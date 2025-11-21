Más Información
A unos días del Black Friday, una de las rebajas más llamativas en Amazon México no viene de un smartphone ni de un gadget tradicional… sino de unos lentes.Los Ray-Ban Meta Wayfarer (Gen 1) —los lentes inteligentes creados por Meta y Ray-Ban— están 22 % más baratos, convirtiéndose en una de las ofertas tecnológicas más atractivas para quienes buscan grabar fotos, videos o usar asistentes de IA sin sacar el teléfono del bolsillo.
Este modelo combina el diseño clásico de Ray-Ban con funciones inteligentes: cámara integrada, video, llamadas manos libres, música, traducción en vivo y comandos de voz. Y ahora, justo antes del Black Friday, su precio cae a $5,016 MXN, una rebaja poco común para la marca.
Precio y disponibilidad antes del Black Friday
- Precio actual: $5,016 MXN
- Descuento: –22 %
- Meses sin intereses: 15 meses disponibles con Amazon
- Modelo mostrado: Negro brillante con micas verdes
Ver precio actualizado en Amazon México
¿Qué pueden hacer realmente los Ray-Ban Meta?
Aunque parecen unos Wayfarer tradicionales, la tecnología integrada es mucho más amplia que un simple accesorio con cámara.
Cámara y video integrados
- Toman fotos y videos en primera persona, sin usar el celular.
- La cámara captura clips de 12 MP y video 1080p.
- El botón lateral permite grabar al instante sin menús ni apps adicionales.
Audífonos ocultos + llamadas manos libres
- Tienen bocinas integradas (direccionales) para escuchar música.
- Puedes contestar llamadas, enviar notas de voz o pedir acciones al asistente sin sacar tu teléfono.
Asistente Meta AI
La IA identifica objetos, lee texto y da respuestas habladas, pero además puedes pedir cosas como:
Traducción instantánea
Una de las funciones más comentadas es la traducción en vivo: El usuario mira un texto, habla con alguien o escucha una frase, y los lentes ofrecen traducción mediante audio.
Livianos y con diseño clásico
A diferencia de otros modelos del mercado, no parecen un gadget futurista.Son Wayfarer reales, con lentes intercambiables y distintos colores.
¿Vale la pena comprarlos con descuento?
Los Ray-Ban Meta Wayfarer no reemplazan una cámara profesional ni unos audífonos premium, pero funcionan como un dispositivo híbrido para quienes buscan:
- crear contenido sin llamar la atención;
- grabar experiencias en primera persona (viajes, conciertos, deportes);
- trabajar con herramientas de IA mientras están en movimiento;
- tener manos libres para llamadas y comandos;
- traducir conversaciones o leer texto en tiempo real.
A precio completo pueden sentirse caros, pero con el descuento previo al Black Friday se vuelven una opción mucho más sensata.
