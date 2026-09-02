Un cupón Puma es un código o beneficio que aplica descuento adicional en mx.puma.com. Este mes hay un código de 10% activo, más rebajas directas de hasta 60% en tenis y productos masculinos sin necesidad de código.

Cómo Utilizar un Cupón Puma en México

Entra a Puma México e inicia sesión o crea tu cuenta. Elige un cupón disponible y da clic en "Usar cupón" para copiar el código. Agrega los productos participantes al carrito. Ingresa el código en el campo "Código de descuento" durante el checkout. Verifica que el descuento aparezca en el total. Selecciona método de pago — PayPal activa hasta 9 MSI en compras desde $4,000 MXN. Confirma el pedido.

El beneficio de invitar amigos se activa automáticamente al registrarte en el programa de referidos de Puma — no requiere código manual.

Código de Descuento Puma y Envío Gratis: 10% OFF + Envío desde $1,299 MXN

El código activo del mes es sale10 con 10% de descuento en pedidos seleccionados, vigente hasta el 3 de octubre. Es el único código con descuento directo aplicable en el checkout este mes — úsalo en una compra de tenis o ropa de mayor valor para maximizar el ahorro.

El puma envío gratis aplica en compras desde $1,299 MXN sin código adicional. Verificado activo a partir del 1 de septiembre de 2026. La promoción de invitar amigos da 15% de descuento en tu próxima compra al registrar un referido en el programa — se activa automáticamente al completar el proceso. Para compras grandes desde $4,000 MXN, PayPal ofrece hasta 9 MSI sin necesidad de tarjeta bancaria.

Puma Oferta en Tenis, Ropa Hombre y Rebajas: hasta 60% OFF

Las mejores ofertas Puma activas este mes:

Tenis: hasta 60% de descuento en selección de calzado. Verificado activo a partir del 1 de septiembre de 2026.

Productos masculinos: hasta 60% de descuento en ropa, calzado y accesorios para hombre.

Rebajas general: hasta 30% OFF en toda la sección de rebajas — vigente hasta diciembre de 2026.

Calcetines 3x2: lleva 3 pares y paga solo 2 — la mejor relación precio-cantidad del catálogo para básicos.

El Veredicto de Soraya Villanueva

El mejor movimiento en Puma este mes es combinar el código sale10 con la sección de tenis en rebaja — 10% sobre un par que ya tiene 60% de descuento es el mayor ahorro acumulado disponible en la tienda. Vigente hasta el 3 de octubre, así que no hay prisa excesiva, pero tampoco dejaría pasar el mes sin revisarlo si ya tenías tenis Puma en el radar.

El 3x2 en calcetines es el deal más subestimado del catálogo. No da porcentaje espectacular, pero en una marca donde los calcetines valen entre $200 y $400 MXN el par, llevarte el tercero gratis es ahorro real sin mínimo complicado. Si ya ibas a comprar ropa, agrega los calcetines y cierra ahí. Verifico cada código directamente en mx.puma.com antes de publicarlo aquí.

Preguntas Frecuentes sobre Cupones Puma

¿Cómo usar un código de descuento en Puma México?

Ingresa el código en el campo "Código de descuento" durante el checkout en mx.puma.com. El descuento aparece en el resumen antes de confirmar.

¿Puma tiene envío gratis?

Sí. Envío gratis en compras desde $1,299 MXN en la tienda oficial. Verificado activo a partir del 1 de septiembre de 2026.

¿Cómo funciona el programa de referidos de Puma?

Al invitar a un amigo a registrarse en Puma, recibes 15% de descuento en tu próxima compra. El beneficio se activa automáticamente al completar el proceso de referido.

¿Puma tiene meses sin intereses?

Sí. 9 MSI con PayPal en compras desde $4,000 MXN. No requiere tarjeta bancaria — solo una cuenta PayPal activa.

¿El cupón Puma aplica en productos de rebajas?

Depende del código. El código sale10 aplica en pedidos seleccionados — verifica que el producto participante aparezca con el descuento en el resumen antes de confirmar.