Si buscas una pantalla de gran formato para disfrutar los últimos partidos del Mundial 2026, la Hisense Television A65N de 85 pulgadas es una opción que combina tamaño, calidad de imagen y funciones inteligentes a un precio muy competitivo durante el Prime Day.

Su panel LED 4K Ultra HD ofrece imágenes con gran nivel de detalle, mientras que la tecnología Dolby Vision optimiza el brillo, el contraste y los colores para brindar una experiencia más cinematográfica. Además, incorpora DTS Virtual y Dolby Audio, lo que mejora la sensación de sonido envolvente sin necesidad de adquirir un sistema de audio adicional.

¿Por qué vale la pena comprar la Hisense de 85 pulgadas?

Para los amantes del futbol y los videojuegos, integra AI Sports Mode, que ajusta automáticamente la imagen para hacer más fluidos los movimientos, así como Game Mode Plus con VRR de 60 Hz, ALLM y tecnología MEMC, reduciendo el desenfoque en escenas rápidas y la latencia durante las partidas.

Entre sus principales características destacan:

Pantalla LED de 85 pulgadas con resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160).

Compatibilidad con Dolby Vision, HDR y escalado de imagen a 4K mediante inteligencia artificial.

Sonido Dolby Audio y DTS Virtual.

Sistema operativo VIDAA, con acceso a aplicaciones como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y más.

Conectividad mediante Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, 3 puertos HDMI y USB.

Control remoto con comandos de voz compatible con Alexa.

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Durante el Prime Day 2026, este modelo se encuentra con un descuento superior del 47%, por lo que representa una excelente oportunidad para quienes desean renovar su centro de entretenimiento con una pantalla de gran tamaño sin gastar de más.