Tener un una forma de cargar tu celular a la mano no es solo para viajes: Un power bank o batería portátil sirve para no quedarte sin batería en medio de una reunión, en un concierto o cuando simplemente olvidaste conectar tu teléfono en la noche. Pero el power bank modelo UGREEN PG63 del que te hablamos hoy no llama la atención solo por su diseño funcional, sino también por un detalle poco común: una pantalla que sonríe mientras carga.

Ahora está con un 40% de descuento en Amazon México, lo que lo deja por debajo de los 700 pesos. Está disponible en dos colores: morado o negro, para que elijas tu favorito.

¿Qué ofrece este cargador portátil con pantalla y soporte plegable?

Además del diseño simpático, las especificaciones de este power bank de UGREEN lo vuelven una opción bastante práctica. Está pensado para usuarios de iPhone con MagSafe, y destaca por su comodidad de uso diario.

Características destacadas:

Capacidad de 5000 mAh , suficiente para una carga completa en la mayoría de los iPhone, y no muy pesado.

, suficiente para una carga completa en la mayoría de los iPhone, y no muy pesado. Carga inalámbrica rápida de hasta 20W , sin necesidad de conectar cables.

, sin necesidad de conectar cables. Pantalla TFT que muestra el estado de carga con íconos y animaciones (incluida una carita sonriente).

que muestra el estado de carga con íconos y animaciones (incluida una carita sonriente). Fijación magnética estable compatible con MagSafe.

compatible con MagSafe. Soporte plegable que permite mantener el teléfono en vertical u horizontal mientras se carga.

que permite mantener el teléfono en vertical u horizontal mientras se carga. Disponible en morado o negro, mismo precio con descuento.

Detalles técnicos:

Tipo de conector: USB Tipo C

Voltaje: 5V

Dimensiones: 10.2 × 7.2 × 1.6 cm

Peso: 161 g

Un puerto de salida

¿Qué tan bien se compara con otros cargadores magnéticos UGREEN?

Si estás entre varios modelos, la mejor forma de elegir es considerar cuánta batería necesitas, si usas más de un dispositivo y qué tan importante es el diseño, el tamaño o los extras como el soporte.

El modelo PG63 del que te hemos estado hablando ofrece 5000 mAh con carga inalámbrica rápida, pantalla TFT y soporte plegable. Actualmente cuesta $699 pesos, ya con un descuento del 40%, ya sea en color morado o negro.

Si buscas más batería, el modelo de 10,000 mAh sin pantalla ni soporte es una buena alternativa. Tiene también carga inalámbrica de 20W, pesa más, pero duplica la autonomía. También está en $699 pesos con el 50% de descuento.

Para presupuestos más ajustados, está el modelo de 5000 mAh y carga inalámbrica de 15W, sin pantalla ni soporte. Es el más simple, pero también el más barato: $499 pesos, con 50% de descuento. Aunque tardará más en cargar tu celular-

Y si lo tuyo es tener todo en uno, el modelo más completo incluye 10,000 mAh, soporte, carga inalámbrica de 20W, puertos adicionales y hasta salida QC 22.5W. Es más versátil, ideal para quien carga iPad, Android y iPhone. Su precio sube a $810 pesos, con solo 15% de descuento.

¿Cuál te conviene según tu estilo de vida?

Para uso diario en casa u oficina: el modelo PG63 con pantalla sonriente es práctico, estable y visualmente más agradable. Disponible en negro o morado al mismo precio.

el modelo es práctico, estable y visualmente más agradable. Disponible en al mismo precio. Si estás mucho tiempo fuera: conviene más el de 10,000 mAh , aunque no tenga pantalla.

conviene más , aunque no tenga pantalla. Si tu prioridad es ahorrar: el modelo de 5000 mAh básico te saca de apuros por menos.

el modelo te saca de apuros por menos. Si usas varios dispositivos o necesitas más versatilidad: el de 10,000 mAh con soporte y puertos múltiples es el más completo.

