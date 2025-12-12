Si andabas cazando una buena laptop gamer con potencia real, buen diseño y sin pagar de más, esta oferta te va a interesar. La ASUS TUF Gaming A15 está en Amazon México con 34% de descuento, bajando de $21,999 a solo $14,499.00 MXN además de 15 meses sin intereses con tarjetas participantes.

No es cualquier oferta. Según pudimos verificar con el historial de precios del producto en Keepa, es el precio más bajo que ha tenido en meses, incluso por debajo del Buen Fin y el Cyber Monday. Así que sí, es un excelente momento para comprar.

¿Qué trae esta laptop y por qué vale la pena?

La ASUS TUF A15 combina rendimiento de alto nivel, diseño duradero y fluidez para gaming, creación de contenido o multitarea pesada. Aquí un resumen de lo que ofrece:

Procesador AMD Ryzen 7 7445HS : potencia de sobra para juegos exigentes y tareas creativas.

: potencia de sobra para juegos exigentes y tareas creativas. Gráficos NVIDIA GeForce RTX 3050 : ideal para jugar en ultra, editar video o trabajar con herramientas de diseño.

: ideal para jugar en ultra, editar video o trabajar con herramientas de diseño. Memoria RAM de 16 GB DDR5 : velocidad y capacidad para correr múltiples programas sin trabas.

: velocidad y capacidad para correr múltiples programas sin trabas. Almacenamiento SSD de 512 GB PCIe 4.0 : rápido, expansible y listo para cargar juegos o proyectos pesados.

: rápido, expansible y listo para cargar juegos o proyectos pesados. Pantalla de 15.6" FHD a 144 Hz : con Adaptive-Sync para una experiencia de juego más fluida, sin cortes ni lags.

: con Adaptive-Sync para una experiencia de juego más fluida, sin cortes ni lags. Teclado RGB retroiluminado : cómodo, personalizable y listo para jugar con poca luz.

: cómodo, personalizable y listo para jugar con poca luz. Windows 11 Home preinstalado

Resistencia de verdad y extras que suman

Uno de los puntos que más destacan es su resistencia de grado militar (MIL-STD-810H). Esta laptop está diseñada para aguantar el uso rudo, los viajes y los descuidos del día a día.

También incluye Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, y un sistema de enfriamiento inteligente que mantiene el rendimiento estable en largas sesiones.

Y si juegas con audífonos o haces videollamadas, vas a agradecer el sonido envolvente DTS:X Ultra con cancelación de ruido por inteligencia artificial.

Y como si fuera poco: garantía contra accidentes y 3 meses de Game Pass

Al registrar tu equipo en los primeros 90 días, ASUS te da 1 año de protección gratuita contra daños accidentales. Esto cubre cosas como derrames de líquidos, caídas y sobrecargas eléctricas. Muy útil si eres de los que no quiere vivir con miedo cada vez que lleva su laptop en la mochila.

Además, incluye 3 meses gratis de Xbox Game Pass para PC, para que empieces a jugar desde el primer día con acceso a decenas de títulos.

Precio actual: $14,499.00 MXN

Descuento del 34% y 15 meses sin intereses

Si buscas una laptop que te sirva para jugar en serio, pero también para editar, diseñar, crear o trabajar con fluidez, la ASUS TUF Gaming A15 es una opción sólida y completa. Y con esta oferta, se vuelve todavía más atractiva.

Este tipo de descuentos no suelen durar mucho, así que si te interesa, lo mejor es no dejarlo pasar.