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Durante la Gaming Week,o como Mario Bros, Mario Kart 8 Deluxe y otros títulos populares se encuentran entre los más buscados con en Mercado Libre, donde también hay ofertas en consolas, visores de realidad virtual y accesorios. La campaña, vigente hasta el 19 de abril, reúne promociones que combinan rebajas directas, meses sin intereses y beneficios bancarios.

Uno de los principales atractivos es el cupón BNMXG426, con el que puedes obtener 10% de descuento adicional al pagar con tarjeta de crédito Banamex en compras mínimas de $2,500 pesos. Este beneficio aplica en pagos a 1, 3 o 6 meses sin intereses y tiene un tope de $300 pesos por usuario durante la promoción.

Además, varios productos participantes cuentan con hasta 15 meses sin intereses, lo que permite distribuir el gasto sin generar recargos, especialmente en artículos de mayor precio como consolas y dispositivos de realidad virtual.

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Nintendo Switch OLED edición Zelda en oferta en Mercado Libre

Nintendo Switch OLED edición The Legend of Zelda forma parte de las promociones de la Gaming Week con meses sin intereses.

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Nintendo Switch,Mario Kart y accesorios VR lideran las ofertas

Dentro de la Gaming Week, los productos más buscados se concentran en tres categorías: videojuegos, realidad virtual y accesorios.

Uno de los títulos que destaca es para , un clásico que mantiene su popularidad por su modo multijugador y accesibilidad. Durante esta campaña, puede encontrarse con descuentos relevantes, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para nuevos jugadores como para quienes buscan ampliar su catálogo.

En el segmento de realidad virtual, el se posiciona como uno de los dispositivos más llamativos. Disponible en versiones de 256 GB y 512 GB, este visor ofrece una experiencia inmersiva sin necesidad de consola o computadora, lo que ha impulsado su crecimiento en el mercado. Durante la Gaming Week, estos equipos cuentan con rebajas y opciones de financiamiento.

Meta Quest 3S en oferta en Mercado Libre

Meta Quest 3S de 128 GB destaca en la Gaming Week por su rendimiento y experiencias sin cables, con opciones de financiamiento.

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Por su parte, los accesorios también forman parte de las promociones. El , compatible con consola y PC, aparece con descuentos importantes y opciones de pago a meses sin intereses, lo que lo vuelve una compra práctica para quienes buscan mejorar su experiencia de juego.

Juegos de Nintendo más baratos: opciones desde Mario Odyssey hasta Mario Wonder

Durante la Gaming Week, algunos de los juegos de Nintendo más populares pueden encontrarse con descuentos en Mercado Libre, especialmente títulos de la franquicia de Mario que siguen entre los más buscados por los usuarios.

Uno de ellos es Super Mario Odyssey, considerado uno de los mejores juegos de la consola por su jugabilidad y mundo abierto. Este título suele aparecer en promociones, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes buscan ampliar su catálogo sin gastar de más.

Super Mario Odyssey Nintendo Switch

Super Mario Odyssey es uno de los títulos más populares de Nintendo Switch y forma parte de las ofertas de la Gaming Week.

Ver oferta en Mercado Libre

Otro de los lanzamientos recientes que también ha ganado popularidad es Super Mario Bros. Wonder, una entrega que retoma el estilo clásico de plataformas, pero con nuevos elementos visuales y dinámicas de juego.

Super Mario Bros Wonder Nintendo Switch

Super Mario Bros. Wonder retoma el estilo clásico de plataformas con nuevas dinámicas y también se encuentra en promoción.

Ver oferta en Mercado Libre

Cómo aprovechar mejor la Gaming Week

Para maximizar el ahorro durante esta campaña, considera lo siguiente:

  • Usa el cupón BNMXG426 en compras mayores a $2,500
  • Elige productos con meses sin intereses
  • Verifica si el artículo tiene envío FULL
  • Revisa condiciones de cada promoción antes de pagar

Este tipo de eventos suele tener alta demanda, por lo que algunos productos pueden agotarse o cambiar de precio rápidamente.

¿Vale la pena comprar?

Las búsquedas relacionadas con ofertas gaming México, precio o descuento suelen aumentar durante eventos como la Gaming Week.

En este contexto, la combinación de descuento directo + cupón + meses sin intereses puede representar un ahorro relevante, especialmente en productos de mayor precio.

Mario Kart 8 Deluxe
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Meta Quest 3S
Ver oferta

Nintendo Switch OLED
Ver oferta

Si estás pensando en comprar tecnología o productos gaming, la Gaming Week —vigente hasta el 19 de abril— puede ser un buen momento para hacerlo pagando menos.

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