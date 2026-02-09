Si estabas esperando el momento ideal para estrenar una tablet Samsung, este es ese momento. Amazon tiene en oferta varias Galaxy Tab recientes con descuentos agresivos y meses sin intereses, desde una opción accesible para el día a día hasta un modelo Ultra pensado para dibujar, estudiar, trabajar y ver contenido en grande.

Aquí te cuento qué ofrece cada una, sus precios actuales y para quién tiene más sentido cada modelo.

Galaxy Tab S11 Ultra 512 GB: la más completa, con 30% de descuento

La Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi de 512 GB es la opción más avanzada de esta selección y ahora está rebajada aproximadamente 30%, quedando en $18,999 MXN. Además, se puede pagar a 15 meses sin intereses de $1,266.60.

Lo que la hace especial:

512 GB de almacenamiento , suficiente para apps pesadas, archivos de trabajo, series descargadas y proyectos creativos sin estar borrando todo el tiempo.

, suficiente para apps pesadas, archivos de trabajo, series descargadas y proyectos creativos sin estar borrando todo el tiempo. Pantalla grande de 14.6 pulgadas , ideal para multitarea, dividir la pantalla en dos apps o ver series casi como si fuera una mini-laptop.

, ideal para multitarea, dividir la pantalla en dos apps o ver series casi como si fuera una mini-laptop. Herramientas de Galaxy AI , como AI Sketch para transformar trazos en ilustraciones más completas y Writing Assist , que ayuda a redactar, resumir o mejorar textos directamente desde la tablet.

, como para transformar trazos en ilustraciones más completas y , que ayuda a redactar, resumir o mejorar textos directamente desde la tablet. Samsung DeX, que convierte la interfaz en algo más parecido a una computadora: ventanas, barra de tareas y soporte para teclado y mouse.

Es una tablet pensada para quien quiere que el dispositivo sustituya a la laptop en muchas tareas: tomar notas manuscritas con stylus, hacer presentaciones, editar documentos y consumir contenido en pantalla grande.

→ Ver Galaxy Tab S11 Ultra 512 GB en Amazon

Galaxy Tab S11 256 GB: misma generación, mejor precio

Si te gusta la idea de tener funciones con IA y modo DeX, pero no necesitas una pantalla tan grande ni 512 GB, la Galaxy Tab S11 Wi-Fi de 256 GB es el punto medio interesante.

En Amazon aparece con un descuento aproximado del 36%, quedando en $11,499 MXN, también con opción de 15 meses sin intereses de $766.60.

Qué obtienes con este modelo:

Pantalla de 11 pulgadas , más compacta y ligera, práctica para llevar en mochila o bolsa sin ocupar tanto espacio.

, más compacta y ligera, práctica para llevar en mochila o bolsa sin ocupar tanto espacio. 256 GB de almacenamiento , suficiente para usuarios que combinan estudio, trabajo ligero y entretenimiento.

, suficiente para usuarios que combinan estudio, trabajo ligero y entretenimiento. Mis mismas funciones clave de la serie:



Es una muy buena opción si quieres algo potente y moderno, pero tu presupuesto no alcanza la versión Ultra o prefieres un formato más fácil de transportar.

→ Ver Galaxy Tab S11 256 GB en Amazon

Galaxy Tab S10 Lite 128 GB: la entrada a Galaxy Tab desde $5,499

Para quienes buscan una tablet versátil, pero con presupuesto contenido, la Samsung Galaxy Tab S10 Lite Coral Red de 128 GB es la puerta de entrada más interesante de esta oferta.

En Amazon está marcada con aproximadamente 19% de descuento, a $5,499 MXN, y también se puede pagar a 15 meses sin intereses de $366.60.

Lo que la diferencia:

Pantalla de 10.9 pulgadas con tasa de actualización de 90 Hz , pensada para que la navegación, los videos y los juegos se vean fluidos.

, pensada para que la navegación, los videos y los juegos se vean fluidos. 128 GB de almacenamiento , con opción de expansión externa hasta 2 TB mediante tarjeta, para que no te preocupes tanto por fotos, descargas o documentos.

, con opción de expansión externa hasta mediante tarjeta, para que no te preocupes tanto por fotos, descargas o documentos. Compatibilidad con Galaxy S Pen , lo que te permite tomar notas a mano, hacer dibujos sencillos o marcar PDFs.

, lo que te permite tomar notas a mano, hacer dibujos sencillos o marcar PDFs. Diseño ligero y colores llamativos (como el tono Coral Red del modelo de la imagen), pensado para uso diario, clases en línea o entretenimiento.

Es la opción ideal si quieres una tablet confiable para estudiar, ver series, jugar de forma casual o trabajar en movilidad, pero sin irte a los precios de la gama más alta.

→ Ver Galaxy Tab S10 Lite 128 GB en Amazon

¿Cuál Galaxy Tab te conviene según tu uso?

Para que tengas más claro por dónde irte, aquí algunas ideas según lo que estás buscando:

Para reemplazar casi por completo tu laptop: La Galaxy Tab S11 Ultra 512 GB tiene más pantalla y almacenamiento para proyectos grandes, multitarea intensa y trabajo con muchos archivos. El combo de AI Sketch, Writing Assist y DeX la vuelven muy flexible.

La tiene más pantalla y almacenamiento para proyectos grandes, multitarea intensa y trabajo con muchos archivos. El combo de AI Sketch, Writing Assist y DeX la vuelven muy flexible. Para estudiar, trabajar y moverte mucho: La Galaxy Tab S11 256 GB mantiene la potencia de la serie S11 con un tamaño de 11 pulgadas más cómodo para llevar todos los días. Es un buen balance entre precio, portabilidad y funciones premium.

La mantiene la potencia de la serie S11 con un tamaño de 11 pulgadas más cómodo para llevar todos los días. Es un buen balance entre precio, portabilidad y funciones premium. Para presupuestos ajustados o uso familiar: La Galaxy Tab S10 Lite 128 GB es una tablet muy completa para su rango de precio: buena pantalla, memoria expandible y compatibilidad con S Pen. Ideal como primera tablet o para compartir en casa.

¿Conviene aprovechar estas ofertas?

Cuando ves que una tablet reciente baja a $5,499, otra de gama alta queda en $11,499 y la versión Ultra se coloca en $18,999 con meses sin intereses, el escenario es muy distinto a comprar a precio de lanzamiento. Justo por eso estos “remates” en Amazon suelen ser el momento adecuado para dar el salto a un dispositivo mejor:

Pagas menos por la misma generación de producto.

Puedes dividir el pago en MSI sin afectar tanto tu flujo mes a mes.

sin afectar tanto tu flujo mes a mes. Tienes varias capacidades (128, 256 y 512 GB) para elegir según tu uso real.

Si ya estabas comparando tablets para estudiar, trabajar o simplemente tener una buena pantalla para ver contenido, vale la pena revisar estas Galaxy Tab mientras sigan con descuento. Una vez que vuelven a su precio normal, la diferencia en el bolsillo se nota.

Promociones bancarias: hasta 15% de bonificación y MSI para tus Galaxy Tab

Además del descuento directo en las Galaxy Tab, hay promos bancarias activas que pueden bajar todavía más el precio final (o al menos hacerlo más llevadero en pagos mensuales). Durante la campaña vigente se ofrecen bonificaciones y meses sin intereses con bancos participantes como BBVA, Santander, Banorte, Afirme y Falabella, además de opciones especiales con Banamex e Invex.

En el caso de BBVA, la oferta combina 10% de bonificación con la posibilidad de pagar a 6, 9, 12, 18 o 24 meses sin intereses, según el plazo que elijas al momento de la compra. Santander maneja 10% de descuento usando un código promocional específico, mientras que Banorte ofrece 15% de bonificación sobre tus compras participantes. Si tienes tarjeta de Afirme, la promo es de 15% de bonificación con 6, 9 o 12 MSI, y con Falabella se habla de 10% de bonificación más 12 meses sin intereses.

También hay otras alternativas que vale la pena revisar: con Banamex se anuncian hasta 24 meses sin intereses en productos seleccionados, y a través de Amazon Access / Invex puedes abrir una cuenta y obtener tres meses de Amazon Prime sin costo, lo que puede sumar beneficios extra si compras seguido en la plataforma.

Importante: las promos tienen vigencia limitada (por ejemplo, del 1 al 14 de febrero de 2026 según el banner) y están sujetas a términos y condiciones de cada banco y de Amazon. No todas las bonificaciones se combinan entre sí y algunas aplican solo a ciertos productos o montos mínimos. Antes de pagar tu Galaxy Tab S11 Ultra, S11 o S10 Lite, conviene revisar la sección de Promociones bancarias en la página de Amazon y confirmar que tu tarjeta, plazo y producto participan. Así te aseguras de aprovechar al máximo el descuento del dispositivo más los beneficios de tu banco.