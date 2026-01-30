Amazon acaba de lanzar en México su nuevo asistente de voz mejorado: Alexa+, una versión mucho más avanzada de Alexa que aprovecha inteligencia artificial generativa para ofrecer interacciones más naturales, personalizadas y útiles. Si tienes un dispositivo Echo o estás pensando en comprar uno, esto te interesa: puedes probar Alexa+ gratis y aprovechar descuentos de hasta 10% y 12 meses sin intereses en pantallas Echo seleccionadas.

¿Qué hace diferente a Alexa+?

Alexa+ combina el asistente de siempre con modelos de lenguaje más sofisticados para mejorar cuatro áreas clave:

Interacciones naturales : Puedes hablarle como lo harías con una persona, sin comandos rígidos.

: Puedes hablarle como lo harías con una persona, sin comandos rígidos. Mayor productividad : Organiza tus tareas, controla tu casa inteligente y responde a solicitudes complejas.

: Organiza tus tareas, controla tu casa inteligente y responde a solicitudes complejas. Personalización real : Alexa recuerda tus preferencias y se adapta a tu estilo.

: Alexa recuerda tus preferencias y se adapta a tu estilo. Acceso desde cualquier lugar: Si tienes un Echo compatible, Alexa+ estará disponible al llamarla por su nombre.

¿Cómo obtener Alexa+ gratis?

Hay dos formas de acceder a Alexa+:

Compra un dispositivo compatible y activa el Acceso Anticipado: Al configurar tu Echo por primera vez, podrás aceptar el acceso a Alexa+ y comenzar a usarlo gratis. Solicítalo con un dispositivo que ya tengas; Si tu Echo ya es compatible, solo tienes que pedirle: “Alexa, dame acceso a Alexa+” y seguir las instrucciones.

Después del periodo de acceso anticipado, Alexa+ se incluye sin costo con membresía Amazon Prime. Si no eres Prime, podrás contratarla por $399 MXN/mes.

¿Qué dispositivos Echo son compatibles con Alexa+?

Estos son algunos de los modelos elegibles, muchos con descuentos por tiempo limitado:

Pantallas inteligentes con Alexa+

Echo Show 5 (modelo más reciente) – $2,049 MXN

– $2,049 MXN Echo Show 8 (modelo más reciente) – $3,499 MXN (10% de descuento)

– $3,499 MXN (10% de descuento) Echo Show 11 / Show 15 / Show 21 – desde $4,299 MXN hasta $8,499 MXN

→ Ver pantallas Echo en Amazon

Bocinas inteligentes con Alexa+

Echo Pop – $999 MXN

– $999 MXN Echo Dot – $1,299 MXN

– $1,299 MXN Echo Dot Max – $2,199 MXN

– $2,199 MXN Echo Studio – $4,799 MXN

– $4,799 MXN Echo Spot (pantalla circular) – $1,549 MXN

→ Ver bocinas Echo compatibles

¿Cuánto dura la promoción?

El descuento de hasta 10% y los 12 meses sin intereses estarán disponibles del 27 al 31 de enero de 2026, exclusivamente en dispositivos seleccionados vendidos por Amazon México.

Si ya usas Alexa o estás buscando una forma más inteligente de organizar tu día, Alexa+ es una evolución natural. Aprovecha esta ventana para obtenerla sin costo, elegir el dispositivo que más se adapte a ti y probar cómo la IA puede mejorar la manera en que interactúas con tu casa y tus tareas diarias.