Más Información
En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"
Morena analiza disminución de pluris y elección popular de consejeros del INE: Monreal; serán revisadas en la reforma electoral, dice
Rastro de jets vinculados al narcotráfico lleva a un vendedor en California… y a un punto ciego de la regulación aérea en Estados Unidos
Secretaría Anticorrupción sanciona a dos empresas por buscar contratos con información falsa; imponen multa de miles de pesos
Banxico se despide de 2025 con otro recorte a la tasa de interés; queda en 7% por ajuste de 25 puntos base
Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura
Diciembre suele ser temporada alta para quienes buscan alejarse del frío y pasar unos días en la playa. Si tienes en mente viajar a la Riviera Maya y visitar parques como Xcaret o Xel-Há, hay un cupón de descuento activo que puede ayudarte a ahorrar al comprar tus entradas con anticipación.
¿Que ofrece este cupón para los parques de Xcaret?
Usando el código HOLIDAY25 puedes obtener descuentos en distintos parques del grupo:
- Xcaret Plus: hasta 15% de descuento
- Xel-Há, Xenses y Xoximilco: hasta 20% de descuento
Este tipo de entradas suele agotarse en temporada alta, así que conviene comprar con tiempo.
Fechas clave a considerar
- El cupón es válido si compras al menos 5 días antes de tu visita.
- Puedes usarlo hasta el 12 de enero de 2026.
- Las entradas tienen una vigencia de 1 año desde la compra, así que puedes viajar con flexibilidad.
¿Dónde aplicar el cupón?
Aquí puedes revisar los parques incluidos y aplicar el cupón directamente desde la página oficial:
👉 Ver precios con descuento y fechas disponibles
Solo necesitas ingresar el código HOLIDAY25 al finalizar tu compra.
¿Qué esperar del parque Xcaret?
Xcaret es uno de los parques más emblemáticos del Caribe mexicano. Ubicado frente al mar, combina naturaleza, cultura y actividades acuáticas en un solo lugar. Algunos de los puntos que suelen destacar los visitantes incluyen:
- Ríos subterráneos por los que puedes nadar con chaleco salvavidas.
- Senderos en la selva con fauna local como jaguares, aves tropicales y mariposas.
- Una recreación de tradiciones mexicanas como el cementerio colorido, danzas prehispánicas y el show nocturno “México Espectacular”.
- Acceso a caletas, playas y zonas para descansar en hamacas bajo la sombra.
- Restaurantes buffet con comida típica mexicana e internacional (en la entrada Xcaret Plus).
Es una opción popular tanto para familias como para parejas, y conviene dedicarle un día completo para aprovecharlo bien.
¿Qué esperar del parque Xel-Há?
Xel-Há es una experiencia más relajada y totalmente enfocada en la naturaleza. Es un parque acuático natural ideal si buscas nadar, hacer snorkel o simplemente pasar un día tranquilo en un entorno espectacular. Lo que suele gustar a los visitantes incluye:
- Una gran caleta natural donde puedes nadar o hacer snorkel rodeado de peces tropicales.
- Actividades acuáticas como flotadores en el río, saltos desde acantilados y recorridos por puentes colgantes.
- Zonas de descanso con camastros y hamacas junto al agua, perfectas para desconectar.
- Bicicletas para recorrer el parque o moverte entre zonas de forma tranquila.
- Alimentos y bebidas ilimitadas incluidos con la entrada: desde desayunos buffet hasta snacks, cocteles y comida típica mexicana.
Es una excelente opción para familias con niños, parejas o viajeros que quieren disfrutar del agua sin las multitudes de un parque tradicional.
Si estás pensando en viajar al Caribe mexicano, esta es una forma sencilla de asegurar tus entradas a buen precio y con flexibilidad de fechas. El cupón te da hasta un año para usar tus accesos, y puedes obtener el descuento desde ahora.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]