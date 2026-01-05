Más Información
Si estás buscando mejorar tu experiencia de entretenimiento en casa sin gastar de más, este es el momento ideal. Amazon México está ofreciendo descuentos imperdibles en sus dispositivos Fire TV Stick y Fire TV Cube, todos con Alexa integrada para que controles tu contenido por voz y disfrutes de una navegación mucho más fluida.
Ya sea que busques un modelo económico para streaming básico o una versión avanzada con mayor potencia, estas ofertas cubren distintas necesidades y bolsillos. Aquí te contamos cuáles son los modelos destacados y sus precios rebajados.
Ofertas destacadas en Fire TV disponibles en Amazon México
1. Amazon Fire TV Stick 4K Select – $499 MXN (58% de descuento)
Este modelo, uno de los más recientes, ofrece streaming en calidad 4K con control por voz gracias a Alexa. Ideal para quienes quieren una experiencia fluida con excelente resolución sin pagar de más. Su precio bajó de $1,190 a solo $499.
2. Amazon Fire TV Stick HD – $479 MXN (47% de descuento)
Una opción más accesible para quienes buscan convertir su televisor en smart. Ofrece funciones básicas de streaming y también incluye control por voz con Alexa. Su precio original era de $899.
3. Amazon Fire TV Stick 4K Max – $999 MXN (41% de descuento)
Modelo más avanzado dentro de la gama Stick. Compatible con Wi-Fi 6 y resolución 4K, está diseñado para un rendimiento más rápido y fluido. Su precio normal es de $1,699, así que este es un buen momento para subir de nivel.
4. Amazon Fire TV Stick 4K – $799 MXN (47% de descuento)
Otra alternativa potente con resolución 4K, también compatible con Alexa. Un equilibrio entre buen rendimiento y precio accesible. Su costo regular es de $1,490.
5. Fire TV Cube – $2,299 MXN (23% de descuento)
El dispositivo más completo de esta lista. Combina las funciones de un Fire TV con las de un altavoz inteligente Echo. Controla tu televisor y otros dispositivos por voz, incluso sin usar el control remoto. Antes costaba $2,999.
Estas promociones son una excelente oportunidad para modernizar tu sistema de entretenimiento en casa sin gastar de más. Ya sea que quieras un dispositivo económico o uno más potente, Amazon tiene opciones con Alexa a precios muy rebajados.
