Si estabas buscando la laptop perfecta para el regreso a clases, para el trabajo, o para uso personal, Amazon México tiene en súper descuento por el Prime Day la laptop HP 15-fc0080la de 15.6" con procesador AMD Ryzen 7, 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento SSD y Microsoft 365 incluido. Su precio bajó de $21,999 a $11,999 pesos, un descuento del 45%.

¿Qué tan buena es esta laptop HP para estudiar, trabajar o usar todos los días?

Esta laptop HP tiene un diseño sencillo, teclado en español y sus especificaciones la hacen ideal para tareas cotidianas de productividad. Su procesador Ryzen 7 y los 16 GB de memoria RAM permiten un rendimiento fluido en navegación con múltiples pestañas, videollamadas, manejo de documentos, trabajo en la nube, clases virtuales o streaming, sin que se trabe.

Con 512 GB de almacenamiento en unidad sólida (SSD), ofrece arranques rápidos y suficiente espacio para archivos personales o programas. También incluye Windows 11 Home y una suscripción de 12 meses a Microsoft 365 Personal, lo que la hace lista para trabajar desde el primer encendido.

Eso sí, no es una laptop para edición de video profesional o gaming exigente, ya que cuenta con gráficos integrados Radeon y no tiene tarjeta dedicada. Es funcional para tareas de diseño ligero, presentaciones, hojas de cálculo o edición básica de imágenes, pero no para renderizar o correr software pesado.

Pesa 1.59 kg, así que se puede transportar fácilmente en una mochila, aunque no es de las más livianas del mercado. En resumen, es una laptop confiable y equilibrada para quienes buscan productividad sin gastar de más.

Características principales

Procesador: AMD Ryzen 7 7730U

AMD Ryzen 7 7730U Memoria RAM: 16 GB

16 GB Almacenamiento: 512 GB SSD

512 GB SSD Pantalla: 15.6" FHD

15.6" FHD Sistema operativo: Windows 11 Home

Windows 11 Home Incluye: Microsoft 365 Personal por un año

Microsoft 365 Personal por un año Gráficos: Radeon Graphics

Radeon Graphics Color: Plateado

¿Qué es el Prime Day y por qué conviene?

El Prime Day es el evento anual de ofertas exclusivo para miembros de Amazon Prime. En 2025 se celebra del 15 al 21 de julio, con miles de descuentos en tecnología, hogar, moda, belleza y más. Para acceder a estas promociones necesitas una cuenta activa de Amazon Prime, pero puedes activarla con una prueba gratuita de 30 días y comenzar a comprar sin compromiso.

Promociones bancarias y pagos sin tarjeta

Además del precio con 45% de descuento, esta laptop puede pagarse a 15 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes.

Si usas tarjeta bancaria, puedes obtener bonificaciones adicionales por hasta 3 mil pesos dependiendo de tu banco y el monto de tu compra.

por dependiendo de tu banco y el monto de tu compra. También está disponible con Kueski Pay, que permite pagar hasta en 12 quincenas sin tarjeta y ofrece $200 pesos de descuento extra

Te recomendamos revisar nuestra guía de promociones bancarias para conocer las condiciones y aprovechar al máximo.

En Descubre y Compra seguimos revisando los mejores descuentos de este Prime Day de Amazon México exclusivos para miembros. Si aún no tienes cuenta, puedes activar una prueba gratuita de 30 días para acceder a todas las ofertas.

Este artículo utiliza enlaces de afiliado y es posible que si los utilizas recibamos una comisión sin costo adicional para ti.