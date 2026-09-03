Un cupón HP es un código o beneficio que aplica descuento adicional en hp.com/mx. En HP el ahorro real se construye en capas: precio de vitrina rebajado, más cupón de método de pago, más descuento de estudiante si aplica. Cada capa suma y la diferencia entre usarlas bien o mal puede ser de varios miles de pesos.

Cómo Utilizar un Cupón HP en México

Entra a HP México e inicia sesión o crea tu cuenta. Elige un cupón disponible y da clic en "Usar cupón" para copiar el código. Agrega los productos al carrito. En el resumen del pedido, localiza el campo de código promocional e ingresa el código. Verifica que el descuento aparezca en el total antes de finalizar. Selecciona método de pago según el cupón activo: PayPal, Kueski Pay o Mercado Pago dan beneficios distintos. Confirma el pedido. El envío gratis aplica en compras desde $999 MXN.

¿El código no aplica? Verifica que no haya expirado, que el carrito cumpla el monto mínimo y que los productos participen en la promoción. Los cupones HP se usan una sola vez por cliente.

Cupón HP Primera Compra y Descuento Estudiante: $300 + $1,600 MXN

El cupón HP primera compra da $300 MXN de ahorro en pedidos desde $4,999 MXN al suscribirte al newsletter en hp.com/mx. El código llega por correo al completar el registro.

El cupón HP estudiantes da $1,600 MXN automático al verificar tu estatus con correo institucional. En una laptop de $12,000 MXN ese monto representa más del 13% sin código ni trámite adicional. El hp envío gratis aplica desde $999 MXN en toda la tienda. Tinta y tóners arrancan desde $209 MXN con envío incluido.

Códigos activos verificados el 3 de septiembre de 2026:

Newsletter: $300 MXN en primera compra desde $4,999 MXN

Estudiantes: $1,600 MXN automático con correo institucional

Envío gratis: desde $999 MXN, automático en toda la tienda

Cómo Combinar Cupones HP: Estudiante, Método de Pago y Ofertas de Vitrina

La lógica de ahorro en HP funciona mejor cuando se apila en el orden correcto. Primero elige el producto con mayor rebaja de vitrina: monitores tienen hasta 44% y laptops hasta 40% este mes. Sobre ese precio ya rebajado, el método de pago agrega la segunda capa. Después, si tienes correo institucional, el cupón de estudiante suma la tercera.

Cupones HP y beneficios activos verificados el 3 de septiembre de 2026:

PayPal: hasta $5,000 MXN de descuento en compras grandes

hasta $5,000 MXN de descuento en compras grandes Kueski Pay: 15% extra en compras seleccionadas

15% extra en compras seleccionadas Mercado Pago: 10% de descuento + MSI

10% de descuento + MSI Monitores: hasta 44% + $500 MXN automático al agregar al carrito

hasta 44% + $500 MXN automático al agregar al carrito Laptops: $500 MXN de descuento en modelos seleccionados

$500 MXN de descuento en modelos seleccionados Accesorios: $500 MXN en accesorios participantes

$500 MXN en accesorios participantes Desktops empresariales: $500 MXN en equipos PYMES

$500 MXN en equipos PYMES Oferta combinada: 40% + $500 MXN en productos seleccionados

40% + $500 MXN en productos seleccionados MSI: hasta 9 MSI con tarjetas participantes

hasta 9 MSI con tarjetas participantes CarePack: garantía extendida al mejor precio disponible

En el Buen Fin y Hot Sale, HP ha llegado a ofrecer hasta 55-58% en monitores e impresoras. Cuando hay campaña activa, el módulo se actualiza y ese es el mejor momento para combinar las tres capas al mismo tiempo.

El Veredicto de Soraya Villanueva

Si eres estudiante, activa el cupón de $1,600 MXN antes de cualquier otra cosa. No conozco otra marca del portfólio con un beneficio de estudiante tan alto en pesos absolutos. En una laptop de gama media, ese monto cambia el análisis de si la compra es accesible o no.

Para quien no es estudiante, PayPal con hasta $5,000 MXN es la palanca más fuerte del catálogo este mes. Solo rinde en compras grandes donde ese tope se alcanza. Si tu compra es menor de $10,000 MXN, Kueski Pay con 15% puede ganarle. Primero calcula cuánto vas a gastar, después elige el método. Verifico cada código directamente en hp.com/mx antes de publicarlo aquí.

Preguntas Frecuentes sobre Cupones HP

¿Cómo usar un cupón de descuento en HP México?

En el resumen del pedido localiza el campo de código promocional, pega el código y presiona aplicar. Los cupones de PayPal, Kueski Pay y estudiante se activan automáticamente al seleccionar el método o verificar el estatus.

¿Por qué no aplica mi cupón HP?

Verifica que el código no haya expirado, que el carrito cumpla el monto mínimo y que los productos participen en la promoción. Los cupones HP se usan una sola vez por cliente y no son acumulables entre sí.

¿HP tiene descuento para estudiantes?

Sí. $1,600 MXN automático al verificar tu correo institucional en hp.com/mx. Ideal para laptops de gama media donde ese monto tiene mayor impacto porcentual.

¿HP tiene envío gratis?

Sí. Envío gratis en compras desde $999 MXN. No aplica en impresoras de gran formato.

¿Cuál método de pago conviene más en HP?

Depende del monto. PayPal rinde más en compras grandes con hasta $5,000 MXN. Kueski Pay con 15% conviene más en compras medianas. Mercado Pago suma 10% más MSI si necesitas diferir el pago.

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