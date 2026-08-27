Un cupón Temu es un código o beneficio que aplica descuento adicional en el checkout de temu.com. El ahorro real está en apilar el cupón de bienvenida, el descuento de primera compra y las ofertas de categoría — tres capas que en un solo pedido pueden bajar el total de forma significativa.

Cómo Utilizar un Cupón Temu en México

1. Entra a Temu México e inicia sesión o crea tu cuenta.

2. Elige un cupón disponible y da clic en "Usar cupón" para copiar el código.

3. Agrega los productos participantes al carrito.

4. Ingresa el código en el campo de cupón durante el checkout.

5. Verifica que el descuento aparezca en el total antes de pagar.

6. Selecciona método de pago — Kueski Pay suma 15% extra o 2% de cashback.

7. Confirma el pedido.

Los cupones del paquete de bienvenida se activan automáticamente al registrarte con una cuenta nueva. Revisa la bandeja de entrada o la sección de cupones en la app antes de tu primera compra.

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Cupón Temu Primera Compra y Paquete de Bienvenida: 30% OFF + hasta $2,000 MXN

Para nuevos usuarios, hay dos rutas activas. La primera es el 30% de descuento en primera compra con el código MXNEW30 — aplica en el pedido completo. La segunda es el paquete de bienvenida acumulable de hasta $2,000 MXN con el código apd89482, que se reparte en cupones para varias compras. Verificado activo a partir del 26 de agosto de 2026.

Si solo vas a hacer una compra grande y puntual, el 30% pesa más. Si vas a comprar varias cosas chicas, el paquete de $2,000 rinde más porque se aplica en múltiples pedidos. Elige según tu patrón de compra. Si pagas con Kueski Pay, sumas 15% extra con KUESKINUEVO o 2% de cashback — combina con cualquiera de los dos cupones anteriores.

Oferta Temu: hasta 90% en Electrónica, Moda y Hogar

Temu tiene descuentos activos en toda la tienda. Las categorías con mayor rebaja:

Moda de temporada: hasta 90% de descuento

Tenis y calzado mujer: hasta 87% menos

Deportes y herramientas: hasta 83-84% de descuento

Audífonos y accesorios: hasta 78% OFF

Hogar inteligente: hasta 78% de descuento

Cuidado de la piel: hasta 70% menos

Tecnología: hasta 66% de descuento

3 productos por $150 MXN: ideal para básicos, accesorios y gadgets pequeños

Ofertas relámpago: hasta 77% OFF en tiempo limitado

Desde la app, la rueda de la fortuna diaria entrega cupones personalizados adicionales — gírala antes de comprar porque el premio puede cambiar el descuento más conveniente. Temu también tiene meses sin intereses con cualquier tarjeta desde $600 MXN y ajuste automático de precio por 30 días: si el producto baja después de tu compra, Temu devuelve la diferencia. Verificado activo a partir del 26 de agosto de 2026.

El Veredicto de Soraya Villanueva

Entre el paquete de bienvenida de $2,000 y el 30% de primera compra, me quedo con el paquete acumulable si voy a hacer varias compras chicas — rinde más que un solo porcentaje. Si es una compra grande y puntual, el 30% gana.

La dinámica de 3 productos por $150 es donde Temu es imbatible en precio — la aprovecharía para básicos del hogar y accesorios. Mi advertencia de siempre en marketplaces: los porcentajes de 80-90% impresionan, pero lo que importa es el precio final y las reseñas del vendedor. Un 87% sobre un precio de referencia inflado no es ahorro real. Primero reviso valoraciones y tiempo de entrega, después el porcentaje. Verifico cada código directamente en temu.com antes de publicarlo aquí.

Preguntas Frecuentes sobre Cupones Temu

¿Cómo usar un cupón en Temu México?

Da clic en "Usar cupón", copia el código e ingrésalo en el campo de descuentos durante el checkout. El paquete de bienvenida y los cupones de la app se activan automáticamente — no siempre requieren ingresar código manualmente.

¿Cómo obtener el paquete de bienvenida de Temu?

El paquete de bienvenida se activa para nuevas cuentas y puede acumular hasta $2,000 MXN. Crea tu cuenta, revisa los cupones disponibles en la sección de beneficios y aplícalos antes de tu primera compra.

¿Temu es confiable para comprar en México?

Temu opera en México con cupones verificables, MSI desde $600 MXN y ajuste automático de precio en 30 días. Antes de comprar, revisa las reseñas del producto y el tiempo de entrega — en marketplaces, el vendedor importa tanto como el precio.

¿Temu ofrece meses sin intereses?

Sí. Temu ofrece MSI con cualquier tarjeta en compras desde $600 MXN. El plazo disponible aparece en el checkout según el monto final del pedido.

¿Cómo funciona el ajuste de precio de Temu en 30 días?

Si el precio del producto baja dentro de los 30 días después de tu compra, Temu devuelve la diferencia. En campañas de temporada como Ahorros de Verano, esta garantía puede generar ahorro adicional si compraste antes de una baja posterior.