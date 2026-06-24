Si estás buscando renovar la pantalla de tu recámara, equipar tu cocina o simplemente quieres un televisor inteligente eficiente sin exprimir tu cartera, Mercado Libre acaba de lanzar una de esas ofertas que no se pueden dejar pasar.

La plataforma de comercio electrónico puso una Smart TV de 32 pulgadas a un precio de locura: en tan solo $1,989.00, convirtiéndose en la opción ideal para quienes buscan la mejor relación calidad-precio del mercado.

Una Smart TV completa por un precio imbatible

La Smart TV Cuory de 32 pulgadas con tecnología DLED HD sorprende con un diseño de bordes delgados que maximiza el área de visualización, dándole un aspecto moderno que se adapta bien a cualquier espacio.

Panel DLED (Direct LED): A diferencia de los paneles Edge-LED convencionales, la retroiluminación DLED se coloca directamente detrás de la pantalla. Esto se traduce en una iluminación más uniforme , mejores niveles de contraste y negros más profundos, evitando las molestas "manchas" de luz en las esquinas.

A diferencia de los paneles Edge-LED convencionales, la retroiluminación DLED se coloca directamente detrás de la pantalla. Esto se traduce en una , mejores niveles de contraste y negros más profundos, evitando las molestas "manchas" de luz en las esquinas. Resolución HD: Para un tamaño de 32 pulgadas, la resolución HD ($1366 \times 768$) es más que suficiente para entregar imágenes nítidas, colores bien balanceados y una gran claridad en contenidos de streaming o televisión digital.

Experiencia Smart: Todo tu entretenimiento en un solo lugar

El verdadero valor de este televisor radica en su conectividad. Olvídate de comprar dispositivos externos como Roku o Fire Stick; esta Smart TV ya viene lista para la acción.

Streaming Directo: Su interfaz intuitiva te permite acceder de forma rápida a las aplicaciones más populares del mercado como Netflix, YouTube, Prime Video y Disney+ .

Su interfaz intuitiva te permite acceder de forma rápida a las aplicaciones más populares del mercado como . Conectividad Completa: Viene equipada con puertos HDMI (ideales para conectar consolas de videojuegos como PlayStation o Xbox, o un decodificador de cable) y puertos USB para reproducir contenido multimedia local, además de una recepción Wi-Fi estable.

Viene equipada con puertos HDMI (ideales para conectar consolas de videojuegos como PlayStation o Xbox, o un decodificador de cable) y puertos USB para reproducir contenido multimedia local, además de una recepción Wi-Fi estable. ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE COMPRAR LA SMART TV CUORY DE 32 PULGADAS

Para el día a día, el rendimiento es fluido y cumple perfectamente su propósito.

El sistema de audio integrado ofrece una potencia adecuada para habitaciones medianas; aunque si buscas una experiencia de cine en casa para películas de acción, añadir una barra de sonido económica por la salida óptica o HDMI ARC siempre será una buena opción.