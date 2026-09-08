Un cupón Assist Card es un código que reduce el precio de tu asistencia al viajero antes de que completes la compra. A diferencia de una tienda en línea, aquí el descuento no cae sobre un precio de lista: cae sobre la cotización que armas con tu destino, tus fechas y la edad de cada pasajero. Por eso el mismo código de 10% puede significar unos cuantos cientos de pesos en un fin de semana en Texas, o varios miles en un mes recorriendo Europa.

Cómo Utilizar un Cupón Assist Card

Entra al sitio de Assist Card y abre el cotizador. Elige un cupón disponible y da clic en "Usar cupón" para copiar el código. Captura tu destino, las fechas exactas de salida y regreso, y la edad de cada viajero. Pega el código en el campo de promoción antes de ver el precio final. En Assist Card el código va dentro de la cotización, no en la pantalla de pago. Compara los planes que aparecen ya con el descuento aplicado y termina tu compra.

¿El código no aplica? Verifica que no haya expirado, que tu plan esté entre los productos participantes y que la modalidad coincida. Varias promociones aplican solo a planes específicos y no a toda la gama.

Códigos Assist Card para Estudiantes, Primera Compra y Pago a Meses

Estos son los códigos activos que puedes copiar y pegar directamente en el cotizador, verificados el 8 de septiembre de 2026:

VIAJACONAC10: 10% de descuento en tu asistencia al viajero.

10% de descuento en tu asistencia al viajero. ASSISTCARD10: 10% de ahorro sobre el plan que elijas.

10% de ahorro sobre el plan que elijas. 10EXTRA3M: 10% menos si contratas el plan de 3 meses, pensado para estancias largas.

10% menos si contratas el plan de 3 meses, pensado para estancias largas. ASSISTCARD5: 5% en tu seguro de viaje internacional.

Además de los códigos, hay tres promociones que no necesitan que captures nada y que vale la pena revisar antes de decidir. La primera es el descuento para estudiantes, que aplica a quien sale de intercambio o posgrado y necesita cobertura por varios meses. La segunda es el descuento de primera compra, disponible si nunca has contratado con la marca. Y la tercera son los meses sin intereses, que en un plan familiar a Europa terminan pesando más en tu bolsillo que cualquier porcentaje, porque parten un gasto de varios miles de pesos en pagos que no duelen.

También hay descuentos que dependen de con qué tarjeta pagues. El más alto es el de BBVA, con hasta 45% de ahorro, seguido por Santander con hasta 35%. Otros bancos de la región manejan beneficios de hasta 25%. Antes de aplicar un código, cotiza con tu tarjeta y compara: en varios casos el beneficio bancario supera al cupón, y no siempre se pueden acumular.

Cuánta Cobertura Necesitas según a Dónde Viajas

La pregunta útil no es cuál plan es el más barato, sino cuál no te deja corto.

Si vas a Europa y tramitas visa Schengen, el piso no lo decides tú. El trámite exige una cobertura médica mínima de 30.000 euros, y cualquier plan por debajo de eso te sirve para viajar pero no para la visa. Es el error más caro de esta categoría, porque implica comprar dos veces. Assist Card tiene un plan que cumple ese requisito y entrega el comprobante descargable en cuanto confirmas el pago.

Si vas a Estados Unidos, no hay requisito legal, pero es el destino donde una urgencia médica sin cobertura se vuelve impagable. Aquí conviene subir de plan aunque el viaje dure tres días.

Si sales tres veces o más al año, deja de cotizar viaje por viaje. El seguro anual multiviaje cubre salidas repetidas durante 365 días y casi siempre sale más barato que tres coberturas sueltas.

Si el viaje es con niños o con adultos mayores, revisa los topes por edad antes de mirar el precio. Los rangos de edad mueven la prima mucho más que cualquier cupón.

Y una regla que aplica a todos: cotiza en cuanto tengas las fechas. La cobertura solo se puede contratar antes de salir del país, así que dejarlo para el final no te ahorra nada y sí te puede dejar sin opciones. Para quien todavía está armando el viaje, el cupón Expedia tiene descuentos activos en vuelos y hoteles este mes.

El Veredicto de Soraya Villanueva

Si te llevas una sola cosa de esta página, que sea esta: el código va en el cotizador, no en el checkout. Perdí quince minutos la primera vez buscando dónde capturarlo en la pantalla de pago, hasta que entendí que Assist Card calcula el precio con el descuento ya adentro. Es distinto a comprar unos tenis en línea, y por eso mucha gente jura que su cupón no sirve cuando en realidad lo puso en el lugar equivocado.

Mi recomendación concreta: si vas a Europa, no cotices el plan de entrada. El requisito de 30.000 euros para Schengen deja fuera a las coberturas básicas, y un plan que no te sirve para la visa no es un ahorro, es un gasto que vas a repetir. Sube un escalón, aplica el código sobre ese plan, y luego compara contra lo que te daría tu tarjeta. Entre el beneficio de BBVA y un código de 10%, casi siempre conviene el primero, aunque suene menos glamoroso que un cupón.

Preguntas Frecuentes sobre Cupones Assist Card

¿Por qué no aplica mi cupón Assist Card?

Casi siempre por una de cuatro razones: el código expiró, tu plan no está entre los productos participantes, la modalidad no coincide, o lo capturaste después de generar la cotización. El campo de promoción va antes de que aparezca el precio final.

¿Qué cubre el seguro de viaje de Assist Card?

Cobertura médica de urgencias, evacuación y repatriación, pérdida de equipaje, cancelación de viaje y asistencia en destino. Incluye telemedicina 24/7 y atención por WhatsApp y app. Las coberturas específicas varían por plan: confirma los límites antes de contratar según tu destino.

¿Cuánto cuesta un seguro de viaje a Europa desde México?

Depende de tres variables: días de viaje, edad de los pasajeros y nivel de cobertura. No hay precio de lista, por eso la única manera de saberlo es cotizar con tus fechas reales. Un viaje corto de una persona joven y una estancia larga en familia pueden diferir por un factor de diez.

¿El seguro de viaje es obligatorio para Europa?

Para la visa Schengen sí, con cobertura médica mínima de 30.000 euros. Si viajas sin visa no es obligatorio por ley, pero te lo pueden solicitar al pasar migración.

¿Assist Card tiene atención las 24 horas?

Sí. La central opera las 24 horas, los 365 días del año, por teléfono, WhatsApp y app. En una urgencia médica en el extranjero, el contacto es directo con el equipo de emergencias, sin intermediarios.

¿Puedo contratar Assist Card si ya estoy de viaje?

No. La cobertura debe contratarse antes de salir del país de origen. Ese es el motivo por el que conviene resolverlo junto con los vuelos y no al final.

¿Qué diferencia hay entre un seguro de viaje y una asistencia al viajero?

Un seguro tradicional te reembolsa después de que tú pagaste. Assist Card opera con asistencia directa: contactas a la central, ellos gestionan y cubren el servicio, y tú no adelantas dinero. En una urgencia médica en el extranjero, esa diferencia es la que importa.

¿Se pueden combinar un cupón y el descuento de mi banco?

Casi nunca. La mayoría de las promociones bancarias no son acumulables con códigos. Cotiza con las dos opciones por separado y quédate con la que baje más el total.

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