Si estás buscando aprovechar las mejores promociones del momento, Amazon México ya tiene una selección de productos en tendencia que están causando sensación entre los usuarios este 20 de mayo.

Desde gadgets tecnológicos y artículos para el hogar hasta accesorios virales y dispositivos inteligentes, las ofertas destacan por sus descuentos y alta popularidad entre los compradores.

Las ofertas en tendencia en Amazon México de HOY, 20 de mayo

INIU Más Pequeño

La batería portátil INIU Más Pequeño 20000mAh Power Bank 22.5W se ha convertido en una de las opciones más populares entre quienes buscan una batería externa potente sin cargar un dispositivo demasiado grande o pesado. Uno de sus mayores atractivos es precisamente su tamaño compacto, ya que INIU presume integrar 20,000 mAh en un diseño más pequeño que muchos power banks tradicionales de la misma capacidad.

Este producto tiene un costo de $599.98 pesos.

Samsung Galaxy S26 Ultra Azul Claro 512GB

El Samsung Galaxy S26 se posiciona como uno de los teléfonos Android más avanzados de 2026, destacando especialmente por su potencia, capacidades fotográficas y nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial. Samsung apostó por un diseño más refinado y elegante en el color Azul Claro (Sky Blue), uno de los tonos más llamativos de esta generación. Además, integra una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, ideal para videojuegos, contenido multimedia y productividad.

Este producto tiene un costo de $24,999 pesos.

Feetron fregadero de cocina

Feetron fregadero destaca por ser una opción moderna y bastante completa para quienes buscan renovar su cocina sin gastar demasiado. Este tipo de fregaderos se ha vuelto tendencia gracias a su diseño multifuncional, acabados elegantes y accesorios incluidos que facilitan las tareas diarias.

Este producto tiene un costo de $1,424.57 pesos.

BIRDMAN | Creatina Monohidratada

La creatina BIRDMAN se ha convertido en una de las creatinas más populares en México gracias a su combinación de pureza, buena disolución y precio competitivo frente a marcas internacionales. Uno de sus puntos fuertes es que utiliza creatina monohidratada micronizada, una de las formas más estudiadas y recomendadas para mejorar fuerza, rendimiento y recuperación muscular.

Este producto tiene un costo de $363 pesos.

Bosch GSB 183‑LI Rotomartillo Inalámbrico 18V

El Bosch GSB 183‑LI es una de las herramientas más recomendadas para quienes buscan potencia, versatilidad y movilidad en trabajos de instalación, bricolaje o uso semiprofesional. Este modelo destaca por integrar tres funciones en un solo equipo: taladro, atornillador y rotomartillo, permitiendo trabajar en materiales como madera, metal y muros de concreto.

Este producto tiene un costo de $1,899 pesos.