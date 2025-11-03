Con los teléfonos cada vez más potentes y las jornadas más largas, quedarse sin batería puede arruinar un viaje, un concierto o una emergencia. Por eso, las baterías externas o powerbanks se han vuelto un accesorio indispensable para quienes buscan mantenerse conectados en cualquier lugar.
En el mercado abundan opciones, pero no todas ofrecen la misma capacidad, velocidad de carga o facilidad de transporte. Aquí reunimos tres powerbanks confiables, disponibles con descuento en México, que destacan por su rendimiento y seguridad. Cada una tiene ventajas y desventajas:
LISEN Power Bank MagSafe (5000 mAh): la más ligera y práctica para uso diario
Compacta y con diseño magnético, la LISEN Power Bank MagSafe está pensada para quienes buscan practicidad y estilo. Con apenas 7.6 mm de grosor es una de las baterías más delgadas y ligeras del mercado, ideal para llevar en el bolsillo, bolso o incluso en la mano junto al teléfono. Su cuerpo es de acabado metálico y cuenta con certificación CE y RoHS.
A favor:
- Diseño ultradelgado y ligero (menos de 150 g).
- Compatibilidad MagSafe para iPhone 12 a 17.
- Carga inalámbrica de 15 W y puerto USB-C adicional.
- Materiales resistentes y sistema de control de temperatura.
- Aprobada para vuelos en equipaje de mano.
A considerar:
- Capacidad limitada (5000 mAh): carga completa solo en equipos medianos.
- Carga inalámbrica más lenta (7.5 W efectivos en algunos modelos).
- No anuncian compatibilidad plena con Android.
- Algunos usuarios reportan que solo alcanza el 80 % de carga en teléfonos grandes.
Precio: $599 MXN (-32 %, antes $879)
Meses sin intereses: 12
Dónde verla: Amazon México
UGREEN Power Bank Magnético 10000 mAh: la opción equilibrada y funcional
Pensada para quienes buscan más autonomía sin perder portabilidad, esta batería de 10000 mAh ofrece carga rápida de 20 W por cable y hasta 15 W inalámbrica. Es capaz de cargar un iPhone 16 Pro hasta 1.7 veces y cuenta con protección contra sobrecalentamiento y cortocircuitos.
Su textura antideslizante y diseño magnético aseguran buen agarre, aunque su peso (220 g) la vuelve más robusta que los modelos compactos.
A favor:
- Buena capacidad y velocidad de carga.
- Compatible con iPhone, Android y accesorios.
- Carga inalámbrica y por cable.
- Textura de silicona que evita deslizamientos.
A considerar:
- Más pesada que algunos teléfonos.
- Puede calentarse durante la carga inalámbrica.
- No incluye adaptador de corriente.
- Solo permite carga rápida de un dispositivo a la vez.
Nota: Aunque se anuncia carga inalámbrica de hasta 15 W, los iPhone la limitan a 7.5 W con accesorios de terceros.
Precio: $729 MXN (39 % de descuento)
Meses sin intereses: 3
Dónde verla: Amazon México
UGREEN MagFlow Qi2 25W 10000 mAh: la más potente y versátil
La versión más completa de la línea incorpora el nuevo estándar Qi2 de 25 W, que mejora la velocidad y estabilidad de la carga inalámbrica. Permite cargar tres dispositivos al mismo tiempo, con un cable USB-C integrado de 30 W y una pantalla digital que muestra el nivel exacto de batería.
Su cuerpo metálico con textura de silicona ayuda a disipar el calor, y el sistema Thermal Guard monitorea la temperatura cientos de veces por segundo para evitar sobrecalentamiento.
A favor:
- Carga inalámbrica rápida de 25 W y por cable de 30 W.
- Puede alimentar tres dispositivos simultáneamente.
- Pantalla digital precisa.
- Cable integrado y materiales de calidad.
- Protección avanzada de 13 niveles.
A considerar:
- Más grande y pesada que otros modelos.
- La carga Qi2 solo aprovecha todo su potencial con iPhone 16 o superiores.
- Puede alcanzar temperaturas de hasta 40 °C durante carga rápida.
- Precio más alto, aunque justificado por sus prestaciones.
Precio: $1,499 MXN
Meses sin intereses: 6
Dónde verla: Amazon México
¿Cuál elegir según cómo la usarías?
Cada modelo de batería portátil que incluimos en esta breve guía tiene un perfil distinto, y la mejor elección depende de lo que más valores: portabilidad, capacidad o potencia.
- La LISEN Power Bank MagSafe de 5000 mAh es la ideal si priorizas comodidad y discreción.
- La UGREEN de 10000 mAh es la opción econ mejor balance precio-capacidad y tiene la posibilidad de cargar otro tipo de dispositivos, como unos audífonos.
- La UGREEN MagFlow Qi2 25W es la más recomendable para viajar porque te permite cargar varios dispositivos a la vez.
Con cualquiera de ellas, podrás mantener tu celular encendido y seguro en cualquier lugar, sin depender de un enchufe.