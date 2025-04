Durante mucho tiempo, la Stanley Cup ha sido la reina indiscutible de los termos, me refiero por supuesto a la Stanley Quencher H2.0. Sin embargo, tiene un problema que no se puede negar: sí se chorrea. Este problema y su diseño hacen que no sea muy práctica de transportar. Incluso ha surgido todo un mercado de accesorios para lidiar con ello.

Si buscas un termo que realmente mantenga tu bebida fría o caliente, sea ergonómico y no termine derramando líquido en tu mochila o auto, te dejamos cinco opciones que nos gustan más que la típica Stanley Cup. ¡Descubre cuál es la mejor para ti!

Este artículo usa enlaces de afiliado, si realizas una compra es posible que recibamos una comisión.

Stanley IceFlow: Compacta, funcional y sin derrames

Lo entendemos, no quieres dejar a Stanley, pero tampoco quieres terminar con tu bolsa mojada. Esta es tu opción. La Stanley IceFlow Flip Straw tiene un diseño más compacto y con tapa a prueba de derrames.

✔ Tapa con popote abatible y seguro contra fugas.

✔ Tamaño ideal para mochilas o bolsas.

✔ Mantiene bebidas frías hasta por 12 horas.

BrüMate Era: 100% a prueba de derrames y con diseño elegante

Si estás dispuesto a alejarte de la marca, pero no del diseño, BrüMate es la opción. La idea es similar: popote, vaso aislado de gran capacidad en múltiples colores y acero inoxidable y una cómoda asa. La diferencia está en la tapa que promete ser 100% antifugas y el popote que es de acero inoxidable por dentro

Tapa a prueba de fugas.

Asa lateral

Popote y doble pared de acero inoxidable.

Owala FreeSip: La botella más vendida en Amazon

Versátil, práctica y a prueba de accidentes. No por nada es la más vendida. Con más de 5 estrellas y miles de reseñas, la Owala FreeSip se ha convertido en una favorita por su funcionalidad y tapa antifugas. Su sistema dual permite tomar directamente o usando el popote integrado, perfecta para café o agua.

Boquilla dual: popote o inclinada.

Asa plegable para llevar fácilmente.

Aislamiento de alta calidad y sin BPA.

Zojirushi Stainless Mug: Campeón en retención térmica

El Zojirushi es perfecto si eres de los que se toma el café a sorbos... durante todo el día. Su capacidad para mantener líquidos calientes o fríos es insuperable, aunque su volumen es menor.

Hasta 24 horas de temperatura estable.

Ultra compacto y con tapa hermética.

Ideal para oficina, viajes o trabajo remoto.

BrüMate MultiShaker: El mejor shaker para el gym

Este BrüMate MultiShaker es una joya para quienes entrenan o toman suplementos como proteína, colágeno o preentreno. Tiene aislamiento para mantener frías tus bebidas, es 100% a prueba de fugas y no necesita bola mezcladora.

Tecnología BevGuard que mantiene frías las bebidas hasta la última gota.

Agitador interno que mezcla sin grumos.

Ideal para gimnasio, oficina o smoothies diarios.

Errores comunes que arruinan tu termo sin que te des cuenta

Aunque parezcan resistentes, los termos térmicos pueden dañarse si no se usan correctamente. Uno de los errores más frecuentes es meterlos al lavavajillas, especialmente si tienen recubrimiento de color o aislamiento especial: el calor excesivo puede afectar su rendimiento. Un problema común es guardar líquidos con azúcar o proteína sin enjuagar después, lo que genera mal olor y proliferación de bacterias. Por último, cerrar la tapa con presión mientras aún hay calor dentro puede dañar los sellos o generar fugas inesperadas. Si quieres que tu termo dure y conserve bien la temperatura, trátalo como una inversión: lávalo a mano, déjalo secar abierto y usa un cepillo de limpieza adecuado.

Para mantener tus termos en perfecto estado y evitar acumulación de bacterias, te recomendamos el Owala Cepillo Limpiador. Su diseño 2 en 1 permite limpiar hasta el fondo de cualquier botella o vaso térmico y esconde un indispensable limpiador para popotes.

Olvídate de los derrames y elige un nuevo termo

La Stanley Cup tuvo su momento, pero si buscas funcionalidad, cero fugas y mejor retención térmica, estas cinco opciones son una apuesta segura. Ya sea que necesites un termo para el trabajo, el gimnasio o la aventura, aquí tienes alternativas que nos parecen mejores.

Este artículo usa enlaces de afiliado, si realizas una compra es posible que recibamos una comisión.