Dot Max, uno de los dispositivos Alexa más recientes, está disponible con un 27% de descuento, ideal para quienes quieren mejorar su hogar inteligente sin gastar de más.

Este modelo no solo ofrece un diseño atractivo en color amatista, también incorpora mejoras de sonido, conectividad y funciones que hacen que usar Alexa sea más útil y natural que nunca. Aquí te contamos por qué puede ser un excelente regalo (o autorregalo).

Precio especial por tiempo limitado

Precio anterior: $2,199.00

$2,199.00 Precio actual: $1,599.00

$1,599.00 Descuento: 27%

27% Disponibilidad: Envío gratis con Amazon Prime

También está disponible en varios colores y se puede adquirir en paquete estéreo (2 unidades) para crear una experiencia de sonido envolvente aún más completa.}

¿Qué ofrece la Echo Dot Max en oferta?

Sonido potente y equilibrado: Este modelo está diseñado para llenar la habitación con audio de alta calidad. Gracias a su nuevo diseño acústico y tecnología Omnisense, ofrece graves profundos y un sonido más claro que sus antecesores.

Control de hogar inteligente: La Echo Dot Max actúa como hub de Casa Inteligente, lo que permite vincular dispositivos compatibles como luces, cerraduras o sensores. También amplía la cobertura del Wi-Fi si se usa con red eero compatible.

Alexa más natural y funcional: Con las nuevas mejoras, Alexa responde de forma más rápida y precisa. Además, se puede personalizar el ecualizador desde la app o con comandos de voz como: “Alexa, sube los graves”.

Compatibilidad con servicios de música: Escucha tu música desde Amazon Music, Apple Music, Spotify o SiriusXM, con acceso por voz y mejor calidad de reproducción.

Diseño pensado para la privacidad: Incluye un botón físico para apagar los micrófonos y múltiples capas de protección y control de datos.

La nueva Echo Dot Max es una excelente opción para regalar tecnología útil, moderna y fácil de usar. Con este descuento del 27%, se vuelve aún más accesible. Si quieres mejorar tu experiencia con Alexa o iniciar tu hogar inteligente, este es un buen momento para hacerlo.