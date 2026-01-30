Más Información
Esta es la propuesta para llegar a la jornada laboral de 40 horas en 2030; comisión en el Senado alista dictamen
Marcial Maciel, a 18 años de su muerte en total impunidad; la "violencia espiritual" ejercida por el abuso sexual infantil
¿Quiénes son los 11 detenidos en el Edomex?; operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco
"Los puentes siempre son mejor que los muros", dice Sheinbaum desde la frontera en Tijuana; destaca diálogo con EU
México asume la presidencia pro Tempore de la Alianza del Pacífico; impulsará integración regional y económica
Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital
Amazon acaba de lanzar en México su nuevo asistente de voz mejorado: Alexa+, una versión mucho más avanzada de Alexa que aprovecha inteligencia artificial generativa para ofrecer interacciones más naturales, personalizadas y útiles. Si tienes un dispositivo Echo o estás pensando en comprar uno, esto te interesa: puedes probar Alexa+ gratis y aprovechar descuentos de hasta 10% y 12 meses sin intereses en pantallas Echo seleccionadas.
¿Qué hace diferente a Alexa+?
Alexa+ combina el asistente de siempre con modelos de lenguaje más sofisticados para mejorar cuatro áreas clave:
- Interacciones naturales: Puedes hablarle como lo harías con una persona, sin comandos rígidos.
- Mayor productividad: Organiza tus tareas, controla tu casa inteligente y responde a solicitudes complejas.
- Personalización real: Alexa recuerda tus preferencias y se adapta a tu estilo.
- Acceso desde cualquier lugar: Si tienes un Echo compatible, Alexa+ estará disponible al llamarla por su nombre.
¿Cómo obtener Alexa+ gratis?
Hay dos formas de acceder a Alexa+:
- Compra un dispositivo compatible y activa el Acceso Anticipado: Al configurar tu Echo por primera vez, podrás aceptar el acceso a Alexa+ y comenzar a usarlo gratis.
- Solicítalo con un dispositivo que ya tengas; Si tu Echo ya es compatible, solo tienes que pedirle: “Alexa, dame acceso a Alexa+” y seguir las instrucciones.
Después del periodo de acceso anticipado, Alexa+ se incluye sin costo con membresía Amazon Prime. Si no eres Prime, podrás contratarla por $399 MXN/mes.
¿Qué dispositivos Echo son compatibles con Alexa+?
Estos son algunos de los modelos elegibles, muchos con descuentos por tiempo limitado:
Pantallas inteligentes con Alexa+
- Echo Show 5 (modelo más reciente) – $2,049 MXN
- Echo Show 8 (modelo más reciente) – $3,499 MXN (10% de descuento)
- Echo Show 11 / Show 15 / Show 21 – desde $4,299 MXN hasta $8,499 MXN
→ Ver pantallas Echo en Amazon
Bocinas inteligentes con Alexa+
- Echo Pop – $999 MXN
- Echo Dot – $1,299 MXN
- Echo Dot Max – $2,199 MXN
- Echo Studio – $4,799 MXN
- Echo Spot (pantalla circular) – $1,549 MXN
→ Ver bocinas Echo compatibles
¿Cuánto dura la promoción?
El descuento de hasta 10% y los 12 meses sin intereses estarán disponibles del 27 al 31 de enero de 2026, exclusivamente en dispositivos seleccionados vendidos por Amazon México.
Si ya usas Alexa o estás buscando una forma más inteligente de organizar tu día, Alexa+ es una evolución natural. Aprovecha esta ventana para obtenerla sin costo, elegir el dispositivo que más se adapte a ti y probar cómo la IA puede mejorar la manera en que interactúas con tu casa y tus tareas diarias.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]