Si estás buscando mejorar tu experiencia de entretenimiento en casa sin gastar de más, este es el momento ideal. Amazon México está ofreciendo descuentos imperdibles en sus dispositivos Fire TV Stick y Fire TV Cube, todos con Alexa integrada para que controles tu contenido por voz y disfrutes de una navegación mucho más fluida.

Ya sea que busques un modelo económico para streaming básico o una versión avanzada con mayor potencia, estas ofertas cubren distintas necesidades y bolsillos. Aquí te contamos cuáles son los modelos destacados y sus precios rebajados.

Ofertas destacadas en Fire TV disponibles en Amazon México

1. Amazon Fire TV Stick 4K Select – $499 MXN (58% de descuento)

Este modelo, uno de los más recientes, ofrece streaming en calidad 4K con control por voz gracias a Alexa. Ideal para quienes quieren una experiencia fluida con excelente resolución sin pagar de más. Su precio bajó de $1,190 a solo $499.

2. Amazon Fire TV Stick HD – $479 MXN (47% de descuento)

Una opción más accesible para quienes buscan convertir su televisor en smart. Ofrece funciones básicas de streaming y también incluye control por voz con Alexa. Su precio original era de $899.

3. Amazon Fire TV Stick 4K Max – $999 MXN (41% de descuento)

Modelo más avanzado dentro de la gama Stick. Compatible con Wi-Fi 6 y resolución 4K, está diseñado para un rendimiento más rápido y fluido. Su precio normal es de $1,699, así que este es un buen momento para subir de nivel.

4. Amazon Fire TV Stick 4K – $799 MXN (47% de descuento)

Otra alternativa potente con resolución 4K, también compatible con Alexa. Un equilibrio entre buen rendimiento y precio accesible. Su costo regular es de $1,490.

5. Fire TV Cube – $2,299 MXN (23% de descuento)

El dispositivo más completo de esta lista. Combina las funciones de un Fire TV con las de un altavoz inteligente Echo. Controla tu televisor y otros dispositivos por voz, incluso sin usar el control remoto. Antes costaba $2,999.

Estas promociones son una excelente oportunidad para modernizar tu sistema de entretenimiento en casa sin gastar de más. Ya sea que quieras un dispositivo económico o uno más potente, Amazon tiene opciones con Alexa a precios muy rebajados.