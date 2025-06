Si este Día del Padre estás buscando sorprender a papá con un regalo útil, moderno y que realmente le saque una sonrisa, un buen smartphone es una apuesta segura. Y justo ahora, Amazon México tiene varios modelos de iPhone y Samsung Galaxy con descuento y hasta 15 meses sin intereses.

Estamos de acuerdo, baratos, lo que se dice baratos, no son; pero sí están a excelente precio considerando su precio habitual y si a tu papá ya se le traba el celular, las fotos de su cámara salen todas borrosas o peor, las apps ya no le actualizan, este Dia del Padre 2025 es el momento de devolverle un poco de lo que te dio a lo largo de los años. Desde el nuevo iPhone 16 Plus hasta opciones más accesibles como el Galaxy S24, te compartimos algunas promociones de celulares más baratos que nunca para ayudarte a elegir el mejor modelo de acuerdo con lo que papá necesita.

Aquí te dejamos una selección con los mejores celulares con descuento para el Día del Padre 2025:

📱 iPhone 16 Plus de 256 GB Verde Azulado con 10% de descuento

Uno de los modelos más recientes de Apple, con pantalla grande, chip A18 y batería optimizada para todo el día. Disponible a 12 meses.

Ahora: $22,949 | Antes: $25,499 (10% de descuento)

📱 iPhone 14 Plus de 256 GB Medianoche con 28% de descuento

Gran opción si buscas algo confiable y duradero con buena batería y pantalla amplia. Compatible con iOS 26, ideal para regalar un iPhone sin pagar de más. Disponible a 12 meses.

Ahora: $14,499 | Antes: $19,999 (28% de descuento)

📱 Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB Negro con S-Pen y 47% de descuento

Ideal para papás creativos o que aman lo premium. Viene con el S-Pen, Galaxy AI y una cámara avanzada para fotos o trabajo. Disponible a 15 meses sin intereses.

Ahora: $18,999 | Antes: $35,999 (47% de descuento)

📱 Samsung Galaxy S24 Gris Mármol 128 GB con 33% de descuento

Una excelente alternativa si quieres algo potente, elegante y a muy buen precio. Con 8 GB de RAM, Android 14 y Snapdragon. Disponible a 12 meses.

Ahora: $9,399 | Antes: $13,999 (33% de descuento)

📱 iPhone 15 Plus de 128 GB Negro con 10% de descuento

Con chip A16 Bionic, Dynamic Island y USB-C. Una opción confiable y moderna para papás que ya usan Apple o quieren cambiarse. Disponible a 12 meses.

Ahora: $17,999 | Antes: $19,999 (10% de descuento)

📱 Samsung Galaxy S25 Silver Shadow 256 GB con 16% de descuento

La versión base de la nueva generación S25, con excelente cámara, rendimiento fluido y diseño elegante. Disponible a 15 meses sin intereses.

Ahora: $17,999 | Antes: $21,499 (16% de descuento)

📱 Samsung Galaxy S25+ Azul Marino 256 GB con 21% de descuento

Pantalla grande, 12 GB de RAM y diseño resistente con Android 14. Perfecto si papá usa el celular para trabajo y entretenimiento. Disponible a 12 meses.

Ahora: $19,160 | Antes: $24,199 (21% de descuento)

📱 iPhone 15 de 128 GB Verde con 10% de descuento

El iPhone compacto de la generación 15 con buena cámara, chip A16 y diseño premium. Disponible a 12 meses.

Ahora: $15,749 | Antes: $17,499 (10% de descuento)

📱 Samsung Galaxy S24 FE 5G 256 GB Grafito con 37% de descuento

Una opción muy completa con cámara AI, pantalla AMOLED y gran almacenamiento a un precio accesible. Disponible a 12 meses.

Ahora: $9,699 | Antes: $15,299 (37% de descuento)

Con modelos desde menos de $10 mil pesos y facilidades de pago a meses sin intereses, estos celulares son una excelente forma de consentir a papá en su día sin romper el presupuesto.

Además, varios modelos como el iPhone 14 Plus o el Samsung Galaxy S24 FE ofrecen un equilibrio ideal entre precio, durabilidad y potencia, para que papá tenga un equipo moderno, funcional y preparado para varios años.

🎁 ¿Cuál le vas a regalar este año?

