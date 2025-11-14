Nintendo Switch 2 con Mario Kart está en $10,990 por el Buen Fin 2025. Analizamos si es una verdadera oferta o si hay mejores formas de aprovechar esta compra.

Una de las ofertas más visibles este Buen Fin 2025 es el bundle de Nintendo Switch 2 con Mario Kart World. Se trata de la consola más reciente de Nintendo, acompañada de uno de sus juegos más populares, y presentada como una oportunidad para quienes buscan un regalo familiar, una consola portátil o simplemente una forma de pasar tiempo jugando con amigos.

El precio promocional es de $10,990 MXN e incluye la versión nacional de la consola con Mario Kart World precargado. A primera vista, parece una oferta sólida. Pero, como siempre, vale la pena mirar más allá de la etiqueta para saber si realmente conviene.

¿Qué incluye este paquete?

Este bundle viene con todo lo necesario para empezar a jugar sin compras extra:

Consola Nintendo Switch 2 (versión nacional con garantía).

Controles Joy-Con acoplables.

Base para conexión a TV y juego en sobremesa.

Mario Kart World precargado.

Almacenamiento interno de 256 GB.

Pantalla OLED de 7.9 pulgadas con mejora en colores y brillo.

Batería de larga duración y audio optimizado.

También incluye funciones nuevas como GameChat y mejor rendimiento en títulos multijugador, aunque sigue priorizando la experiencia portátil y familiar que caracteriza a la línea Switch.

¿Y qué tan buena es la oferta?

Aquí es donde conviene ir con calma. El precio de $10,990 se ha visto anteriormente en promociones similares. No es una rebaja histórica ni una oferta limitada al Buen Fin. Quienes han seguido el producto desde su lanzamiento saben que este precio ya ha estado disponible en otras temporadas de descuentos.

Entonces, ¿por qué puede seguir siendo una buena oportunidad? Porque este Buen Fin 2025 sí hay algo que cambia las reglas del juego: las promociones bancarias y meses sin intereses.

Por ejemplo:

Bancos como BBVA, Santander, Scotiabank e Invex ofrecen bonificaciones de hasta 20% aplicando un código al pagar.

aplicando un código al pagar. Puedes elegir entre 6, 9 o 12 meses sin intereses , dependiendo del banco.

, dependiendo del banco. Tarjetas como RappiCard o DidiCard dan bonificaciones en efectivo directo a tu cuenta.

Si combinas bien estos beneficios, el precio final puede bajar aún más o al menos volverse mucho más manejable.

El precio por sí solo no es algo que no hayamos visto antes, pero las condiciones de pago sí lo hacen interesante. Si pensabas comprarlo pronto, el Buen Fin es un buen momento para hacerlo sin presión y aprovechando las herramientas que hay para diferir el gasto o recibir una bonificación.