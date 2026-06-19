Aunque el Prime Day 2026 está cada vez más cerca, Amazon México ya comenzó a consentir a sus clientes con una serie de descuentos anticipados que alcanzan hasta el 67% en diversas categorías.

Desde tecnología hasta dispositivos móviles, la plataforma ha lanzado promociones que representan una oportunidad ideal para adelantar compras y ahorrar antes del esperado evento de ofertas.

Si estás buscando renovar tus dispositivos, equipar tu casa o simplemente aprovechar precios más bajos, este podría ser el momento perfecto para hacerlo.

Amazon México adelanta ofertas con hasta 67% de descuento

TCL 55QM7L Pantalla 55" SQD-MiniLED 4K Smart TV

La TCL 55QM7L es una Smart TV diseñada para quienes buscan una experiencia premium de imagen sin llegar al precio de los modelos OLED.

Equipada con tecnología SQD-MiniLED y resolución 4K Ultra HD, esta pantalla destaca por ofrecer colores más intensos, negros profundos y un brillo sobresaliente que mejora la visualización tanto de películas como de eventos deportivos y videojuegos.

Su sistema de atenuación local con cientos de zonas de control ayuda a mostrar escenas con mayor contraste y detalle, incluso en entornos muy iluminados.

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Sony Cámara Sony ILCE-6400M/BE38

La Sony ILCE-6400M/BE38, mejor conocida como Sony Alpha 6400, es una cámara mirrorless que se ha ganado la preferencia de fotógrafos, creadores de contenido y vloggers gracias a su excelente equilibrio entre calidad de imagen, velocidad y portabilidad.

Equipada con un sensor APS-C de 24.2 megapíxeles, ofrece fotografías nítidas, colores precisos y un gran desempeño incluso en condiciones de poca luz.

Samsung Galaxy S26+ Negro 512GB

El Samsung Galaxy S26+ de 512 GB es uno de los smartphones más equilibrados de la gama premium de Samsung, pensado para usuarios que buscan una pantalla de gran tamaño, alto rendimiento y amplio almacenamiento para guardar miles de fotografías, videos, aplicaciones y archivos sin preocuparse por el espacio disponible.

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Destaca por su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con resolución Quad HD+ y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, lo que se traduce en imágenes más fluidas, colores vibrantes y una excelente experiencia para ver series, disfrutar videojuegos o navegar por redes sociales. Además, alcanza niveles de brillo muy elevados, permitiendo una visualización cómoda incluso bajo la luz del sol.

Blink Outdoor 4 (último modelo): Cámara de seguridad inteligente inalámbrica

La Blink Outdoor 4 es una cámara de seguridad inteligente inalámbrica diseñada para brindar vigilancia continua sin necesidad de cables ni instalaciones complejas.

Gracias a su diseño resistente para exteriores y su conectividad inteligente, se ha convertido en una de las opciones más atractivas para quienes buscan reforzar la seguridad de su hogar sin realizar una gran inversión.

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