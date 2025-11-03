Con los teléfonos cada vez más potentes y las jornadas más largas, quedarse sin batería puede arruinar un viaje, un concierto o una emergencia. Por eso, las baterías externas o powerbanks se han vuelto un accesorio indispensable para quienes buscan mantenerse conectados en cualquier lugar.

En el mercado abundan opciones, pero no todas ofrecen la misma capacidad, velocidad de carga o facilidad de transporte. Aquí reunimos tres powerbanks confiables, disponibles con descuento en México, que destacan por su rendimiento y seguridad. Cada una tiene ventajas y desventajas:

Compacta y con diseño magnético, la LISEN Power Bank MagSafe está pensada para quienes buscan practicidad y estilo. Con apenas 7.6 mm de grosor es una de las baterías más delgadas y ligeras del mercado, ideal para llevar en el bolsillo, bolso o incluso en la mano junto al teléfono. Su cuerpo es de acabado metálico y cuenta con certificación CE y RoHS.

A favor:

Diseño ultradelgado y ligero (menos de 150 g).

Compatibilidad MagSafe para iPhone 12 a 17.

Carga inalámbrica de 15 W y puerto USB-C adicional.

Materiales resistentes y sistema de control de temperatura.

Aprobada para vuelos en equipaje de mano.

A considerar:

Capacidad limitada (5000 mAh): carga completa solo en equipos medianos.

Carga inalámbrica más lenta (7.5 W efectivos en algunos modelos).

No anuncian compatibilidad plena con Android.

Algunos usuarios reportan que solo alcanza el 80 % de carga en teléfonos grandes.

Precio: $599 MXN (-32 %, antes $879)

Meses sin intereses: 12

Dónde verla: Amazon México

Pensada para quienes buscan más autonomía sin perder portabilidad, esta batería de 10000 mAh ofrece carga rápida de 20 W por cable y hasta 15 W inalámbrica. Es capaz de cargar un iPhone 16 Pro hasta 1.7 veces y cuenta con protección contra sobrecalentamiento y cortocircuitos.

Su textura antideslizante y diseño magnético aseguran buen agarre, aunque su peso (220 g) la vuelve más robusta que los modelos compactos.

A favor:

Buena capacidad y velocidad de carga.

Compatible con iPhone, Android y accesorios.

Carga inalámbrica y por cable.

Textura de silicona que evita deslizamientos.

A considerar:

Más pesada que algunos teléfonos.

Puede calentarse durante la carga inalámbrica.

No incluye adaptador de corriente.

Solo permite carga rápida de un dispositivo a la vez.

Nota: Aunque se anuncia carga inalámbrica de hasta 15 W, los iPhone la limitan a 7.5 W con accesorios de terceros.

Precio: $729 MXN (39 % de descuento)

Meses sin intereses: 3

Dónde verla: Amazon México

La versión más completa de la línea incorpora el nuevo estándar Qi2 de 25 W, que mejora la velocidad y estabilidad de la carga inalámbrica. Permite cargar tres dispositivos al mismo tiempo, con un cable USB-C integrado de 30 W y una pantalla digital que muestra el nivel exacto de batería.

Su cuerpo metálico con textura de silicona ayuda a disipar el calor, y el sistema Thermal Guard monitorea la temperatura cientos de veces por segundo para evitar sobrecalentamiento.

A favor:

Carga inalámbrica rápida de 25 W y por cable de 30 W.

Puede alimentar tres dispositivos simultáneamente.

Pantalla digital precisa.

Cable integrado y materiales de calidad.

Protección avanzada de 13 niveles.

A considerar:

Más grande y pesada que otros modelos.

La carga Qi2 solo aprovecha todo su potencial con iPhone 16 o superiores.

Puede alcanzar temperaturas de hasta 40 °C durante carga rápida.

Precio más alto, aunque justificado por sus prestaciones.

Precio: $1,499 MXN

Meses sin intereses: 6

Dónde verla: Amazon México

¿Cuál elegir según cómo la usarías?

Cada modelo de batería portátil que incluimos en esta breve guía tiene un perfil distinto, y la mejor elección depende de lo que más valores: portabilidad, capacidad o potencia.

La LISEN Power Bank MagSafe de 5000 mAh es la ideal si priorizas comodidad y discreción .

es la ideal si priorizas . La UGREEN de 10000 mAh es la opción ec on mejor balance precio-capacidad y tiene la posibilidad de cargar otro tipo de dispositivos, como unos audífonos.

es la opción on mejor balance precio-capacidad y tiene la posibilidad de cargar otro tipo de dispositivos, como unos audífonos. La UGREEN MagFlow Qi2 25W es la más recomendable para viajar porque te permite cargar varios dispositivos a la vez.

Con cualquiera de ellas, podrás mantener tu celular encendido y seguro en cualquier lugar, sin depender de un enchufe.