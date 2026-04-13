Cargar el celular parece algo automático… hasta que la batería empieza a durar menos, el equipo se calienta o tarda más en llenarse.

En el caso de dispositivos de Samsung, usar el cargador correcto y seguir ciertos hábitos puede marcar una diferencia real en el rendimiento del equipo.

Aquí te explicamos cómo cargar tu celular Samsung correctamente, qué errores evitar y qué sí funciona para alargar la vida de la batería.

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Cómo cargar tu celular Samsung correctamente (paso a paso)

Aunque parezca básico, estos pasos hacen toda la diferencia:

1. Revisa tu cargador Samsung antes de usarlo. Verifica que el cable y el adaptador estén en buen estado. Un cargador dañado puede afectar la estabilidad de la corriente y dañar la batería.

2. Limpia el puerto de carga. En equipos Samsung, el polvo acumulado puede impedir una carga eficiente. Usa aire o un objeto suave.

3. Conecta primero el cargador al enchufe. Esto ayuda a estabilizar la energía antes de conectarlo al celular.

4. Evita usar el celular mientras carga. Especialmente con carga rápida Samsung (25W o 45W), el uso genera calor adicional que afecta la batería.

5. Desconéctalo cuando llegue al 100%. Aunque Samsung integra protección, mantenerlo conectado demasiado tiempo puede acelerar el desgaste.

Qué cargador Samsung estás usando (y por qué importa)

No todos los cargadores de Samsung funcionan igual. Estos son los más comunes:

EP-TA800 (25W) : uno de los más usados, con Super Fast Charging

: uno de los más usados, con Super Fast Charging EP-TA845 (45W): pensado para equipos de mayor rendimiento

La diferencia está en cómo administran la energía.

Un cargador original Samsung:

regula la potencia correctamente

evita sobrecalentamientos

protege la batería

Uno genérico puede provocar:

carga inestable

calor excesivo

desgaste acelerado

Errores comunes al usar un cargador Samsung

Incluso con un buen cargador, estos hábitos pueden afectar tu equipo:

Usar cargadores no originales

Aunque sean compatibles, muchos no regulan bien la energía.

Cargar en lugares calientes

El calor es uno de los principales enemigos de la batería Samsung.

Dejar el cargador conectado sin usar

Puede generar consumo innecesario y riesgos eléctricos.

Usar el celular mientras carga

Especialmente en juegos o video.

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Cómo cuidar la batería de tu Samsung (tips que sí funcionan)

Para extender la vida útil de tu celular Samsung:

Mantén la carga entre 20% y 80%

Evita dejarlo cargando toda la noche

Carga en lugares ventilados

Activa modo ahorro o avión

Quita la funda si se calienta

¿Vale la pena usar un cargador original Samsung?

Sí. Más allá de la velocidad, un cargador original de Samsung está diseñado para trabajar con tu dispositivo y protegerlo.

A largo plazo, usar uno certificado puede ayudarte a evitar fallas, mantener el rendimiento y alargar la vida útil del equipo.

La clave: no es cargar más rápido, es cargar mejor

Aunque la carga rápida de Samsung es una ventaja, el verdadero diferencial está en cómo usas tu cargador todos los días.

Pequeños cambios en tu rutina pueden hacer que tu batería dure mucho más tiempo en buen estado.