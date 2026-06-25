Si estabas esperando una oferta atractiva para entrar al ecosistema PlayStation, Amazon México podría tener justo lo que buscas. Durante Prime Day 2026, la plataforma ha puesto en promoción la Consola PlayStation 5 Edición Digital de 825 GB que incluye los videojuegos ASTRO BOT y Gran Turismo 7, permitiendo conseguir este paquete con un descuento del 20%.

La PS5 Edición Digital ofrece toda la potencia de la nueva generación de Sony en un diseño elegante y sin unidad de discos, ideal para quienes prefieren adquirir sus juegos directamente desde la tienda digital de PlayStation.

En su interior incorpora una unidad SSD ultrarrápida que reduce significativamente los tiempos de carga, permitiendo una experiencia de juego más fluida e inmersiva. Además, es capaz de ejecutar títulos en resolución 4K con efectos visuales avanzados como Ray Tracing y frecuencias de actualización elevadas en juegos compatibles.

¿Por qué vale la pena comprar la PS5?

Uno de los grandes atractivos de este paquete es la inclusión de ASTRO BOT, considerado por muchos jugadores como uno de los títulos más divertidos y creativos de PlayStation. Gracias a sus escenarios llenos de color, mecánicas innovadoras y referencias a la historia de la marca, se ha convertido en una experiencia imprescindible para quienes estrenan consola.

Por otro lado, Gran Turismo 7 ofrece una experiencia de conducción realista con cientos de vehículos, circuitos icónicos y gráficos impresionantes que aprovechan al máximo las capacidades de la PS5. Es una opción ideal tanto para aficionados al automovilismo como para quienes buscan uno de los simuladores de carreras más completos del mercado.

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La experiencia se complementa con el control DualSense, que incorpora retroalimentación háptica y gatillos adaptativos capaces de transmitir diferentes sensaciones según el terreno, la velocidad o las acciones realizadas dentro del juego.

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Con la consola, dos de los juegos más populares de PlayStation y con un precio de $9,290.00, esta promoción se posiciona entre las ofertas más atractivas de Prime Day 2026. Para muchos usuarios, representa una oportunidad única de adquirir una PS5 con contenido incluido y un ahorro considerable frente a su precio habitual.

Como ocurre con otras promociones especiales del evento, el inventario podría agotarse rápidamente, por lo que conviene aprovechar la oferta antes de que finalice o las existencias se terminen.