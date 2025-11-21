A unos días del Black Friday, una de las rebajas más llamativas en Amazon México no viene de un smartphone ni de un gadget tradicional… sino de unos lentes.Los Ray-Ban Meta Wayfarer (Gen 1) —los lentes inteligentes creados por Meta y Ray-Ban— están 22 % más baratos, convirtiéndose en una de las ofertas tecnológicas más atractivas para quienes buscan grabar fotos, videos o usar asistentes de IA sin sacar el teléfono del bolsillo.

Este modelo combina el diseño clásico de Ray-Ban con funciones inteligentes: cámara integrada, video, llamadas manos libres, música, traducción en vivo y comandos de voz. Y ahora, justo antes del Black Friday, su precio cae a $5,016 MXN, una rebaja poco común para la marca.

Precio y disponibilidad antes del Black Friday

Precio actual: $5,016 MXN

$5,016 MXN Descuento: –22 %

–22 % Meses sin intereses: 15 meses disponibles con Amazon

15 meses disponibles con Amazon Modelo mostrado: Negro brillante con micas verdes

¿Qué pueden hacer realmente los Ray-Ban Meta?

Aunque parecen unos Wayfarer tradicionales, la tecnología integrada es mucho más amplia que un simple accesorio con cámara.

Cámara y video integrados

Toman fotos y videos en primera persona, sin usar el celular.

en primera persona, sin usar el celular. La cámara captura clips de 12 MP y video 1080p .

. El botón lateral permite grabar al instante sin menús ni apps adicionales.

Audífonos ocultos + llamadas manos libres

Tienen bocinas integradas (direccionales) para escuchar música.

Puedes contestar llamadas, enviar notas de voz o pedir acciones al asistente sin sacar tu teléfono.

Asistente Meta AI

La IA identifica objetos, lee texto y da respuestas habladas, pero además puedes pedir cosas como:

Traducción instantánea

Una de las funciones más comentadas es la traducción en vivo: El usuario mira un texto, habla con alguien o escucha una frase, y los lentes ofrecen traducción mediante audio.

Livianos y con diseño clásico

A diferencia de otros modelos del mercado, no parecen un gadget futurista.Son Wayfarer reales, con lentes intercambiables y distintos colores.

¿Vale la pena comprarlos con descuento?

Los Ray-Ban Meta Wayfarer no reemplazan una cámara profesional ni unos audífonos premium, pero funcionan como un dispositivo híbrido para quienes buscan:

crear contenido sin llamar la atención;

grabar experiencias en primera persona (viajes, conciertos, deportes);

trabajar con herramientas de IA mientras están en movimiento;

tener manos libres para llamadas y comandos;

traducir conversaciones o leer texto en tiempo real.

A precio completo pueden sentirse caros, pero con el descuento previo al Black Friday se vuelven una opción mucho más sensata.