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Durante la , una de las molestias más comunes dentro de casa es la ropa húmeda y los zapatos mojados que tardan horas —o incluso días— en secarse por completo. Además del mal olor, la humedad acumulada también puede provocar sensación de encierro y favorecer la aparición de moho en algunos espacios.

Aunque abrir ventanas o dejar prendas al sol no siempre es posible en días lluviosos, existen algunos productos que pueden ayudar a acelerar el secado y mantener espacios más ventilados dentro del hogar.

Tendederos plegables para interiores

Cuando llueve constantemente, secar ropa al exterior puede convertirse en un problema. Por eso, los para interiores son una de las opciones más utilizadas durante esta temporada.

Durante los días lluviosos, mejorar la ventilación dentro de casa puede acelerar el secado de prendas húmedas. Foto: Canva
Durante los días lluviosos, mejorar la ventilación dentro de casa puede acelerar el secado de prendas húmedas. Foto: Canva

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Muchos modelos actuales:

  • ocupan poco espacio
  • pueden colocarse cerca de ventanas
  • ayudan a organizar prendas húmedas
  • permiten mover la ropa fácilmente dentro de casa

Algunos incluso cuentan con varios niveles para aprovechar mejor espacios pequeños o departamentos.

Ventiladores y circuladores de aire

Mover el aire dentro de habitaciones húmedas puede ayudar a que ropa y zapatos se sequen más rápido. Los y circuladores compactos suelen utilizarse para mejorar la ventilación en espacios cerrados durante las lluvias.

Además de reducir sensación de humedad, también ayudan a evitar malos olores provocados por prendas mojadas acumuladas dentro de casa.

Antes de comprar uno conviene revisar:

  • tamaño del espacio
  • nivel de ruido
  • consumo eléctrico
  • potencia de ventilación

Secadores eléctricos para zapatos

Los zapatos húmedos suelen tardar más tiempo en secarse, especialmente tenis, botas o calzado escolar. Para estos casos existen secadores eléctricos compactos diseñados para eliminar humedad y reducir olores dentro del calzado.

Algunos modelos:

  • generan calor suave
  • ayudan a disminuir olor a humedad
  • pueden utilizarse en botas o tenis deportivos
  • ocupan poco espacio

Son especialmente útiles durante semanas con lluvias constantes o para personas que realizan trayectos largos diariamente.

Bolsas y absorbentes antihumedad

La humedad acumulada en habitaciones o clósets también puede hacer que ropa y zapatos permanezcan húmedos por más tiempo. Por eso, las bolsas antihumedad se han convertido en una opción práctica para espacios cerrados.

Pueden colocarse en:

  • clósets
  • cajones
  • zapateras
  • debajo de camas
  • áreas de almacenamiento

Algunas versiones incluyen fragancias suaves para ayudar a disminuir el olor a encierro.

Tapetes absorbentes para entradas

Durante las lluvias, el agua y el lodo suelen entrar fácilmente a la casa a través del calzado. Los ayudan a retener humedad y mantener pisos más secos.

Además de proteger el suelo, también ayudan a:

  • reducir humedad acumulada
  • evitar resbalones
  • mantener más limpia la entrada del hogar

Muchos modelos están fabricados con materiales de secado rápido pensados para uso diario.

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Los tapetes absorbentes ayudan a mantener pisos más secos durante la temporada de lluvias. Foto: Canva
Los tapetes absorbentes ayudan a mantener pisos más secos durante la temporada de lluvias. Foto: Canva

Deshumidificadores compactos

Los ayudan a extraer exceso de humedad del ambiente, especialmente en habitaciones cerradas o con poca ventilación.

Además de ayudar al secado de ropa y zapatos, también pueden contribuir a disminuir:

  • olor a humedad
  • condensación
  • sensación de calor encerrado
  • aparición de moho

Existen modelos pequeños ideales para recámaras, estudios o departamentos.

¿Cómo evitar que la ropa y los zapatos huelan a humedad?

Especialistas recomiendan no dejar prendas mojadas acumuladas durante muchas horas y procurar que exista circulación de aire dentro de casa, incluso en días lluviosos.

Otras recomendaciones incluyen:

  • separar ropa húmeda
  • limpiar constantemente tapetes y superficies mojadas
  • evitar guardar zapatos sin secar completamente
  • mantener ventiladas habitaciones y clósets

Durante la temporada de lluvias, pequeñas medidas pueden ayudar a mantener la casa más cómoda y evitar malos olores provocados por la humedad acumulada.

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