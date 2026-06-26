Si estás pensando en renovar tu laptop para trabajar, estudiar o disfrutar de los videojuegos más exigentes, esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Durante el Prime Day 2026, Amazon México sorprendió con descuentos de hasta el 10% en la línea ASUS TUF Gaming, una de las favoritas entre los gamers por ofrecer un excelente equilibrio entre rendimiento, potencia y precio. Además, la plataforma ofrece la posibilidad de pagar a meses sin intereses con tarjetas participantes.

La laptop ASUS TUF Gaming está diseñada para quienes buscan un equipo resistente y preparado para soportar largas jornadas de juego, edición de contenido o multitarea. Gracias a sus procesadores de última generación y tarjetas gráficas dedicadas NVIDIA GeForce RTX, estas laptops permiten ejecutar títulos AAA, programas de diseño y software de productividad con gran fluidez.

¿Por qué vale la pena comprar la ASUS TUF Gaming?

Entre sus principales características destacan:

Procesadores Intel Core o AMD Ryzen de alto desempeño.

Gráficos NVIDIA GeForce RTX para gaming y creación de contenido.

Pantallas Full HD con altas tasas de refresco para una experiencia más fluida.

Sistema de refrigeración avanzado que ayuda a mantener un rendimiento estable durante sesiones intensas.

Diseño con certificación de resistencia de grado militar, ideal para quienes necesitan un equipo duradero.

Teclado retroiluminado y conectividad de última generación.

Gracias a estas especificaciones, la ASUS TUF Gaming no solo es una excelente opción para jugar, sino también para estudiantes de ingeniería, arquitectura, diseño gráfico, programación o cualquier usuario que requiera una computadora potente.

Así funcionan los meses sin intereses

Durante el Prime Day 2026, Amazon México permite adquirir productos seleccionados con meses sin intereses utilizando tarjetas bancarias participantes.

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Por lo anterior, la tarjeta Banamex ofrece pagos desde 3 hasta 24 meses sin intereses.