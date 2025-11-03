Con los teléfonos cada vez más potentes y las jornadas más largas, quedarse sin batería puede arruinar un viaje, un concierto o una emergencia. Por eso, las baterías externas o powerbanks se han vuelto un accesorio indispensable para quienes buscan mantenerse conectados en cualquier lugar.

En el mercado abundan opciones, pero no todas ofrecen la misma capacidad, velocidad de carga o facilidad de transporte. Aquí reunimos tres powerbanks confiables, disponibles con descuento en México, que destacan por su rendimiento y seguridad. Cada una tiene ventajas y desventajas:

LISEN Power Bank MagSafe (5000 mAh): la más ligera y práctica para uso diario

Compacta y con diseño magnético, la LISEN Power Bank MagSafe está pensada para quienes buscan practicidad y estilo. Con apenas 7.6 mm de grosor es una de las baterías más delgadas y ligeras del mercado, ideal para llevar en el bolsillo, bolso o incluso en la mano junto al teléfono. Su cuerpo es de acabado metálico y cuenta con certificación CE y RoHS.

A favor:

  • Diseño ultradelgado y ligero (menos de 150 g).
  • Compatibilidad MagSafe para iPhone 12 a 17.
  • Carga inalámbrica de 15 W y puerto USB-C adicional.
  • Materiales resistentes y sistema de control de temperatura.
  • Aprobada para vuelos en equipaje de mano.

A considerar:

  • Capacidad limitada (5000 mAh): carga completa solo en equipos medianos.
  • Carga inalámbrica más lenta (7.5 W efectivos en algunos modelos).
  • No anuncian compatibilidad plena con Android.
  • Algunos usuarios reportan que solo alcanza el 80 % de carga en teléfonos grandes.

Precio: $599 MXN (-32 %, antes $879)

Meses sin intereses: 12

Dónde verla:

UGREEN Power Bank Magnético 10000 mAh: la opción equilibrada y funcional

Pensada para quienes buscan más autonomía sin perder portabilidad, esta batería de 10000 mAh ofrece carga rápida de 20 W por cable y hasta 15 W inalámbrica. Es capaz de cargar un iPhone 16 Pro hasta 1.7 veces y cuenta con protección contra sobrecalentamiento y cortocircuitos.

Su textura antideslizante y diseño magnético aseguran buen agarre, aunque su peso (220 g) la vuelve más robusta que los modelos compactos.

A favor:

  • Buena capacidad y velocidad de carga.
  • Compatible con iPhone, Android y accesorios.
  • Carga inalámbrica y por cable.
  • Textura de silicona que evita deslizamientos.

A considerar:

  • Más pesada que algunos teléfonos.
  • Puede calentarse durante la carga inalámbrica.
  • No incluye adaptador de corriente.
  • Solo permite carga rápida de un dispositivo a la vez.

Nota: Aunque se anuncia carga inalámbrica de hasta 15 W, los iPhone la limitan a 7.5 W con accesorios de terceros.

Precio: $729 MXN (39 % de descuento)

Meses sin intereses: 3

Dónde verla:

UGREEN MagFlow Qi2 25W 10000 mAh: la más potente y versátil

La versión más completa de la línea incorpora el nuevo estándar Qi2 de 25 W, que mejora la velocidad y estabilidad de la carga inalámbrica. Permite cargar tres dispositivos al mismo tiempo, con un cable USB-C integrado de 30 W y una pantalla digital que muestra el nivel exacto de batería.

Su cuerpo metálico con textura de silicona ayuda a disipar el calor, y el sistema Thermal Guard monitorea la temperatura cientos de veces por segundo para evitar sobrecalentamiento.

A favor:

  • Carga inalámbrica rápida de 25 W y por cable de 30 W.
  • Puede alimentar tres dispositivos simultáneamente.
  • Pantalla digital precisa.
  • Cable integrado y materiales de calidad.
  • Protección avanzada de 13 niveles.

A considerar:

  • Más grande y pesada que otros modelos.
  • La carga Qi2 solo aprovecha todo su potencial con iPhone 16 o superiores.
  • Puede alcanzar temperaturas de hasta 40 °C durante carga rápida.
  • Precio más alto, aunque justificado por sus prestaciones.

Precio: $1,499 MXN

Meses sin intereses: 6

Dónde verla:

¿Cuál elegir según cómo la usarías?

Cada modelo de batería portátil que incluimos en esta breve guía tiene un perfil distinto, y la mejor elección depende de lo que más valores: portabilidad, capacidad o potencia.

  • La LISEN Power Bank MagSafe de 5000 mAh es la ideal si priorizas comodidad y discreción.
  • La UGREEN de 10000 mAh es la opción econ mejor balance precio-capacidad y tiene la posibilidad de cargar otro tipo de dispositivos, como unos audífonos.
  • La UGREEN MagFlow Qi2 25W es la más recomendable para viajar porque te permite cargar varios dispositivos a la vez.

Con cualquiera de ellas, podrás mantener tu celular encendido y seguro en cualquier lugar, sin depender de un enchufe.

