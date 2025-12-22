Si Santa Claus todavía no termina de hacer cuentas o si los Reyes Magos siguen afinando la lista, la recta final de las Ofertas Festivas de Amazon trae una sorpresa interesante: el iMac con chip M3 se suma a los equipos con descuento justo cuando la temporada navideña entra en sus últimos días.

Para quienes ya tenían este equipo en la mira o simplemente quieren confirmar si el precio sigue activo, el iMac M3 aparece actualmente con rebaja en Amazon México, dentro de su campaña festiva.

La oferta llega en un momento clave, cuando todavía hay compras navideñas pendientes y el aguinaldo empieza a pesar en las decisiones de fin de año.

Qué ofrece el iMac M3 que está en oferta

El iMac con chip M3 es la versión más reciente de la computadora todo-en-uno de Apple. Mantiene el diseño delgado y colorido característico de la marca, pero suma mejoras importantes en rendimiento y eficiencia gracias a la nueva generación de Apple Silicon.

Cuenta con una pantalla Retina 4.5K de 24 pulgadas, cámara FaceTime HD de 1080p y un sistema de audio con seis bocinas, lo que lo convierte en una opción cómoda tanto para trabajar como para estudiar o compartir contenidos en casa. Es un equipo pensado para instalarse una vez y olvidarse de cables, torres o configuraciones complicadas.

Como suele ocurrir con Apple, este modelo se ofrece en distintas configuraciones de almacenamiento y colores, por lo que el precio final puede variar según la versión disponible.

¿Qué son las Ofertas Festivas de Amazon y cómo aplican en esta compra?

Las Ofertas Festivas de Amazon México son la campaña con la que Amazon cierra el año y acompaña la temporada navideña. A diferencia de eventos más agresivos como Black Friday, aquí el énfasis está en precios rebajados que se mantienen activos varios días, combinados con meses sin intereses y promociones bancarias específicas.

En este contexto, productos como el iMac M3 no solo bajan de precio, sino que se pueden pagar con mayor flexibilidad, algo clave cuando todavía hay regalos pendientes o se busca aprovechar el aguinaldo sin hacer un pago de golpe.

Meses sin intereses y promociones bancarias disponibles

Durante las Ofertas Festivas, Amazon México ofrece meses sin intereses según el banco con el que pagues:

Hasta 12 meses sin intereses con bancos participantes como HSBC, Banorte, Banamex, Santander y NU

con bancos participantes como HSBC, Banorte, Banamex, Santander y NU 15 meses sin intereses exclusivos con BBVA en compras elegibles

en compras elegibles Hasta 18 y 24 meses sin intereses con Banamex, dependiendo del monto y condiciones de la promoción

Además de los MSI, Santander participa con una bonificación adicional, que funciona como un beneficio independiente de los meses sin intereses.

En esta campaña, la bonificación es de hasta 15%, con una bonificación máxima de $2,000 MXN, dependiendo del monto de compra y de los términos vigentes.

Es importante tener claro cómo funciona:

Antes de comprar , es necesario registrarse en la promoción de Santander

, es necesario La compra se realiza normalmente en Amazon México con tarjeta Santander (puedes elegir MSI si así lo deseas)

La bonificación no se descuenta al momento del pago

El banco devuelve el monto correspondiente hasta 60 días después , directamente en el estado de cuenta

, directamente en el estado de cuenta Aplica únicamente en productos vendidos y enviados por Amazon México

Por tratarse de una promoción bancaria, la recomendación es revisar términos y condiciones antes de comprar, especialmente fechas, tarjetas participantes y topes de bonificación.

En conjunto, el valor de estas Ofertas Festivas está en la combinación de precio rebajado + meses sin intereses + posible bonificación, y no en un solo beneficio aislado.