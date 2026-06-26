Si estabas esperando el momento ideal para cambiar de celular, el Prime Day 2026 podría darte la oportunidad que buscabas. Amazon México sorprendió a los compradores con un descuento de hasta 39% en el Samsung Galaxy S25 FE Navy, uno de los smartphones más completos de la gama premium, combinando un diseño elegante, gran potencia y un sistema de cámaras de alto nivel.

Lo mejor es que esta promoción forma parte del último día del Prime Day, por lo que el tiempo para aprovecharla es limitado y las existencias podrían agotarse rápidamente.

¿Por qué vale la pena comprar el Samsung Galaxy S25 FE?

Samsung ha convertido la línea Fan Edition en una de las favoritas de quienes buscan funciones premium a un precio más accesible. El Galaxy S25 FE Navy mantiene esa filosofía al ofrecer un rendimiento sobresaliente para el trabajo, el entretenimiento y la creación de contenido.

Entre sus principales características destacan:

Pantalla AMOLED de alta resolución con tasa de refresco fluida para una experiencia visual envolvente.

Procesador de última generación que ofrece gran rendimiento para juegos, multitarea y aplicaciones exigentes.

Sistema de cámaras con inteligencia artificial para capturar fotografías nítidas tanto de día como de noche.

Grabación de video en alta calidad con estabilización para obtener resultados profesionales.

Batería de larga duración compatible con carga rápida.

Conectividad 5G para navegar, descargar contenido y realizar videollamadas a máxima velocidad.

Diseño elegante en color Navy con acabados premium y resistencia al agua y al polvo.

Un celular pensado para varios años

Uno de los mayores atractivos del Galaxy S25 FE es que Samsung mantiene un sólido programa de actualizaciones de Android y parches de seguridad, permitiendo que el equipo permanezca vigente durante más tiempo.

Además, gracias a las funciones de Galaxy AI, el teléfono incorpora herramientas inteligentes para editar fotografías, traducir conversaciones, resumir textos, mejorar la productividad y facilitar diversas tareas cotidianas.