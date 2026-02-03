Si buscas una laptop potente para jugar, crear contenido o trabajar con programas exigentes sin que tu equipo se congele en el intento, la Lenovo LOQ RTX 5050 es una de las opciones más sólidas disponibles en México. Y ahora mismo está rebajada a $23,899 MXN con la posibilidad de pagarla a 18 meses sin intereses. Sí, con tarjeta.

Ya sea que juegues títulos con altos requerimientos gráficos, edites video en 4K o simplemente quieras una máquina que aguante multitarea real, esta laptop lo tiene todo: procesador Intel de 13ª generación, 32 GB de RAM, una RTX 5050 con 8 GB dedicados, almacenamiento SSD veloz y pantalla de 144 Hz.

¿Por qué es especial esta laptop Lenovo?

Lo primero que destaca es su memoria RAM de 32 GB, ideal si trabajas con múltiples programas pesados al mismo tiempo: Premiere, Photoshop, OBS, motores 3D… todo corre fluido. A esto se suma un procesador Intel Core i5-13450HX con 10 núcleos y un SSD de 512 GB para cargar rápido archivos, juegos y apps.

Pero si lo tuyo es el gaming, también hay buenas noticias: esta LOQ incluye una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5050 de 8 GB GDDR7. No solo permite jugar con fluidez títulos AAA actuales, sino que también soporta ray tracing, DLSS 4 y otras tecnologías pensadas para jugadores más exigentes.

Además, al comprarla, recibes 3 meses de PC Game Pass incluidos, para que empieces a jugar sin gastar más.

¿Qué la hace buena también para crear contenido?

Aunque se promociona como laptop gamer, también es una gran herramienta para quienes editan video, modelan en 3D, animan o hacen streaming. Viene con audio 3D optimizado por IA (Nahimic de SteelSeries), múltiples puertos USB-C, HDMI 2.1 y conexión Wi-Fi 6. Y sí, su teclado retroiluminado es numérico y cómodo.

La pantalla también es un gran punto a favor: 15.6" FHD con 144 Hz y 100% sRGB, lo cual se agradece para edición de color y diseño gráfico. No es táctil, pero la calidad del panel es excelente para el rango de precio.

¿Qué otras versiones existen?

Si los 32 GB de RAM te parecen demasiado (o si tienes otro presupuesto), la misma Lenovo LOQ está disponible en variantes más accesibles:

16 GB de RAM + 512 GB SSD : Ver en Amazon – $17,999 MXN

: Ver en Amazon – $17,999 MXN 24 GB de RAM + 512 GB SSD : Ver en Amazon – $21,899 MXN

: Ver en Amazon – $21,899 MXN 32 GB de RAM + 512 GB SSD: Ver en Amazon – $23,899 MXN

Todas tienen las mismas características base, solo cambia la memoria RAM.

Conectividad versátil y buena construcción

Este modelo viene muy bien equipado en puertos:

USB-C con carga rápida de 140W

3 USB-A 3.2 Gen 1

HDMI 2.1

Ethernet RJ45

Entrada combinada de audio

Botón físico de obturador para cámara web

Pese a su potencia, esta laptop se mantiene en 2.4 kg, lo que la hace más ligera que otras en su categoría. La batería tiene una duración estimada de hasta 8 horas y soporta carga rápida. Por supuesto, si vas a jugar o trabajar a máxima potencia, siempre será mejor conectarla a corriente.

Además, su chasis gris luna tiene un diseño sobrio que se adapta tanto a entornos de juego como de oficina.

Por el precio actual y los 18 meses sin intereses, vale la pena. Sobre todo si lo que quieres es una laptop que aguante varios años sin necesidad de actualizar, tanto para gaming como para trabajo creativo. No es la opción más económica, pero difícilmente encontrarás esta combinación de RAM + gráfica + pantalla a este precio.