Diciembre suele ser temporada alta para quienes buscan alejarse del frío y pasar unos días en la playa. Si tienes en mente viajar a la Riviera Maya y visitar parques como Xcaret o Xel-Há, hay un cupón de descuento activo que puede ayudarte a ahorrar al comprar tus entradas con anticipación.

¿Que ofrece este cupón para los parques de Xcaret?

Usando el código HOLIDAY25 puedes obtener descuentos en distintos parques del grupo:

Xcaret Plus: hasta 15% de descuento

hasta Xel-Há, Xenses y Xoximilco: hasta 20% de descuento

Este tipo de entradas suele agotarse en temporada alta, así que conviene comprar con tiempo.

Fechas clave a considerar

El cupón es válido si compras al menos 5 días antes de tu visita .

. Puedes usarlo hasta el 12 de enero de 2026 .

. Las entradas tienen una vigencia de 1 año desde la compra, así que puedes viajar con flexibilidad.

¿Dónde aplicar el cupón?

Aquí puedes revisar los parques incluidos y aplicar el cupón directamente desde la página oficial:

👉 Ver precios con descuento y fechas disponibles

Solo necesitas ingresar el código HOLIDAY25 al finalizar tu compra.

Foto: Xcaret





¿Qué esperar del parque Xcaret?

Xcaret es uno de los parques más emblemáticos del Caribe mexicano. Ubicado frente al mar, combina naturaleza, cultura y actividades acuáticas en un solo lugar. Algunos de los puntos que suelen destacar los visitantes incluyen:

Ríos subterráneos por los que puedes nadar con chaleco salvavidas.

Senderos en la selva con fauna local como jaguares, aves tropicales y mariposas.

Una recreación de tradiciones mexicanas como el cementerio colorido, danzas prehispánicas y el show nocturno “México Espectacular”.

Acceso a caletas, playas y zonas para descansar en hamacas bajo la sombra.

Restaurantes buffet con comida típica mexicana e internacional (en la entrada Xcaret Plus).

Es una opción popular tanto para familias como para parejas, y conviene dedicarle un día completo para aprovecharlo bien.





¿Qué esperar del parque Xel-Há?

Xel-Há es una experiencia más relajada y totalmente enfocada en la naturaleza. Es un parque acuático natural ideal si buscas nadar, hacer snorkel o simplemente pasar un día tranquilo en un entorno espectacular. Lo que suele gustar a los visitantes incluye:

Una gran caleta natural donde puedes nadar o hacer snorkel rodeado de peces tropicales.

donde puedes nadar o hacer snorkel rodeado de peces tropicales. Actividades acuáticas como flotadores en el río, saltos desde acantilados y recorridos por puentes colgantes.

como flotadores en el río, saltos desde acantilados y recorridos por puentes colgantes. Zonas de descanso con camastros y hamacas junto al agua, perfectas para desconectar.

Bicicletas para recorrer el parque o moverte entre zonas de forma tranquila.

para recorrer el parque o moverte entre zonas de forma tranquila. Alimentos y bebidas ilimitadas incluidos con la entrada: desde desayunos buffet hasta snacks, cocteles y comida típica mexicana.

Es una excelente opción para familias con niños, parejas o viajeros que quieren disfrutar del agua sin las multitudes de un parque tradicional.

Si estás pensando en viajar al Caribe mexicano, esta es una forma sencilla de asegurar tus entradas a buen precio y con flexibilidad de fechas. El cupón te da hasta un año para usar tus accesos, y puedes obtener el descuento desde ahora.