El 10 de octubre ha arrancado con un mar de ofertas que no puedes dejar pasar. Este es el momento perfecto para conseguir esos productos que tanto querías a precios realmente sorprendentes. Si estás buscando renovar tus gadgets, electrodomésticos o tecnología, hoy es el día para aprovechar las rebajas más atractivas. Aquí te traemos las mejores ofertas de este 10.10 que te harán ahorrar mientras compras lo que más te gusta.

Electrodomésticos y tecnología con descuentos de hasta el 40%

Las ofertas en tecnología no se hacen esperar, y si estás buscando renovar tus dispositivos o equipar tu hogar con electrodomésticos de calidad, las opciones son infinitas. A continuación, te compartimos algunas de las más destacadas.

Lavadora semi-automática Acros 16kg (blanco/morado)

Si necesitas una lavadora nueva para tu hogar, la lavadora semi-automática Acros de 16 kg es una excelente opción. Su diseño moderno y su gran capacidad te permitirán realizar grandes cargas de ropa en cada ciclo.

De: $4,599 → $3,464

$4,599 → ¡Aprovecha un descuento de $1,135 !

Minisplit inverter Mirage V32 EVF120D 12000 BTU (blanco)

El calor no será problema con el minisplit Mirage V32 que tiene tecnología inverter para un mayor ahorro de energía. Su potencia de 12,000 BTU lo convierte en ideal para habitaciones medianas o grandes.

Aire minisplit 220V Mirage 1T 12000 BTU Nex (blanco)

Si lo tuyo son los aires acondicionados eficientes, el minisplit Mirage 1T Nex es una opción imbatible en este 10.10. Con un rendimiento superior y bajo consumo energético, tu comodidad está garantizada.

De: $5,555 → $4,999

$5,555 → ¡Aprovecha el descuento de $556 !

Dispositivos móviles a precios nunca vistos

Si lo que buscas es un nuevo teléfono o una tablet de alta calidad, las ofertas de este 10.10 no te defraudarán. La tecnología de última generación se encuentra a tu alcance por menos de lo que imaginas.

Samsung Galaxy A26 5G 256GB 8GB RAM (verde)

El Samsung Galaxy A26 5G es la opción ideal si quieres un dispositivo con gran capacidad de almacenamiento y rapidez en su desempeño. Su diseño elegante y potente rendimiento lo hacen perfecto para todo tipo de usuarios.

Honor X8c 4G 512GB 8GB RAM (negro)

Para quienes buscan un teléfono con una gran capacidad de almacenamiento y un procesador de alto rendimiento, el Honor X8c es una excelente opción. Con 512GB de almacenamiento y 8GB de RAM, es ideal para multitarea y almacenamiento masivo.

Monitores y dispositivos gamer para una experiencia única

Si eres amante de los videojuegos y buscas una experiencia inmersiva, no te puedes perder las ofertas en monitores y tarjetas de video.

Monitor gamer curvo 27" BALAM RUSH Ultra Earth II

Para los gamers exigentes, el monitor curvo BALAM RUSH Ultra Earth II de 27 pulgadas es perfecto. Con una imagen nítida y colores vibrantes, te sumergirás en cada partida como nunca antes.

Si prefieres un dispositivo más pequeño y versátil que un teléfono, las tablets también tienen grandes descuentos este 10.10.

Tablet Samsung Galaxy Tab A9 Plus 128GB (gris)

La Samsung Galaxy Tab A9 Plus es una opción perfecta para quienes necesitan una tablet de alto rendimiento a un precio accesible. Con 128GB de almacenamiento, es ideal para trabajo, entretenimiento o estudiar.

¡No dejes pasar estas ofertas del 10.10!

El día de hoy es una excelente oportunidad para adquirir productos de alta calidad a precios increíbles. Ya sea que necesites tecnología, electrodomésticos o dispositivos móviles, las opciones son muchas y los descuentos son irresistibles. Aprovecha ahora antes de que se agoten, porque estas ofertas no estarán disponibles por mucho tiempo. ¡Corre por tu compra perfecta!