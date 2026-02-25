Samsung presentó oficialmente los Galaxy Buds4 Pro como parte de su nueva generación de audio premium. La apuesta no es menor: sonido Hi-Fi de 24 bits, cancelación activa de ruido más inteligente y una integración profunda con Galaxy AI. En México ya están en preventa con descuento.

Precio en México de los Samsung Galaxy Buds4 Pro y preventa con descuento

El precio de lista oficial en México de los Samsung Galaxy Buds4 Pro es de $4,099 pesos.

Actualmente se encuentran en preventa con descuento en tiendas en línea como Amazon , lo que los coloca temporalmente por debajo de su precio regular antes del lanzamiento general programado para el 11 de marzo de 2026.





Samsung Galaxy Buds4 Pro: sonido Hi-Fi de 24 bits y nuevo woofer ampliado

La principal mejora técnica de los Galaxy Buds4 Pro está en el hardware de audio. Samsung incorporó un woofer más amplio, que incrementa casi 20% el área efectiva de vibración frente a la generación anterior.

Esto se traduce en:

Graves más profundos y mejor controlados

Mayor claridad en frecuencias medias

Agudos más definidos

Mejor separación instrumental

Además, soportan audio de hasta 24 bits / 96 kHz, siempre que se utilicen con dispositivos Galaxy compatibles (como la serie Galaxy S26, S25, S24 y modelos plegables con One UI actualizado).

El resultado es una experiencia más cercana a la grabación original, especialmente perceptible en música con alta dinámica.

Cancelación de ruido en los Samsung Galaxy Buds4 Pro: ANC adaptativa y EQ inteligente

Samsung mejoró de forma importante la Cancelación Activa de Ruido (ANC) en esta generación.

Los Galaxy Buds4 Pro integran:

ANC adaptativa en tiempo real

Ecualizador adaptativo que analiza la forma del oído

Ajuste automático según entorno (transporte público, exteriores, oficina)

En llamadas incorporan Super Clear Call, que amplía el ancho de banda y mejora la claridad de voz incluso en ambientes ruidosos como restaurantes o estaciones.

La experiencia es más estable y menos artificial en comparación con generaciones anteriores.

Galaxy Buds4 Pro y Galaxy AI: integración con asistentes y controles por gestos

Dentro del ecosistema Galaxy, los Buds4 Pro funcionan como una extensión del smartphone.

Permiten:

Activar asistentes como Bixby, Gemini o Perplexity por voz

Controlar funciones mediante gestos de cabeza

Responder o rechazar llamadas sin tocar el teléfono

Configuración automática al abrir el estuche

Esta integración refuerza su enfoque hacia usuarios Galaxy que buscan una experiencia fluida entre dispositivos.

Diseño de los Samsung Galaxy Buds4 Pro: más ergonómicos y con acabado premium

Samsung utilizó diseño computacional basado en millones de datos de forma de oído para mejorar ergonomía y estabilidad.

Características clave:

Diseño intraural (canal fit)

Mejor sellado pasivo para potenciar el ANC

Estuche tipo concha con acabado transparente

Detalles metálicos premium

Batería y resistencia en los Samsung Galaxy Buds4 Pro

En autonomía, los Buds4 Pro ofrecen hasta 6 horas de reproducción con ANC activado, hasta 7 horas sin ANC y hasta 30 horas totales con el estuche

Integran certificación IP57 en los auriculares, lo que permite resistencia al agua en uso cotidiano (no aplica para el estuche).

¿Vale la pena comprar los Samsung Galaxy Buds4 Pro en preventa en México?

Con un precio de lista de $4,099 pesos, los Galaxy Buds4 Pro compiten directamente en el segmento premium.

Su propuesta se centra en:

Mejor calidad de sonido respecto a la generación previa

ANC más inteligente

Funciones avanzadas con IA

Integracón profunda con el ecosistema Galaxy

Si ya usas un Galaxy reciente o planeas adquirir un Galaxy S26, la preventa con descuento puede representar una ventana atractiva antes de su lanzamiento oficial.

