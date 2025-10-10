Si estás esperando el mejor momento para comprar una PlayStation 5, este bundle digital con dos juegos incluidos puede ser la oportunidad que esperabas. Tanto Amazon México como Mercado Libre tienen actualmente el paquete con Astro Bot + Gran Turismo 7 rebajado a $9,489.98, es decir, un 18% menos de su precio regular ($11,599).

Ambas tiendas lo ofrecen con envío gratis, entrega rápida y posibilidad de pagar a meses sin intereses, pero las condiciones varían dependiendo del banco que uses. Aquí te contamos los detalles.

¿Qué incluye este bundle?

Consola PS5 Digital Edition con 1TB de almacenamiento

Control inalámbrico DualSense

Juego Astro Bot (digital)

Juego Gran Turismo 7 (digital)

No incluye lector de discos, por lo que está pensado para quienes prefieren jugar títulos digitales. Aun así, la experiencia de juego es la misma que en la versión con lector.

¿Por qué hay descuentos y promociones bancarias este 10/10?

Tanto Amazon como Mercado Libre están celebrando el evento 10/10, una fecha de promociones especiales que funciona como una antesala del Buen Fin. Durante esta jornada, ambas plataformas ofrecen descuentos directos y beneficios bancarios como cupones, bonificaciones y pagos a meses sin intereses.

Eso sí, cada tienda tiene promociones diferentes según el banco y la forma de pago, así que conviene revisarlas con calma para saber cuál se adapta mejor a tus medios de pago.

Para ello hicimos esta guía que te puede ser muy útil.

Amazon México: beneficios y promociones bancarias

Precio: $9,489.98 (18% de descuento)

$9,489.98 (18% de descuento) MSI: Hasta 24 meses desde $395.41 al mes

Hasta 24 meses desde $395.41 al mes Promociones bancarias activas por 10/10:



Si eres cliente Prime y tu banco participa, el descuento adicional puede dejar la consola por debajo de $8,100 MXN.

Consulta los términos y condiciones específicos para tu tarjeta

Mercado Libre México: beneficios y promociones bancarias

Precio: $9,489.98 (18% de descuento)

$9,489.98 (18% de descuento) MSI: Hasta 24 meses sin intereses con tarjeta Mercado Pago (desde $395.42 al mes)

Hasta 24 meses sin intereses con tarjeta Mercado Pago (desde $395.42 al mes) Promociones bancarias activas por 10/10:



En algunos casos, usando tarjeta BBVA o HSBC con cupones podrías bajar el precio hasta los $8,500 MXN o menos. Consulta los términos y condiciones específicos para tu tarjeta

¿Dónde conviene más comprarla?

Amazon es más conveniente si ya eres miembro Prime y tu banco está en la lista de bonificación del 15%.

es más conveniente si ya eres y tu banco está en la lista de bonificación del 15%. Mercado Libre es ideal si prefieres pagar en 24 MSI sin complicaciones con Mercado Pago o tienes una tarjeta con cupones activos.

Ambas opciones son seguras, con envío rápido y posibilidad de devolución, pero el mejor precio dependerá de tu banco, si tienes Prime, y cuál plataforma prefieres usar.