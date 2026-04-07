Samsung presentó oficialmente en febrero el Galaxy S26 Ultra, el modelo más ambicioso de su nueva generación de smartphones y ya se enccuentra disponible con descuento.

El anuncio global de la serie Galaxy S26 se realizó el 25 de febrero de 2026, y desde ese momento el Ultra quedó posicionado como la versión más avanzada de la familia.

Actualmente el modelo de 512 GB se encuentra disponible en Amazon México con 33% de descuento, bajando de $37,999 pesos a $25,499 y la posibilidad de pago a 12 meses de $2,588.14. Es el menor precio registrado por la plataforma Keepa desde su lanzamiento.

En términos de especificaciones, el Galaxy S26 Ultra mantiene la fórmula que Samsung ha refinado durante años en su línea Ultra, pero la lleva un paso más allá. Integra una pantalla Dynamic AMOLED 2X QHD+ de 6.9 pulgadas con tasa de refresco adaptable de hasta 120 Hz, un cuerpo de 214 gramos y un grosor de 7.9 mm, cifras con las que Samsung busca que el equipo conserve presencia premium sin sentirse tan aparatoso en mano.

Qué hace especial al Samsung Galaxy S26 Ultra

Uno de los puntos centrales del equipo está en la fotografía. Samsung destaca para este modelo una cámara principal de 200 MP, acompañada por un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 50 MP, una combinación pensada para cubrir desde tomas amplias hasta escenas con más detalle o zoom. La firma también vuelve a respaldar la experiencia con su sistema ProVisual Engine, que en su discurso comercial apunta a mejorar color, nitidez y procesamiento en distintas condiciones de luz.

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Otro de los grandes argumentos del Galaxy S26 Ultra es la inteligencia artificial. Samsung describe a la serie S26 como su generación de Galaxy AI más intuitiva hasta ahora, y liga esa promesa a un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy personalizado para mover con mayor soltura tareas de imagen, búsqueda, productividad y asistencia contextual. Más allá del marketing, el mensaje de la marca es claro: el teléfono ya no quiere limitarse a ejecutar apps, sino anticipar y facilitar parte de las acciones del día a día.

Hay, además, un elemento que sí marca una diferencia clara frente a equipos de la gama: la Pantalla de Privacidad integrada. Samsung la presenta como una tecnología pensada para limitar la visibilidad lateral del contenido cuando se activa, algo especialmente útil en transporte público, salas de espera, aeropuertos o cualquier entorno donde ver la pantalla desde un costado resulte demasiado fácil. En un mercado donde casi todas las marcas hablan de IA, esta función ayuda a darle al S26 Ultra un argumento más tangible para el uso cotidiano.

Pantalla, batería y diseño: el enfoque premium del Galaxy S26 Ultra

Más allá de la cámara y la IA, el Galaxy S26 Ultra sigue apostando por la experiencia de un teléfono pensado para quienes consumen mucho contenido, trabajan desde el celular o simplemente quieren “lo mejor” del catálogo de Samsung. La combinación de una pantalla de 6.9 pulgadas, resolución QHD+ y 120 Hz lo coloca en el terreno de los equipos diseñados para ver video, editar, jugar o multitarea con mayor comodidad. A eso se suma una batería típica de 5,000 mAh, con la que Samsung promete hasta 31 horas de reproducción de video.

También conviene mirar el equipo desde otra perspectiva: el S26 Ultra no parece buscar una revolución visual absoluta, sino una evolución muy dirigida. Samsung mantiene la idea de un flagship sobrio, reconocible y centrado en la experiencia, mientras refuerza apartados concretos que hoy pesan más en la decisión de compra, como la privacidad, el video, la fotografía computacional y la durabilidad del rendimiento en el tiempo. En otras palabras, no se trata solo de tener muchas especificaciones, sino de justificar por qué sigue existiendo una categoría Ultra dentro del ecosistema Galaxy.

El Samsung Galaxy S26 Ultra no solo representa la apuesta más ambiciosa de la marca dentro de su nueva generación de smartphones, también empieza a destacar por su precio en tiendas en línea. Actualmente, la versión de 512 GB se encuentra disponible en Amazon México con 33% de descuento, al bajar de 37,999 pesos a 25,499 pesos, además de la posibilidad de pago a 12 meses de 2,588.14 pesos.