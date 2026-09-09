Un código promocional Avianca es un descuento o tarifa especial que reduce el precio de tu vuelo, alojamiento o renta de auto al reservar en avianca.com. Avianca conecta México con más de 75 destinos en 25 países, con hub principal en Bogotá y conexiones directas desde Ciudad de México, Cancún y Monterrey hacia Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Cómo Utilizar un Código Promocional Avianca

Entra a Avianca México e inicia sesión o crea tu cuenta. Elige un cupón disponible y da clic en "Usar cupón" para copiar el código. Selecciona tu ruta, fechas y clase de servicio. Ingresa el código en el campo de promoción durante el proceso de reserva. Verifica que el descuento aparezca en el resumen antes de confirmar. Selecciona método de pago. Hay meses sin intereses con tarjetas participantes. Confirma la reserva.

¿El código no aplica? Verifica que la ruta y fecha participen en la promoción y que el método de pago sea el correcto. Algunas tarifas especiales aplican solo en rutas y fechas seleccionadas.

Descuento Avianca Primera Reserva y Meses sin Intereses: 10% + MSI en tu Vuelo

El descuento Avianca primera reserva da 10% en tu primer vuelo al crear cuenta nueva en avianca.com. Es el mayor porcentaje disponible con código este mes y conviene aplicarlo en una ruta de ticket alto como Bogotá, Lima o Aruba donde ese 10% pese más en dólares absolutos.

Los meses sin intereses en Avianca permiten diferir el costo del vuelo en pagos mensuales sin cargo extra, especialmente útil en rutas internacionales de mayor precio. Para quien también compara aerolíneas, el cupón Aeromexico tiene promociones activas en vuelos nacionales e internacionales desde México este mes.

Códigos y beneficios activos, verificados el 9 de septiembre de 2026:

Primera reserva: 10% de descuento al crear cuenta nueva en avianca.com.

10% de descuento al crear cuenta nueva en avianca.com. Meses sin intereses: en vuelos seleccionados con tarjetas participantes.

en vuelos seleccionados con tarjetas participantes. Alojamientos: hasta 40% de descuento al reservar con Avianca.

hasta 40% de descuento al reservar con Avianca. Renta de auto: 15% menos al reservar junto con tu vuelo.

15% menos al reservar junto con tu vuelo. Business Class: precio especial verificado en rutas seleccionadas.

Vuelos Baratos Avianca desde México: Cancún, Bogotá, Lima y Más

Avianca tiene rutas directas desde México que no siempre aparecen en los comparadores generales. Desde Cancún hay vuelos desde $157 USD, la tarifa más accesible del catálogo para conectar con Centroamérica y Colombia. Desde Monterrey, la ruta a Bogotá arranca desde $443 USD, con conexión directa al hub principal de Avianca. Cartagena desde $185 USD y Lima desde $221 USD son dos destinos que combinan bien con las conexiones del hub de Bogotá.

Para quien busca vuelos baratos Avianca desde México, las tarifas más bajas del catálogo este mes arrancan desde $154 USD en rutas seleccionadas y desde $233 USD en opciones con más flexibilidad. Argentina desde $362 USD y Aruba desde $484 USD son las rutas de mayor distancia con tarifa verificada activa.

La ventaja de Avianca sobre otras opciones en estas rutas es operativa: el hub en Bogotá permite conexiones cortas y frecuentes hacia toda Sudamérica, lo que reduce el tiempo total de viaje frente a conexiones vía Miami o Ciudad de México. En 2023, Cirium reconoció a Avianca como la aerolínea más puntual del mundo con un índice de 86%, dato relevante cuando el plan incluye conexiones ajustadas. Para quien también considera renta de auto o alojamiento en destino, el cupón Expedia tiene paquetes activos en los principales destinos de Avianca este mes.

Tarifas activas, verificadas el 9 de septiembre de 2026:

Cancún a destinos Avianca: desde $157 USD.

desde $157 USD. Cartagena: desde $185 USD.

desde $185 USD. Lima: desde $221 USD.

desde $221 USD. Argentina: desde $362 USD.

desde $362 USD. Monterrey a Bogotá: desde $443 USD.

desde $443 USD. Aruba: desde $484 USD.

desde $484 USD. Vuelos generales: desde $154 USD en rutas seleccionadas.

El Veredicto de Soraya Villanueva

Si buscas vuelos baratos desde México a Sudamérica, Avianca merece cotizarse antes de cerrar en cualquier otro comparador. El hub en Bogotá es una ventaja real en rutas a Colombia, Perú, Ecuador y Argentina, donde los tiempos de conexión suelen ser más cortos que vía Miami. Cartagena desde $185 USD y Lima desde $221 USD son dos tarifas que difícilmente se encuentran más baratas en temporada regular.

Para primera reserva, el 10% sobre una ruta de ticket alto es el pick correcto. Sobre un vuelo a Aruba o Argentina, ese porcentaje son varias decenas de dólares reales. Si vas a pagar con tarjeta mexicana, revisa si hay meses sin intereses disponibles antes de cerrar: en rutas de $400 a $500 USD, diferir en meses sin intereses cambia por completo el análisis de accesibilidad. Verifico cada tarifa directamente en avianca.com antes de publicarla aquí.

Preguntas Frecuentes sobre Códigos Promocionales Avianca

¿Avianca tiene vuelos directos desde Ciudad de México?

Sí. Avianca opera vuelos desde CDMX y Cancún hacia sus hubs en Bogotá y Centroamérica, con conexiones a Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Las tarifas más bajas desde Cancún arrancan desde $157 USD. Verificado el 9 de septiembre de 2026.

¿Avianca ofrece descuento en la primera reserva?

Sí. 10% de descuento al crear cuenta nueva en avianca.com. Conviene aplicarlo en rutas de mayor precio donde ese porcentaje pese más en valor absoluto.

¿Por qué no aplica mi código promocional Avianca?

Verifica que la ruta y fecha participen en la promoción. Algunas tarifas especiales aplican solo en rutas y fechas seleccionadas y no son acumulables con otros descuentos.

¿Avianca tiene business class con descuento?

Sí. Hay precio especial verificado en business class en rutas seleccionadas. La disponibilidad varía por ruta y fecha. Verificado el 9 de septiembre de 2026.

¿Avianca ofrece meses sin intereses en México?

Sí. En vuelos seleccionados con tarjetas participantes. El plazo y las condiciones aparecen en el checkout según la tarjeta elegida y el monto del vuelo.

Si también planeas hospedaje o transporte en destino, revisé estas páginas esta semana:

Cupón Expedia : hoteles y paquetes vuelo más hotel con hasta 20% adicional al reservar juntos.

hoteles y paquetes vuelo más hotel con hasta 20% adicional al reservar juntos. Código promocional Booking : hoteles con programa Genius y hasta 20% para miembros frecuentes.

hoteles con programa Genius y hasta 20% para miembros frecuentes. Cupón Rentcars : renta de auto en destinos de Avianca con códigos verificados.

renta de auto en destinos de Avianca con códigos verificados. Cupón Aeromexico: vuelos nacionales e internacionales con descuentos y programa Rewards.

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