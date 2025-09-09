Tras el Apple Event del 9 de septiembre de 2025, donde se presentó el iPhone Air, el iPhone más delgado que ha creado Apple hasta la fecha, no pudimos evitar pensar en su contraparte más delgada en el mundo Android: el Galaxy S25 Edge de Samsung. Ambos modelos apuestan por la ligereza, el diseño ultrafino y el rendimiento premium, pero pertenecen a contextos distintos.

El Galaxy S25 Edge salió a inicios de 2025, por lo que representa una generación anterior en términos tecnológicos. En cambio, el iPhone Air recién fue anunciado y estará disponible en unos días, por lo que su desempeño real aún está por verse. Será interesante observar cómo responde Samsung en enero de 2026, cuando se espera que presenten la nueva generación Galaxy S26.

Dónde se pueden comprar

Galaxy S25 Edge : disponible en México desde principios de 2025. Actualmente se puede encontrar con descuento en Amazon México. [Agregar enlace aquí]

: disponible en México desde principios de 2025. Actualmente se puede encontrar con descuento en Amazon México. [Agregar enlace aquí] iPhone Air: la preventa comienza este viernes 12 de septiembre de 2025 y las primeras unidades comenzarán a distribuirse el jueves 19 de septiembre a través de Apple y distribuidores autorizados.

Precio y almacenamiento: ¿cuál conviene más?

Al momento de escribir esta comparativa, hay una diferencia de precio importante entre ambos modelos en sus versiones de 256 GB:

Galaxy S25 Edge (256 GB) : $14,999 MXN en Amazon con 45% de descuento, precio de lista $28,499.00 | COMPRA AQUÍ

: $14,999 MXN en Amazon con 45% de descuento, precio de lista $28,499.00 | iPhone Air (256 GB): $25,999 MXN en tienda oficial Apple

El Galaxy S25 Edge tiene actualmente 15 meses sin intereses y la página de Apple adelanta que podría tener hasta 18 meses sin intereses para el iPhone Air.

El iPhone Air tiene un precio desde $35,999 en la versión de 1 TB y $30,999 con 512 GB, aunque también podrías considerar una memoria externa compatible como esta

Incluso la versión de 512 GB del Galaxy que en este momento probablemente siga siendo más barata que la misma configuración del iPhone Air, que cuesta $30,999 MXN.

¿Vale la pena pagar más por el iPhone? Depende del uso que le des y de cuánto te importa el ecosistema de Apple.

Diseño del iPhone Air y Galaxy S25 Edge: ambos son ultradelgados y resistentes

Ambos equipos destacan por su construcción premium y delgadez:

Galaxy S25 Edge :

:

iPhone Air :

:

Cámaras: más megapixeles vs. mejor integración

La cámara es uno de los factores más decisivos al elegir un smartphone hoy en día. Ya sea para tomar fotos familiares, grabar contenido para redes sociales o hacer videollamadas con buena calidad, las diferencias entre sensores, ópticas y procesamiento pueden impactar directamente en tu experiencia. En este apartado evaluamos qué ofrece cada modelo, más allá de los números.

Galaxy S25 Edge :

:

iPhone Air :

:

Samsung sobresale en resolución bruta, ideal para fotografía con recorte o impresión. Apple optimiza para uso cotidiano y contenido digital, con excelente rendimiento en modo retrato y video profesional.

Si la cámara es tu motivo principal para buscar un celular premium, el iPhone Air puede darte resultados más consistentes gracias a su procesamiento de imagen, estabilidad y capacidades de video avanzadas. Pero si lo tuyo es capturar fotos con altísima resolución o experimentar con edición posterior, el sensor de 200 MP del Galaxy Edge es difícil de ignorar.

Rendimiento, batería y funciones inteligentes

En el día a día, el rendimiento del teléfono y su capacidad para mantenerse operativo sin recargas constantes marcan una gran diferencia, sobre todo si lo usas para trabajar, jugar, grabar contenido o simplemente moverte mucho sin depender de un enchufe. Aquí comparamos los procesadores, la memoria, la duración de batería y las funciones inteligentes que cada sistema operativo pone a disposición del usuario.

Galaxy S25 Edge :

:

iPhone Air :

:

En resumen, ambos teléfonos están diseñados para usuarios exigentes, pero sus enfoques son distintos. El Galaxy ofrece potencia bruta, más RAM y herramientas de IA accesibles desde ya, mientras que el iPhone Air apuesta por la eficiencia, integración y un ecosistema que puede hacer más si ya tienes otros dispositivos Apple. Las diferencias en batería son menores, y aunque el Air promete más autonomía, eso dependerá también de cómo se use en la práctica.

¿iPhone Air o Galaxy S25 Edge, cuál te conviene más?

La verdad es que todo depende de a qué estés acostumbrado. Si ya usas celulares Samsung o estás familiarizado con Android, el Galaxy S25 Edge te va a parecer cómodo, rápido y, sobre todo, mucho más barato. Pero si ya tienes una Mac, un iPad o unos AirPods, el iPhone Air se integra súper bien con todo eso y te va a dar una experiencia más completa.

Ahora, si lo que más te importa es tener lo más nuevo en tecnología, el iPhone Air tiene el procesador más moderno y funciones con inteligencia artificial que apenas están saliendo. En cambio, si tu prioridad es ahorrar y tener algo potente sin gastar tanto, el Galaxy S25 Edge sigue siendo una gran opción.

Eso sí, habrá que estar pendientes de lo que saque Samsung en enero de 2026, porque seguro van a responder con algo fuerte para competirle al iPhone Air.