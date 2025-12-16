La cafetera Breville Barista Pro es una de las máquinas más buscadas por quienes quieren preparar café de especialidad en casa sin depender de cápsulas. Durante esta temporada decembrina, la Breville Barista Pro en oferta aparece tanto en Amazon México como en Mercado Libre, lo que la convierte en una opción atractiva para regalar en Navidad o para darse un autoregalo antes de cerrar el año.

Se trata de una cafetera semiautomática con molino integrado, pensada para quienes disfrutan el proceso del café: moler, extraer y vaporizar leche con resultados consistentes, sin llegar a la complejidad de un equipo profesional.

Precio y condiciones de compra de la Breville Barista Pro en Amazon y Mercado Libre

Durante las ofertas decembrinas, la cafetera Breville Barista Pro tiene el mismo precio con descuento en Amazon México y en Mercado Libre. En ambos marketplaces, el precio actual de la Breville Barista Pro es de $13,998 MXN, lo que representa un 30% de descuento frente a su precio habitual de $19,999 MXN.

Dicho de forma clara: la Breville Barista Pro cuesta $13,998 pesos tanto en Amazon como en Mercado Libre. La diferencia no está en el precio del producto, sino en las formas de pago disponibles en cada plataforma.

Comprar la Breville Barista Pro en Amazon México

En Amazon México, la Breville Barista Pro se ofrece por $13,998 MXN, con 30% de descuento, y con la posibilidad de pagar hasta 24 meses sin intereses, con mensualidades aproximadas de $583.25 pesos.

Esta opción suele ser atractiva para quienes prefieren dividir el pago sin que el precio final cambie, además de contar con envío rápido, políticas de devolución claras y opciones como extensión de garantía.

👉 Aquí puedes ver la Breville Barista Pro en Amazon México

Comprar la Breville Barista Pro en Mercado Libre

En Mercado Libre, la Breville Barista Pro también tiene un precio de $13,998 MXN, con el mismo 30% de descuento. La plataforma ofrece planes de pago a meses, con mensualidades aproximadas de $845.89 pesos, dependiendo del esquema elegido.

Para algunos compradores, este tipo de financiamiento resulta práctico por la flexibilidad de pago o por preferencia de compra dentro de Mercado Libre, además de contar con compra protegida y envío FULL en vendedores seleccionados.

👉 Aquí puedes consultar la Breville Barista Pro en Mercado Libre

Dónde conviene comprar la Breville Barista Pro según tu forma de pago

Como el precio de la Breville Barista Pro es el mismo en Amazon y Mercado Libre, la decisión depende principalmente de cómo prefieres pagar:

Si te gusta pagar a meses sin intereses , Amazon México puede resultarte más cómodo.

, Amazon México puede resultarte más cómodo. Si prefieres no endeudarte a futuro y pagar de un solo tajo, comprar en Mercado Libre es una gran opción.

Por qué la Breville Barista Pro sigue siendo una cafetera tan recomendada

Más allá del descuento, la cafetera Breville Barista Pro se mantiene como favorita entre amantes del café por su equilibrio entre control y facilidad de uso:

Molino cónico integrado para café en grano

Control preciso de temperatura

Vaporizador de leche para bebidas con espuma

Construcción sólida en acero inoxidable

Resultados consistentes sin una curva de aprendizaje complicada

No es una cafetera básica, pero tampoco un equipo demasiado intimidante. Por eso suele aparecer como regalo premium que sí se usa todos los días.

La Breville Barista Pro en oferta rara vez baja de precio, y este 30% de descuento hace que sea el momento ideal para comprarla. Ya sea como regalo de Navidad o como autoregalo.

Si llevabas tiempo pensando en mejorar tu rutina de café en casa, esta temporada decembrina puede ser un muy buen momento para hacerlo y celebrar la Navidad con un excelente café en casa.