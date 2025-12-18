Más Información

En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"

En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"

Morena analiza disminución de pluris y elección popular de consejeros del INE: Monreal; serán revisadas en la reforma electoral, dice

Morena analiza disminución de pluris y elección popular de consejeros del INE: Monreal; serán revisadas en la reforma electoral, dice

Rastro de jets vinculados al narcotráfico lleva a un vendedor en California… y a un punto ciego de la regulación aérea en Estados Unidos

Rastro de jets vinculados al narcotráfico lleva a un vendedor en California… y a un punto ciego de la regulación aérea en Estados Unidos

Secretaría Anticorrupción sanciona a dos empresas por buscar contratos con información falsa; imponen multa de miles de pesos

Secretaría Anticorrupción sanciona a dos empresas por buscar contratos con información falsa; imponen multa de miles de pesos

Banxico se despide de 2025 con otro recorte a la tasa de interés; queda en 7% por ajuste de 25 puntos base

Banxico se despide de 2025 con otro recorte a la tasa de interés; queda en 7% por ajuste de 25 puntos base

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Trump insiste que no necesita permiso del Congreso para atacar a cárteles en Venezuela; “no es para tanto"

Trump insiste que no necesita permiso del Congreso para atacar a cárteles en Venezuela; “no es para tanto"

Diciembre suele ser temporada alta para quienes buscan alejarse del frío y pasar unos días en la playa. Si tienes en mente viajar a la Riviera Maya y visitar parques como Xcaret o Xel-Há, hay un cupón de descuento activo que puede ayudarte a ahorrar al comprar tus entradas con anticipación.

¿Que ofrece este cupón para los parques de Xcaret?

Usando el código puedes obtener descuentos en distintos parques del grupo:

  • Xcaret Plus: hasta 15% de descuento
  • Xel-Há, Xenses y Xoximilco: hasta 20% de descuento

Este tipo de entradas suele agotarse en temporada alta, así que conviene comprar con tiempo.

Fechas clave a considerar

  • El cupón es válido si compras al menos 5 días antes de tu visita.
  • Puedes usarlo hasta el 12 de enero de 2026.
  • Las entradas tienen una vigencia de 1 año desde la compra, así que puedes viajar con flexibilidad.

¿Dónde aplicar el cupón?

Aquí puedes revisar los parques incluidos y aplicar el cupón directamente desde la página oficial:

👉

Solo necesitas ingresar el código al finalizar tu compra.

Foto: Xcaret
Foto: Xcaret


¿Qué esperar del parque Xcaret?

Xcaret es uno de los parques más emblemáticos del Caribe mexicano. Ubicado frente al mar, combina naturaleza, cultura y actividades acuáticas en un solo lugar. Algunos de los puntos que suelen destacar los visitantes incluyen:

  • Ríos subterráneos por los que puedes nadar con chaleco salvavidas.
  • Senderos en la selva con fauna local como jaguares, aves tropicales y mariposas.
  • Una recreación de tradiciones mexicanas como el cementerio colorido, danzas prehispánicas y el show nocturno “México Espectacular”.
  • Acceso a caletas, playas y zonas para descansar en hamacas bajo la sombra.
  • Restaurantes buffet con comida típica mexicana e internacional (en la entrada Xcaret Plus).

Es una opción popular tanto para familias como para parejas, y conviene dedicarle un día completo para aprovecharlo bien.


¿Qué esperar del parque Xel-Há?

Xel-Há es una experiencia más relajada y totalmente enfocada en la naturaleza. Es un parque acuático natural ideal si buscas nadar, hacer snorkel o simplemente pasar un día tranquilo en un entorno espectacular. Lo que suele gustar a los visitantes incluye:

  • Una gran caleta natural donde puedes nadar o hacer snorkel rodeado de peces tropicales.
  • Actividades acuáticas como flotadores en el río, saltos desde acantilados y recorridos por puentes colgantes.
  • Zonas de descanso con camastros y hamacas junto al agua, perfectas para desconectar.
  • Bicicletas para recorrer el parque o moverte entre zonas de forma tranquila.
  • Alimentos y bebidas ilimitadas incluidos con la entrada: desde desayunos buffet hasta snacks, cocteles y comida típica mexicana.

Es una excelente opción para familias con niños, parejas o viajeros que quieren disfrutar del agua sin las multitudes de un parque tradicional.

Si estás pensando en viajar al Caribe mexicano, esta es una forma sencilla de asegurar tus entradas a buen precio y con flexibilidad de fechas. El cupón te da hasta un año para usar tus accesos, y puedes obtener el descuento desde ahora.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]