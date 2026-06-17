Lavas la ropa, usas buen detergente, enjuagas bien... y aun así, la ropa huele raro. O peor: la lavadora misma tiene un olor húmedo, a encerrado, que ya se te metió hasta las toallas. Si reconoces esto, lo más probable es que no sea un problema de detergente ni de temperatura. Es un problema de puerta.

Cerrar la puerta de la lavadora de carga frontal inmediatamente después del ciclo es uno de los errores más comunes, y también uno de los más costosos en términos de higiene. Aquí te explicamos por qué sucede y cómo resolverlo sin complicar tu rutina.

¿Por qué debes dejar abierta la puerta de la lavadora?

Las lavadoras de carga frontal tienen un diseño diferente a las de carga superior: el tambor queda sellado por una puerta con empaque de goma que, cuando se cierra, atrapa la humedad residual del ciclo.

Ese ambiente oscuro, húmedo y sin circulación de aire es el hábitat ideal para el moho y las bacterias. Con el tiempo, esa contaminación se impregna en el empaque, en el tambor y, eventualmente, en tu ropa. El característico olor a trapo mojadoque percibes no viene del agua: viene de los microorganismos que crecen ahí adentro cuando no dejas salir la humedad.

La solución más simple es dejar la puerta entreabierta después de cada ciclo. Pero en la práctica, eso no siempre funciona: la puerta se mueve, se cierra sola, o simplemente estorba en espacios pequeños.

La solución práctica, un sujetador de puerta

Para mantener la puerta en la posición correcta sin esfuerzo adicional existe una solución sencilla y económica: un sujetador magnético flexible diseñado específicamente para lavadoras de carga frontal.

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El Soporte magnético flexible para puerta de lavadora y secadora de Spedtees ($160 en Amazon México) es un ejemplo del tipo de sujetadores que resuelven exactamente este problema. Funciona con una manguera flexible instalada en una base magnética que se adhiere al exterior de la lavadora, sin necesidad de tornillos ni instalación complicada. La manguera se dobla a la posición que necesitas para mantener la puerta entreabierta el tiempo que haga falta.

Tanto la base como la manguera están cubiertas con goma de silicona, así que no raya ni daña el acabado de la lavadora. Es compatible con la mayoría de las lavadoras de carga frontal que tengan lámina magnética de hierro en el exterior.

Otros hábitos que ayudan a mantener la lavadora libre de olores

Dejar la puerta abierta es el cambio más importante, pero hay otros ajustes sencillos que complementan:

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Limpia el empaque de goma con regularidad. Es la zona donde más se acumula humedad, pelusa y residuos de detergente. Un trapo húmedo cada semana es suficiente para evitar que el moho se instale.

Es la zona donde más se acumula humedad, pelusa y residuos de detergente. Un trapo húmedo cada semana es suficiente para evitar que el moho se instale. No dejes la ropa adentro una vez que terminó el ciclo. La ropa mojada dentro del tambor cerrado acelera exactamente el mismo proceso: humedad atrapada, sin circulación, con temperatura favorable para bacterias.

La ropa mojada dentro del tambor cerrado acelera exactamente el mismo proceso: humedad atrapada, sin circulación, con temperatura favorable para bacterias. Usa la cantidad correcta de detergente. El exceso de detergente deja residuos que se acumulan en el tambor y el empaque, y esos residuos también contribuyen al olor.

El exceso de detergente deja residuos que se acumulan en el tambor y el empaque, y esos residuos también contribuyen al olor. Haz un ciclo de limpieza mensual. La mayoría de las lavadoras modernas tienen un programa específico para esto. Si la tuya no lo tiene, un ciclo en caliente con un limpiador para lavadoras o vinagre blanco cumple la misma función.

El mal olor en la ropa rara vez viene del detergente o del agua: casi siempre es consecuencia de humedad acumulada en un espacio cerrado. Dejar la puerta de la lavadora entreabierta después de cada uso es el hábito más efectivo para prevenirlo, y un sujetador magnético como el de Spedtees convierte ese hábito en algo automático, sin que tengas que recordarlo cada vez.