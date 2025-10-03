Amazon está rematando una de sus pantallas inteligentes más grandes y completas: la Fire TV Serie Omni QLED de 75 pulgadas, disponible ahora en México por $14,699 pesos, con 41% de descuento y opción de pago a 24 meses sin intereses.

Recientemente fueron anunciadas las nuevas pantallas inteligentes Fire TV Serie 2 y Serie 4, que ya están en preventa, sin embargo la nueva versión de las Omni QLED no aparece aun en el catálogo de Amazon en México. No es el modelo más reciente, pero si tener el último modelo no es tu prioridad, esta sigue siendo una de las mejores ofertas en una pantalla 4K de gran tamaño.

Pantalla 4K QLED de 75 pulgadas con HDR y control por voz

Esta televisión incluye un panel QLED 4K UHD con retroiluminación Full Array Local Dimming y tecnologías HDR de última generación como Dolby Vision IQ y HDR10+ Adaptive. Estas permiten una mejor reproducción de color, contraste y brillo, según la iluminación de la habitación.

Gracias a su sensor de luz ambiental, ajusta el brillo automáticamente, ofreciendo buena visibilidad en cualquier momento del día, ya sea con luz natural o en espacios oscuros.

Además, integra Alexa con manos libres, lo que permite controlar la TV por voz sin usar el control remoto: puedes pedirle que reproduzca contenido, ajuste el volumen o te dé información útil como el clima o tus recordatorios.

Fire TV integrado: accede a miles de series, películas y apps

Al tener el sistema Fire TV OS, esta pantalla te da acceso directo a más de 200,000 películas y episodios desde servicios como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV+ y más. Desde el menú principal puedes navegar entre apps, buscar contenido y personalizar la experiencia con widgets, sin necesidad de conectar un dispositivo externo.

También incluye un modo ambiental, que convierte la pantalla en un panel decorativo con arte, fotos o información útil cuando no está en uso.

Compatible con casa inteligente y experiencia de cine en casa

La Fire TV Serie Omni QLED permite controlar otros dispositivos inteligentes compatibles con Alexa, como luces, cámaras o termostatos, directamente desde la televisión. También puedes usar AirPlay para enviar contenido desde tu iPhone o iPad.

Gracias a la compatibilidad con barras de sonido Echo u otros altavoces por Bluetooth, puedes convertirla fácilmente en el centro de tu cine en casa. Tiene 3 puertos HDMI 2.0 y 1 HDMI 2.1 eARC, lo que te permite conectar consolas, reproductores y sistemas de sonido avanzados.

Especificaciones clave de la Fire TV Serie Omni QLED de 75”

Resolución : 4K UHD (3840 x 2160)

: 4K UHD (3840 x 2160) HDR : Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive

: Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive Audio : Dolby Digital Plus

: Dolby Digital Plus Tamaño de pantalla : 75” (visible: 74.5”)

: 75” (visible: 74.5”) Puertos : 4 HDMI (1 eARC), Ethernet, óptico, USB

: 4 HDMI (1 eARC), Ethernet, óptico, USB Sistema operativo : Fire TV OS

: Fire TV OS Control por voz : Alexa manos libres

: Alexa manos libres Peso con base : 28.8 kg

: 28.8 kg Color: Gris metálico

